Europeiska kommissionen möter stark kritik från civilsamhälle och näringsliv efter förslag om att lätta på kraven för konsekvensanalyser och offentliga samråd vid lagstiftning. Kritikerna varnar för att demokratiska processer riskerar att urholkas.
EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin
Mest läst i kategorin
Advokatsamfundet tror på AI – fyra leverantörer får ramavtal
Sveriges advokatsamfund har efter en kvalitetsgranskning förhandlat fram ramavtal med fyra aktörer inom juridisk AI. Avtalen ska hjälpa advokater att navigera på en snabbt växande marknad där konkurrensen hårdnar. Advokatsamfundet meddelade under tisdagen att man har tecknat ramavtal med fyra leverantörer av juridisk AI: Blendow Lexnova, Legora, Juno och JP Infonet, skriver Dagens Juridik. Avtalen …
Åklagarens miss gjorde att miljoner försvann
En förundersökning om misstänkt grov penningtvätt har försenats kraftigt. En åklagare missade en deadline för att förnya frysningen av tillgångar. Över två miljoner kronor hann försvinna. Totalt har över åtta miljoner kronor flödat genom bolagets bankkonto, pengar som åklagaren misstänker härrör från olika bedrägerier och satts in för att sedan slussas vidare. Martin Drugge, nuvarande …
Brottslig mångfald i USA: 42 advokatbyråer varnas av myndighet
Den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC varnar 42 av landets största advokatbyråer för att deras deltagande i Mansfield-programmet kan bryta mot konkurrenslagarna. Myndigheten misstänker att byråerna samordnar sina rekryteringsprocesser. Det framgår av ett uttalande från FTC‑ordföranden Andrew Ferguson. Läs också:Hagströmer om slopat DEI: Kan ge företag alibi Gemensamma mångfaldsmål kan ses som samordning Mansfield‑programmet, som drivs av …
"Jag är helt körd": Advokat efter att ha förskringat 14 miljoner
En brittisk advokat har fått sin licens indragen efter att ha gjort över 80 otillåtna överföringar från advokatbyråns klientkonto på totalt cirka 1,2 miljoner pund, motsvarande drygt 14,5 miljoner kronor. Andrew Cooper, som var delägare på advokatbyrån Streathers Solicitors i London med inriktning på bouppteckningar, gjorde de otillåtna överföringarna mellan augusti 2019 och juni 2022. …
Experten om vår tids korruption: "Man köper sig fri från ansvar”
Svenska myndigheter och kommuner upphandlar varor och tjänster för över 1 000 miljarder kronor varje år. Med köpkraften följer också ett ansvar och en risk för korruption. I sin nya handbok visar Parul Sharma hur offentlig sektor kan arbeta mer systematiskt och ta verkligt ansvar i globala leverantörsled. Ett kraftfullt verktyg – som inte används …
I januari meddelade kommissionen att den vill förenkla sina interna processer för att skriva nya lagar. Det med motiveringen att EU behöver kunna reagera snabbare på en ”ständigt föränderlig och volatil geopolitisk miljö”.
De nya riktlinjerna skulle tillåta kommissionen att minimera tidskrävande konsekvensanalyser och offentliga samråd för att möjliggöra ”snabba och beslutsamma åtgärder”.
EU skärper kraven för hållbara fonder
Nya fondregler från EU kräver 70 procents hållbara investeringar. Anti-ESG-lagar i USA kan tysta europeiska fonder.
De får nu kritik från flera aktörer inom både näringsliv och civilsamhälle
Enligt J. Scott Marcus, ekonom och forskare vid tankesmedjan Centre for European Policy Studies, underminerar kommissionens bristande engagemang för evidensbaserad lagstiftning förtroendet för EU som ett välfungerande, liberalt demokratiskt alternativ till de alltmer auktoritära system som finns hos Europas systemrivaler.
Missa inte: Musk hotar EU-tjänstemän efter miljardbot. Realtid
I en opinionsartikel på Euractiv menar han att komissionen går för snabbt fram utan att tänka på konsekvenserna.
”Vi måste agera snabbare, men hastverk leder till slöseri. Vi stiftar ogenomtänkta och dåligt underbyggda nya lagar utan att beakta den kunskap som finns hos ett tillräckligt brett spektrum av intressenter”.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Kommer leda till ogenomskinligt beslutsfattande
Dussintals remissvar från civilsamhällesorganisationer, fackföreningar, akademiker, branschorganisationer och enskilda medborgare, publicerade på kommissionens webbplats, argumenterar för att planen kommer att resultera i ogenomskinligt beslutsfattande som inte ordentligt bedömer nya lagars ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.
”När beslutsprocessen kringgås, vilket nyligen skett under von der Leyen-kommissionen, blir resultatet dåliga lagar påverkade av mäktiga företag och främmande regeringar”, säger Sebastian Bechtel, chefsjurist på miljöorganisationen ClientEarth, till Politico.
Läs även: Kritiken: EU:s ledare ”inte bra för Europa”. Dagens PS
Både fack och industri är kritiska
Det österrikiska fackförbundet Austrian Trade Union Federation menar att kommissionen motsäger sina egna uttalade mål och kärnprinciper för god förvaltning, öppenhet och ansvarsskyldighet och att man ”avvisar användningen av brådska som motivering för att kringgå demokratiska skyddsåtgärder”.
Även näringslivet varnar.
Europeiska bankfederationen säger i sitt remissvar att ”omfattande konsekvensanalyser förblir avgörande” för att förstå hur ny lagstiftning påverkar befintliga regelverk.
Missa inte: X och EU i öppen strid – miljardböterna som tände gnistan. Realtid
Federationen uttrycker oro över det ökande antalet fall där konsekvensanalyser utelämnas utan tillräcklig och transparent motivering.
Även svenska branschorganisationen Livsmedelsföretagen är kritiska i sitt remissvar.
Varnar för avregleringar genom bakdörren
Ännu tuffar kritisk kommer från Alberto Alemanno, professor i EU-rätt vid HEC Paris, går längre och anklagar kommissionen för att använda sig av geopolitiska hot för att ”demontera de standarder som skyddar oss”, rapporterar Politico.
Han kallar det ”ett beräknat försök att institutionalisera avreglering genom bakdörren”.
Förslagen kommer samtidigt som kommissionen går vidare med full kraft på sin förenklingsagenda, med tio avregleringsförslag på bordet inom områden som jordbruk, teknik, försvar, kemikalier och miljöskydd.
Läs även: Sommarresan hotad: EU erkänner problem med nytt gränssystem. Dagens PS
I november kritiserade EU-ombudsmannen Teresa Anjinho kommissionen för feladministration eftersom den inte respekterade riktlinjerna vid utformningen av flera förenklingsförslag, skrev EUObserver då.
”Snabbhet får inte komma på bekostnad av minimala procedurstandarder, eftersom dessa standarder är det som i slutändan garanterar förutsägbarhet och förtroende”, sa Anjinho.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.