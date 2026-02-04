Européer deppar – ser negativt på framtiden

En majoritet av EU:s medborgare ser dystert på utvecklingen i omvärlden, enligt en ny Eurobarometerundersökning som publicerades på onsdagen.

Undersökningen visar att 52 procent av européerna är pessimistiska om världens framtida riktning.

En betydande andel uttrycker även oro för utvecklingen på hemmaplan och inom unionen.

Vill se en mer enad union

Drygt fyra av tio respondenter uppger att de har en negativ syn på sitt eget lands framtid, medan 39 procent känner motsvarande pessimism inför EU:s utveckling, skriver EUObserver.

Trots detta – eller möjligen på grund av det osäkra omvärldsläget – finns ett starkt stöd för ett mer samordnat och handlingskraftigt EU.

Nästan nio av tio anser att medlemsländerna bör uppträda mer enat i mötet med globala hot, och en överväldigande majoritet vill se en starkare EU-röst internationellt.