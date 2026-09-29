Oljestaten har fått en ny energiboom – i solkraft

Texas är för många mest förknippat med fossila bränslen, och man är också USA:s största oljeproducent.

Men delstaten har samtidigt blivit landets ledande producent av el från storskaliga solparker.

Utbyggnaden har gått snabbt och drivs framför allt av stigande elbehov och fallande kostnader för solkraft.

Ger jordbrukare nya inkomster

I sydvästra Texas har utvecklingen blivit en ny inkomstkälla för jordbrukare.

Steve Cargil, som driver en gård utanför Uvalde, arrenderar omkring 600 hektar av sin mark till ett solenergibolag. Arrendet ger honom omkring 200 000 dollar om året, skriver BBC i ett reportage.

För Cargil har inkomsterna blivit särskilt värdefulla efter flera år av torka och svåra väderförhållanden. En hagelstorm 2018 förstörde bland annat stora delar av hans skörd och fick familjen att ifrågasätta jordbrukets framtid.

Genom att arrendera ut en del av marken har han kunnat fortsätta bruka resten och samtidigt minska sin ekonomiska exponering mot bland annat diesel- och gödselpriser.

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Texas solkraftsboom har flera orsaker. Delstatens elnät är separerat från övriga USA, vilket har gjort det möjligt att bygga och ansluta nya solparker relativt snabbt.

Läs mer: USA: Ingen solnedgång för solenergin. Dagens PS