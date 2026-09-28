Fler ukrainska drönarattacker på rysk mark har fått Kreml att införa nya lagar. Företag måste skydda sig bättre – och de kan behöva ta notan själva.
Kreml tvingar ryska företag att betala för sina egna drönarskydd
Rysslands president Vladimir Putin vill att landets företag själva ska finansiera skyddet mot ukrainska drönarattacker.
Företag som inte skyddar sina anläggningar kan samtidigt riskera att få verksamheten placerad under statlig kontroll.
Bakgrunden är Ukrainas allt mer omfattande långdistansattacker mot rysk infrastruktur.
Slagit ut stor del av kapaciteten
Drönarattacker har bland annat satt kommersiella lager i brand och slagit mot raffinaderier.
Enligt Financial Times har attackerna tillfälligt slagit ut så mycket som 20 procent av Rysslands raffinaderikapacitet och bidragit till ökade problem på den ryska bränslemarknaden.
I slutet av augusti undertecknade Putin ett dekret som gör det möjligt för staten att införa så kallad tillfällig förvaltning vid kritisk infrastruktur som inte vidtar tillräckliga åtgärder mot drönare.
Tre dagar senare skapade regeringen en kommitté för att genomföra beslutet.
Åtgärden har fått företag att snabbt öka sina investeringar i skydd. Efter dekretet uppges förfrågningarna om drönarskydd ha ökat kraftigt.
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Kan bli mycket dyrt
Företagen har samtidigt efterfrågat tydligare besked om vilka anläggningar som omfattas och vilka krav som gäller.
Reglerna är fortfarande oklara. Rysslands system för skydd mot drönare bygger delvis på äldre regler för terrorbekämpning och omfattar bland annat elektronisk krigföring, skyddsnät och förstärkta konstruktioner.
Många åtgärder kräver dessutom tillstånd från säkerhetsmyndigheter.
Omkring 24 000 kritiska anläggningar inom en enskild bransch har enligt uppgifter diskuterats som möjliga prioriterade objekt, av omkring 700 000 anläggningar totalt. Den fullständiga listan över berörda verksamheter ska hållas hemlig.
Kostnaderna kan bli betydande. En fabrik uppges ha behövt investera 220 miljoner rubel, motsvarande omkring 2,8 miljoner dollar, i ett skyddssystem.
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Vanligare att staten tar över företag
En företagare i en region nära Ukraina har enligt FT lagt mer än 1,5 miljarder rubel, cirka 19 miljoner dollar, på luftförsvar.
Samtidigt växer oron för att de nya reglerna kan användas för att ta över privata tillgångar.
Statliga övertaganden av företag har blivit vanligare sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, även om Putin har sagt att dekretet inte syftar till att beslagta egendom.
Rysslands finansdepartement har dessutom börjat förbereda skatteförändringar som ska ta hänsyn till företagens kostnader för drönarskydd. Några detaljer om förändringarna har ännu inte presenterats.
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