Butikskedjan sätter ner foten mot sina anställda - förbjuder "AI slop"

Walmart förbjuder sina butiker att använda AI-genererat material på skyltar och affischer.

Beskedet är en del av en växande motreaktion mot det som på nätet kommit att kallas ”AI slop”.

Det syftar på massproducerat AI-innehåll som ofta kritiseras för att vara generiskt, felaktigt eller visuellt undermåligt.

Har synts i allt större utsträckning

Walmart har sedan tidigare förbjudit butikerna att själva ta fram tryckt material.

I en uppdatering av företagets riktlinjer görs det nu uttryckligen klart att även skyltar som skapats med AI-verktyg inte får användas i butikerna, rapporterar Business Insider.

Bakgrunden är att lokala butikschefer och restaurangägare i allt större utsträckning använder tjänster som ChatGPT, Claude och Gemini för att snabbt producera menyer, kampanjmaterial och anslag.

Det kan spara både tid och pengar, men innebär samtidigt att företagens centrala grafiska riktlinjer riskerar att kringgås.

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Fenomenet har blivit särskilt synligt hos mindre restauranger och butiker, där AI-genererade bilder och texter har börjat dyka upp på menyer och reklamskyltar.

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