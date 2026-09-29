Miljöhatten som Starbucks försökte sätta på sig har hamnat på sniskan. Klimatmålen har reviderats ned rejält på sistone.
Starbucks helomvändning – backar från klimatmål efter jättebesparingar
Starbucks har tidigare stoltserat med satsningar på klimat och hållbarhet.
Men nu väljer man att backa från flera av sina mål.
Det är en del av att kaffekedjan genomför ett omfattande besparingsprogram på två miljarder dollar.
Finns inte längre med
Bolaget har reviderat eller tagit bort mål för bland annat vattenförbrukning, avfall och plastanvändning, skriver Financial Times.
Även målet att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 ses över.
Starbucks lanserade sina ambitiösa hållbarhetsmål 2020 och gjorde då miljöfrågorna till en central del av företagets profil. I årets rapport om hållbarhetsarbetet har flera av de tidigare målen försvunnit eller ändrats.
Ett tidigare mål var att minska vattenförbrukningen i den egna verksamheten och kaffeproduktionen.
Det målet finns inte längre med. Starbucks redovisar samtidigt 53 miljarder liter i operativ vattenförbrukning, jämfört med omkring 500 miljarder liter i vattenuttag som redovisades året innan med en bredare definition.
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Sänkt ambitionen
Även målet att minska mängden avfall som går till deponi har tagits bort. I den tidigare rapporten uppgav Starbucks att bolaget genererade omkring 681 000 ton sådant avfall under 2024, vilket var 6 procent mer än 2019.
På förpackningsområdet har ambitionsnivån också sänkts. Målet att halvera användningen av nya fossilbaserade material i kundförpackningar till 2030 har ersatts av ett mål om att minska användningen av ny plast med 5 procent.
Målet för andelen återvunnet material i kundförpackningar har samtidigt sänkts från 50 till 25 procent.
Starbucks har behållit målet att halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030 jämfört med 2019. Målet omfattar även utsläpp i leverantörsledet, bland annat från odling och tillverkning.
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Lär komma nya mål
Bolaget uppger dock att målet nu genomgår en översyn och planerar att presentera ett nytt vetenskapligt förankrat mål under början av 2027.
Samtidigt har Starbucks dragit ned på personal inom hållbarhetsområdet. Över 2 000 tjänster har försvunnit inom bolaget under de senaste två åren, däribland ett antal tjänster med koppling till hållbarhetsarbetet.
Starbucks har dock inte övergett alla miljömål. Bolaget står bland annat fast vid ambitionen att kundförpackningar ska vara återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara senast 2030.
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