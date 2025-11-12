Realtid
Experten: "Fyra politiska misslyckanden – en sak gemensamt"

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Skola, försvar, invandring, ekonomi. Carl Hamilton har granskat fyra områden där politiker med olika ideologier plötsligt var helt överens. Resultatet blev detsamma varje gång.

Under 25 år förde Sverige invandringspolitik utan integration. Samtidigt lades försvaret ner, den ekonomiska politiken byggdes om och staten drog sig ur skolan.

Fyra områden, fyra stora misslyckanden – och gemensamt för samtliga: bred politisk enighet när besluten fattades.

”Jag tror att man ska hålla ögonen på sådana områden där det råder nästan total konsensus”, säger författaren Carl Hamilton till Realtid TV.

Insiktsfulla röster ignorerades

Hamilton har i boken ”Sanningen om Sverige” granskat fyra politiska beslut där det togs höga risker.

I samtliga fall fanns varningssignalerna där redan från början.

”Insiktsfulla personer varnade just för att det här kommer inte att fungera”, säger Hamilton.

Risknivån var extrem – ändå fortsatte makthavarna.

Enorma löften gavs – inget av dem höll

I varje fall presenterades det Hamilton kallar ”mirakelmedicin” – enorma löften om vad besluten skulle åstadkomma.

När staten lämnade skolan skulle kunskapen öka och likvärdigheten förbättras.

När den ekonomiska politiken byggdes om skulle inflationen försvinna och arbetslösheten sjunka till 80-talsnivåer.

När försvaret lades ner hade den eviga freden hade kommit – istället skulle Sverige bygga en expeditionskår för insatser världen över.

Invandring utan integration skulle skapa det första multikulturella folket i Europa.

”På alla de där punkterna misslyckades man”, konstaterar Hamilton.

Samma mönster igen?

Hamilton lyfter fram det stora militära avtalet med USA, DCA-avtalet, som ett färskt exempel på samma mönster.

”Alla är överens, trots att de har olika inriktningar och olika syn på säkerhetspolitiken. Där skulle jag titta en gång till och säga: tar vi inte för stor risk nu? Hur kommer det sig att socialister och nyliberaler kan vara överens om en så viktig fråga?” säger han.

1,5 miljoner partimedlemmar blev 240 000

Rekryteringsbasen för Sveriges politiska ledare har krympt dramatiskt. I början av 60-talet hade 1,5 miljoner svenskar partibok. Nu är siffran 240 000.

”Det är en liten grupp människor ur vilka vi ska hämta morgondagens ledare”, säger Hamilton.

När ledare utses värderas risktagande och visionär förmåga högt. Den viktigaste egenskapen förbises: försiktighet.

”Våra ledare ska vara försiktigare och undvika de stora riskerna”, säger Hamilton.

”Det vi inte vet att vi inte vet”

Räntan kan gå upp eller ner. Inflationen svänger. Skatter justeras. De förändringarna går att förutse och planera för.

Men de verkligt farliga förändringarna är, enligt Hamilton, de stora sociala skiftena.

”De är väldigt svåra att i förväg bedöma”, säger han.

De stora samhällsförändringarna – ”det vi inte vet att vi inte vet”, som Hamilton uttrycker det – kan enligt författaren förstöra hela hushållsekonomier.

Och de händer oftast när alla partier håller med varandra om att besluten är rätt.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

