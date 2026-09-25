Datacenter är Rysslands nya mål i Ukraina – attacker kan lamslå samhället

Ryssland har trappat upp attackerna mot ukrainska datacenter och telekominfrastruktur.

Det har orsakat omfattande störningar i internettrafiken i Kyiv och väckt oro för att Moskva försöker slå mot den digitala infrastruktur som håller landets ekonomi och offentliga tjänster igång.

Omkring 100 000 hushåll i Kyiv och det omgivande området drabbades av tillfälliga internetavbrott efter ryska robot- och drönarattacker på onsdagen och torsdagen, enligt Ukrainas ministerium för digital transformation.

Står bakom en rad tjänster

Flera internetleverantörer och hostingbolag uppger att deras infrastruktur har träffats. Bland de drabbade finns internetoperatörerna Pavutyna, Etherlink, Crazy Network och Utels samt hostingbolagen Cityhost och MiroHost, skriver Financial Times.

Utels har uppgett att ett datacenter i huvudstaden, där företagets centrala nätverksutrustning fanns, träffades i en rysk attack.

Även telekominfrastruktur som används av Kyivstar och Parkovy har angripits. Rysslands försvarsdepartement har hävdat att anläggningarna används för kommunikation och datorkapacitet åt Ukrainas väpnade styrkor.

Attackernas konsekvenser sträcker sig samtidigt långt utanför militär verksamhet. Datacenter hanterar den lagring och datorkraft som ligger bakom webbplatser, företagssystem och en rad digitala tjänster.

ANNONS

Ett angrepp mot en enskild anläggning kan därför påverka ett stort antal användare och företag samtidigt.

Läs mer: Varningen: ”Snart styr AI svärmar med tusen drönare”. Dagens PS