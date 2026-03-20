Sverige är världens näst mest demokratiska land enligt en ny rapport. Men utvecklingen har backat i en allt mörkare omvärld.
Sverige näst bäst på demokrati – omvärlden har backat 50 år
Sverige rankas som världens näst mest demokratiska land i V-Dem-institutets Democracy Report 2026.
Rapporten, den tionde i ordningen från det Göteborgsbaserade forskningsinstitutet, tecknar en dyster bild av demokratins globala tillstånd, men för svensk del bekräftas positionen i den absoluta toppen.
Med ett värde på 0,85 på det liberala demokratiindexet (LDI) placerar sig Sverige strax efter Danmark och före Norge.
De tre nordiska länderna utgör tillsammans den globala demokratins starkaste fäste, enligt rapporten som bygger på över 32 miljoner datapunkter och bedömningar från fler än 4 200 landsexperter.
Demokratin tillbaka på 1978 års nivå
Globalt är bilden dock alarmerande.
För den genomsnittliga världsmedborgaren har demokratin fallit tillbaka till 1978 års nivå, och de framsteg som gjordes under den så kallade tredje vågen av demokratisering, med start i Portugal 1974, är i praktiken utraderade.
Världen har nu 92 autokratier jämfört med 87 demokratier, och 74 procent av jordens befolkning, sex miljarder människor, lever i autokratiska stater. Bara sju procent bor i liberala demokratier.
Antalet länder som genomgår autokratisering har nått rekordnivåer. 44 länder befinner sig i pågående autokratiseringsprocesser, och 41 procent av världens befolkning lever i dessa länder, den högsta siffran någonsin.
Europeiska allierade tappar mark
Trots Sveriges starka position beskriver rapporten en oroande utveckling i den direkta omvärlden.
Västeuropa och Nordamerika uppvisar den kraftigaste nedgången i demokratinivå på över 50 år, mätt i befolkningsviktade genomsnitt.
Detta drivs framför allt av utvecklingen i USA, som under Donald Trumps andra presidentperiod tappat sin status som liberal demokrati för första gången på över ett halvsekel.
USA:s demokratiindex har rasat med 24 procent på ett enda år, den snabbaste nedgången i modern tid.
Men det är inte bara USA som oroar.
Rapporten identifierar tio nya autokratiserande länder under 2025, varav fem är europeiska: Kroatien, Italien, Slovakien, Slovenien och Storbritannien.
Autokratisering pågår nu i sju EU-medlemsländer samt i två av unionens närmaste allierade, USA och Storbritannien.
Yttrandefrihet mest utsatt
Yttrandefriheten är det demokratiska värde som är hårdast drabbat globalt. 44 länder uppvisar försämringar, och statlig mediecensur är den vanligaste taktiken bland autokratiserande regeringar, 73 procent av dem tillgriper den.
Förtryck av civilsamhället har ökat kraftigt och drabbar nu 68 procent av de autokratiserande länderna.
Rapporten noterar också att tortyr i ökande grad används för att undertrycka politisk opposition, med kraftiga försämringar i 33 länder.
Ljusglimtar finns
Det finns dock positiva exempel.
18 länder demokratiseras, och bland de så kallade U-svängarna, länder som vänt autokratisering, återfinns bland andra Brasilien, Polen och Mauritius.
Framgångskvoten för autokratier som inleder demokratisering är hög, 70 procent lyckas.
Rapporten är framtagen av V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet, som producerar världens största demokratidataset med över 600 olika demokratiindikatorer för 202 länder och territorier.