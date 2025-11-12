Experten: "Fyra politiska misslyckanden – en sak gemensamt"

Under 25 år förde Sverige invandringspolitik utan integration. Samtidigt lades försvaret ner, den ekonomiska politiken byggdes om och staten drog sig ur skolan.

Fyra områden, fyra stora misslyckanden – och gemensamt för samtliga: bred politisk enighet när besluten fattades.

”Jag tror att man ska hålla ögonen på sådana områden där det råder nästan total konsensus”, säger författaren Carl Hamilton till Realtid TV.

Insiktsfulla röster ignorerades

Hamilton har i boken ”Sanningen om Sverige” granskat fyra politiska beslut där det togs höga risker.

I samtliga fall fanns varningssignalerna där redan från början.

”Insiktsfulla personer varnade just för att det här kommer inte att fungera”, säger Hamilton.

Risknivån var extrem – ändå fortsatte makthavarna.