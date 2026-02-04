Det är inga muntra miner hos många av de europeiska medborgarna. Det osäkra säkerhetsläget och globala utmaningar tynger ner en hel del.
Européer deppar – ser negativt på framtiden
En majoritet av EU:s medborgare ser dystert på utvecklingen i omvärlden, enligt en ny Eurobarometerundersökning som publicerades på onsdagen.
Undersökningen visar att 52 procent av européerna är pessimistiska om världens framtida riktning.
En betydande andel uttrycker även oro för utvecklingen på hemmaplan och inom unionen.
Vill se en mer enad union
Drygt fyra av tio respondenter uppger att de har en negativ syn på sitt eget lands framtid, medan 39 procent känner motsvarande pessimism inför EU:s utveckling, skriver EUObserver.
Trots detta – eller möjligen på grund av det osäkra omvärldsläget – finns ett starkt stöd för ett mer samordnat och handlingskraftigt EU.
Nästan nio av tio anser att medlemsländerna bör uppträda mer enat i mötet med globala hot, och en överväldigande majoritet vill se en starkare EU-röst internationellt.
Utbredd oro för säkerhetsläget
Undersökningen pekar också på ett tydligt stöd för att stärka EU:s resurser.
Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att unionen bör få ökade medel för att hantera utmaningar utanför Europas gränser, och två tredjedelar förväntar sig att EU ska spela en aktiv roll i att skydda medborgarnas säkerhet.
Oro för säkerhetsläget dominerar svaren. En majoritet uppger att de bekymras över konflikter i EU:s närområde, terrorism, cyberattacker från tredjeländer samt klimatrelaterade naturkatastrofer.
Upplever risker på nätet
Även okontrollerad migration ses som ett betydande riskområde av många.
Samtidigt växer oron för hot i den digitala miljön.
Omkring sju av tio européer upplever ökade risker på nätet, där desinformation, hatretorik, AI-genererat falskt innehåll, bristande dataskydd och hot mot yttrandefriheten rankas högt.
Ändå starkt EU-stöd
När medborgarna får ange vilka områden EU bör prioritera hamnar försvar och säkerhet i topp, följt av konkurrenskraft, ekonomi och industri samt energisjälvständighet.
På nationell nivå dominerar ekonomiska frågor. Inflation och stigande levnadskostnader ses som de mest angelägna frågorna för Europaparlamentet, tätt följt av ekonomi och sysselsättning.
Trots den utbredda oron är stödet för EU fortsatt starkt. Nästan två tredjedelar anser att medlemskapet är positivt för det egna landet.
