Datacenter är grundbulten i mycket av den moderna digitala infrastrukturen. Ukraina är inget undantag, och det får Ryssland att rikta in sig på just det.
Datacenter är Rysslands nya mål i Ukraina – attacker kan lamslå samhället
Ryssland har trappat upp attackerna mot ukrainska datacenter och telekominfrastruktur.
Det har orsakat omfattande störningar i internettrafiken i Kyiv och väckt oro för att Moskva försöker slå mot den digitala infrastruktur som håller landets ekonomi och offentliga tjänster igång.
Omkring 100 000 hushåll i Kyiv och det omgivande området drabbades av tillfälliga internetavbrott efter ryska robot- och drönarattacker på onsdagen och torsdagen, enligt Ukrainas ministerium för digital transformation.
Står bakom en rad tjänster
Flera internetleverantörer och hostingbolag uppger att deras infrastruktur har träffats. Bland de drabbade finns internetoperatörerna Pavutyna, Etherlink, Crazy Network och Utels samt hostingbolagen Cityhost och MiroHost, skriver Financial Times.
Utels har uppgett att ett datacenter i huvudstaden, där företagets centrala nätverksutrustning fanns, träffades i en rysk attack.
Även telekominfrastruktur som används av Kyivstar och Parkovy har angripits. Rysslands försvarsdepartement har hävdat att anläggningarna används för kommunikation och datorkapacitet åt Ukrainas väpnade styrkor.
Attackernas konsekvenser sträcker sig samtidigt långt utanför militär verksamhet. Datacenter hanterar den lagring och datorkraft som ligger bakom webbplatser, företagssystem och en rad digitala tjänster.
Ett angrepp mot en enskild anläggning kan därför påverka ett stort antal användare och företag samtidigt.
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Kan få stora konsekvenser
Ukraina har under kriget blivit allt mer beroende av digitala tjänster. Banker, betalningssystem, handel och statliga funktioner är beroende av ett sammanlänkat nät av telekom- och datainfrastruktur.
De senaste attackerna kan därför få större konsekvenser än angrepp mot enskilda kommunikationsnät.
Även system för varningar om ryska robot- och drönarattacker har påverkats.
Ukrainska myndigheter har varnat för tillfälliga störningar i nätverken och arbetar med att återställa skadad infrastruktur.
Omfattningen av skadorna är ännu inte helt klarlagd.
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Brand i Polen
Samtidigt fortsätter Ryssland att angripa Ukrainas energisystem och annan civil infrastruktur.
En brand inträffade också på onsdagen vid en Starlink-markstation nära Warszawa i Polen.
Anläggningen, som drivs av det statliga telekombolaget Exatel, stöder satellitinternet i Europa och Ukraina.
Polska myndigheter utreder om branden kan ha varit ett sabotageförsök med koppling till Rysslands insatser mot Ukrainas internetinfrastruktur. Någon slutsats har ännu inte dragits om brandens orsak.
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