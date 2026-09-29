Fiskare dras in i drogkrig – tjänar mångdubbelt på uppdragen

I Manta, en av Ecuadors viktigaste fiskehamnar, har kokainhandeln blivit ett allt större alternativ till det hårda och lågavlönade livet på havet.

För vissa fiskare kan en enda smugglingsresa ge tiotusentals dollar.

Men det gör också att de riskerar att dras in i ett blodigt krig mellan drogkarteller och myndigheter.

Små lagliga inkomster

Manta brukar beskrivas som världens tonfiskhuvudstad. Men för många av stadens fiskare är inkomsterna från det lagliga fisket små, skriver Wall Street Journal.

En fiskare kan tjäna omkring 300 dollar i månaden. En smugglingsresa med kokain kan däremot ge mellan 20 000 och 40 000 dollar.

Det har gjort fiskebåtar till en viktig del av den maritima smugglingskedjan mellan Ecuador, Mexiko och USA.

Vissa används för att transportera kokain, medan andra fungerar som flytande tankstationer för mindre båtar som kör narkotikan norrut.

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