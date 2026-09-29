Flera Walmart-butiker har använt AI för att göra egna reklamskyltar i affären. Det råder det nu ett skarpt förbud emot.
Butikskedjan sätter ner foten mot sina anställda - förbjuder "AI slop"
Walmart förbjuder sina butiker att använda AI-genererat material på skyltar och affischer.
Beskedet är en del av en växande motreaktion mot det som på nätet kommit att kallas ”AI slop”.
Det syftar på massproducerat AI-innehåll som ofta kritiseras för att vara generiskt, felaktigt eller visuellt undermåligt.
Har synts i allt större utsträckning
Walmart har sedan tidigare förbjudit butikerna att själva ta fram tryckt material.
I en uppdatering av företagets riktlinjer görs det nu uttryckligen klart att även skyltar som skapats med AI-verktyg inte får användas i butikerna, rapporterar Business Insider.
Bakgrunden är att lokala butikschefer och restaurangägare i allt större utsträckning använder tjänster som ChatGPT, Claude och Gemini för att snabbt producera menyer, kampanjmaterial och anslag.
Det kan spara både tid och pengar, men innebär samtidigt att företagens centrala grafiska riktlinjer riskerar att kringgås.
Fenomenet har blivit särskilt synligt hos mindre restauranger och butiker, där AI-genererade bilder och texter har börjat dyka upp på menyer och reklamskyltar.
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Vill ha en tydlig standard
På sociala medier har kunder reagerat på allt från märkliga bilddetaljer till texter med uppenbara fel.
För Walmart handlar frågan därför inte bara om estetik. Företaget har ett omfattande varumärke att upprätthålla och vill att kommunikationen i tusentals butiker ska följa samma visuella standard.
Enligt de interna riktlinjerna ska butikernas skyltmaterial beställas genom Walmarts officiella katalog.
Fotolaboratoriet kan hjälpa till med material vid ett kritiskt affärsbehov, men endast när det saknas ett godkänt alternativ.
Walmart är inte ensamt om att skärpa reglerna kring AI-genererat innehåll. Även flera stora teknikplattformar, däribland YouTube, LinkedIn, TikTok och Meta, har under det senaste året uppdaterat sina riktlinjer för AI-genererat material.
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