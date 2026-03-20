Sverige näst bäst på demokrati – omvärlden har backat 50 år

Sverige rankas som världens näst mest demokratiska land i V-Dem-institutets Democracy Report 2026.

Rapporten, den tionde i ordningen från det Göteborgsbaserade forskningsinstitutet, tecknar en dyster bild av demokratins globala tillstånd, men för svensk del bekräftas positionen i den absoluta toppen.

Missa inte: Demokratin i kris och hotar den globala ekonomin — lägsta nivån sedan 1965. Dagens PS

Med ett värde på 0,85 på det liberala demokratiindexet (LDI) placerar sig Sverige strax efter Danmark och före Norge.

De tre nordiska länderna utgör tillsammans den globala demokratins starkaste fäste, enligt rapporten som bygger på över 32 miljoner datapunkter och bedömningar från fler än 4 200 landsexperter.

Demokratin tillbaka på 1978 års nivå

Globalt är bilden dock alarmerande.

För den genomsnittliga världsmedborgaren har demokratin fallit tillbaka till 1978 års nivå, och de framsteg som gjordes under den så kallade tredje vågen av demokratisering, med start i Portugal 1974, är i praktiken utraderade.

ANNONS

Missa inte: EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin. Realtid

Världen har nu 92 autokratier jämfört med 87 demokratier, och 74 procent av jordens befolkning, sex miljarder människor, lever i autokratiska stater. Bara sju procent bor i liberala demokratier.

Antalet länder som genomgår autokratisering har nått rekordnivåer. 44 länder befinner sig i pågående autokratiseringsprocesser, och 41 procent av världens befolkning lever i dessa länder, den högsta siffran någonsin.