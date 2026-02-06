06 feb. 2026

Realtid
Realtid.se
Juridik

EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin

Ursula von der Leyen och EU-kommission får skarp kritik för sina ambitioner att snabba på lagstiftningen i unionen. (Foto: Olivier Hoslet/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Europeiska kommissionen möter stark kritik från civilsamhälle och näringsliv efter förslag om att lätta på kraven för konsekvensanalyser och offentliga samråd vid lagstiftning. Kritikerna varnar för att demokratiska processer riskerar att urholkas.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I januari meddelade kommissionen att den vill förenkla sina interna processer för att skriva nya lagar. Det med motiveringen att EU behöver kunna reagera snabbare på en ”ständigt föränderlig och volatil geopolitisk miljö”.

De nya riktlinjerna skulle tillåta kommissionen att minimera tidskrävande konsekvensanalyser och offentliga samråd för att möjliggöra ”snabba och beslutsamma åtgärder”.

EU skärper kraven för hållbara fonder

Nya fondregler från EU kräver 70 procents hållbara investeringar. Anti-ESG-lagar i USA kan tysta europeiska fonder.

De får nu kritik från flera aktörer inom både näringsliv och civilsamhälle

Enligt J. Scott Marcus, ekonom och forskare vid tankesmedjan Centre for European Policy Studies, underminerar kommissionens bristande engagemang för evidensbaserad lagstiftning förtroendet för EU som ett välfungerande, liberalt demokratiskt alternativ till de alltmer auktoritära system som finns hos Europas systemrivaler.

Missa inte: Musk hotar EU-tjänstemän efter miljardbot. Realtid

I en opinionsartikel på Euractiv menar han att komissionen går för snabbt fram utan att tänka på konsekvenserna.

”Vi måste agera snabbare, men hastverk leder till slöseri. Vi stiftar ogenomtänkta och dåligt underbyggda nya lagar utan att beakta den kunskap som finns hos ett tillräckligt brett spektrum av intressenter”.

ANNONS
ANNONS

Kommer leda till ogenomskinligt beslutsfattande

Dussintals remissvar från civilsamhällesorganisationer, fackföreningar, akademiker, branschorganisationer och enskilda medborgare, publicerade på kommissionens webbplats, argumenterar för att planen kommer att resultera i ogenomskinligt beslutsfattande som inte ordentligt bedömer nya lagars ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

”När beslutsprocessen kringgås, vilket nyligen skett under von der Leyen-kommissionen, blir resultatet dåliga lagar påverkade av mäktiga företag och främmande regeringar”, säger Sebastian Bechtel, chefsjurist på miljöorganisationen ClientEarth, till Politico.

Läs även: Kritiken: EU:s ledare ”inte bra för Europa”. Dagens PS

Både fack och industri är kritiska

Det österrikiska fackförbundet Austrian Trade Union Federation menar att kommissionen motsäger sina egna uttalade mål och kärnprinciper för god förvaltning, öppenhet och ansvarsskyldighet och att man ”avvisar användningen av brådska som motivering för att kringgå demokratiska skyddsåtgärder”.

Även näringslivet varnar.

Europeiska bankfederationen säger i sitt remissvar att ”omfattande konsekvensanalyser förblir avgörande” för att förstå hur ny lagstiftning påverkar befintliga regelverk.

ANNONS

Missa inte: X och EU i öppen strid – miljardböterna som tände gnistan. Realtid

Federationen uttrycker oro över det ökande antalet fall där konsekvensanalyser utelämnas utan tillräcklig och transparent motivering.

Även svenska branschorganisationen Livsmedelsföretagen är kritiska i sitt remissvar.

Varnar för avregleringar genom bakdörren

Ännu tuffar kritisk kommer från Alberto Alemanno, professor i EU-rätt vid HEC Paris, går längre och anklagar kommissionen för att använda sig av geopolitiska hot för att ”demontera de standarder som skyddar oss”, rapporterar Politico.

Han kallar det ”ett beräknat försök att institutionalisera avreglering genom bakdörren”.

Förslagen kommer samtidigt som kommissionen går vidare med full kraft på sin förenklingsagenda, med tio avregleringsförslag på bordet inom områden som jordbruk, teknik, försvar, kemikalier och miljöskydd.

Läs även: Sommarresan hotad: EU erkänner problem med nytt gränssystem. Dagens PS

ANNONS

I november kritiserade EU-ombudsmannen Teresa Anjinho kommissionen för feladministration eftersom den inte respekterade riktlinjerna vid utformningen av flera förenklingsförslag, skrev EUObserver då.

”Snabbhet får inte komma på bekostnad av minimala procedurstandarder, eftersom dessa standarder är det som i slutändan garanterar förutsägbarhet och förtroende”, sa Anjinho.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUEU-kommissionenLagarUrsula von der Leyen
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS