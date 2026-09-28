Kreml tvingar ryska företag att betala för sina egna drönarskydd

Rysslands president Vladimir Putin vill att landets företag själva ska finansiera skyddet mot ukrainska drönarattacker.

Företag som inte skyddar sina anläggningar kan samtidigt riskera att få verksamheten placerad under statlig kontroll.

Bakgrunden är Ukrainas allt mer omfattande långdistansattacker mot rysk infrastruktur.

Slagit ut stor del av kapaciteten

Drönarattacker har bland annat satt kommersiella lager i brand och slagit mot raffinaderier.

Enligt Financial Times har attackerna tillfälligt slagit ut så mycket som 20 procent av Rysslands raffinaderikapacitet och bidragit till ökade problem på den ryska bränslemarknaden.

I slutet av augusti undertecknade Putin ett dekret som gör det möjligt för staten att införa så kallad tillfällig förvaltning vid kritisk infrastruktur som inte vidtar tillräckliga åtgärder mot drönare.

Tre dagar senare skapade regeringen en kommitté för att genomföra beslutet.

ANNONS

Åtgärden har fått företag att snabbt öka sina investeringar i skydd. Efter dekretet uppges förfrågningarna om drönarskydd ha ökat kraftigt.

Läs mer: Ukraina levererar fyra ton mat med drönare. Dagens PS