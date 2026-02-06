EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin

I januari meddelade kommissionen att den vill förenkla sina interna processer för att skriva nya lagar. Det med motiveringen att EU behöver kunna reagera snabbare på en ”ständigt föränderlig och volatil geopolitisk miljö”.

De nya riktlinjerna skulle tillåta kommissionen att minimera tidskrävande konsekvensanalyser och offentliga samråd för att möjliggöra ”snabba och beslutsamma åtgärder”.

De får nu kritik från flera aktörer inom både näringsliv och civilsamhälle

Enligt J. Scott Marcus, ekonom och forskare vid tankesmedjan Centre for European Policy Studies, underminerar kommissionens bristande engagemang för evidensbaserad lagstiftning förtroendet för EU som ett välfungerande, liberalt demokratiskt alternativ till de alltmer auktoritära system som finns hos Europas systemrivaler.

I en opinionsartikel på Euractiv menar han att komissionen går för snabbt fram utan att tänka på konsekvenserna.

”Vi måste agera snabbare, men hastverk leder till slöseri. Vi stiftar ogenomtänkta och dåligt underbyggda nya lagar utan att beakta den kunskap som finns hos ett tillräckligt brett spektrum av intressenter”.