Starbucks helomvändning – backar från klimatmål efter jättebesparingar

Starbucks har tidigare stoltserat med satsningar på klimat och hållbarhet.

Men nu väljer man att backa från flera av sina mål.

Det är en del av att kaffekedjan genomför ett omfattande besparingsprogram på två miljarder dollar.

Finns inte längre med

Bolaget har reviderat eller tagit bort mål för bland annat vattenförbrukning, avfall och plastanvändning, skriver Financial Times.

Även målet att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 ses över.

Starbucks lanserade sina ambitiösa hållbarhetsmål 2020 och gjorde då miljöfrågorna till en central del av företagets profil. I årets rapport om hållbarhetsarbetet har flera av de tidigare målen försvunnit eller ändrats.

Ett tidigare mål var att minska vattenförbrukningen i den egna verksamheten och kaffeproduktionen.

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Det målet finns inte längre med. Starbucks redovisar samtidigt 53 miljarder liter i operativ vattenförbrukning, jämfört med omkring 500 miljarder liter i vattenuttag som redovisades året innan med en bredare definition.

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