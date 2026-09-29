Flera amerikanska attacker på fiskefartyg utanför Ecuador har satt ljuset på drogsmugglingen. För en del fiskare kan uppdragen innebära ett lockande men mycket farligt alternativ.
Fiskare dras in i drogkrig – tjänar mångdubbelt på uppdragen
I Manta, en av Ecuadors viktigaste fiskehamnar, har kokainhandeln blivit ett allt större alternativ till det hårda och lågavlönade livet på havet.
För vissa fiskare kan en enda smugglingsresa ge tiotusentals dollar.
Men det gör också att de riskerar att dras in i ett blodigt krig mellan drogkarteller och myndigheter.
Små lagliga inkomster
Manta brukar beskrivas som världens tonfiskhuvudstad. Men för många av stadens fiskare är inkomsterna från det lagliga fisket små, skriver Wall Street Journal.
En fiskare kan tjäna omkring 300 dollar i månaden. En smugglingsresa med kokain kan däremot ge mellan 20 000 och 40 000 dollar.
Det har gjort fiskebåtar till en viktig del av den maritima smugglingskedjan mellan Ecuador, Mexiko och USA.
Vissa används för att transportera kokain, medan andra fungerar som flytande tankstationer för mindre båtar som kör narkotikan norrut.
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Tog över fiskefartyg
Sedan slutet av augusti har amerikanska styrkor slagit ut minst åtta ecuadorianska fiskefartyg med koppling till Manta.
USA uppger att båtarna användes i narkotikahandeln och att besättningarna överlämnades till ecuadorianska myndigheter innan fartygen sänktes.
Samtidigt har anhöriga och fiskare ifrågasatt flera av insatserna. Vissa familjer hävdar att deras släktingar aldrig varit inblandade i narkotikahandel.
En domstol i Manta beslutade nyligen att 28 fiskare skulle friges efter att de hade gripits från två båtar som sänkts av USA.
Domstolen bedömde att operationen saknade rättsligt stöd och att attacken dessutom hade förstört bevismaterial.
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Fått kritik
USA:s operationer har också mött internationell kritik. FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter har beskrivit flera av attackerna som olagliga utomrättsliga avrättningar och sagt att de i värsta fall kan utgöra brott mot mänskligheten.
USA avvisar kritiken och säger att operationerna genomförs i enlighet med amerikansk och internationell lag.
Samtidigt har våldet i Manta eskalerat kraftigt. Los Choneros och Los Lobos, två av Ecuadors största kriminella nätverk, slåss om kontrollen över staden och dess strategiskt viktiga sjövägar.
Mantas mordfrekvens uppgick förra året till omkring 137 per 100 000 invånare, jämfört med 5,4 ett decennium tidigare.
För många invånare är narkotikahandeln samtidigt en väg ut ur fattigdomen. Bristen på välbetalda lagliga arbeten gör att de stora summorna från smuggling kan framstå som ett alternativ, menar experter.
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