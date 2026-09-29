Behovet av el blir bara större i många delar av världen, däribland i Texas. Det har fått staten att satsa på en lite oväntad form av energi.
Oljestaten har fått en ny energiboom – i solkraft
Texas är för många mest förknippat med fossila bränslen, och man är också USA:s största oljeproducent.
Men delstaten har samtidigt blivit landets ledande producent av el från storskaliga solparker.
Utbyggnaden har gått snabbt och drivs framför allt av stigande elbehov och fallande kostnader för solkraft.
Ger jordbrukare nya inkomster
I sydvästra Texas har utvecklingen blivit en ny inkomstkälla för jordbrukare.
Steve Cargil, som driver en gård utanför Uvalde, arrenderar omkring 600 hektar av sin mark till ett solenergibolag. Arrendet ger honom omkring 200 000 dollar om året, skriver BBC i ett reportage.
För Cargil har inkomsterna blivit särskilt värdefulla efter flera år av torka och svåra väderförhållanden. En hagelstorm 2018 förstörde bland annat stora delar av hans skörd och fick familjen att ifrågasätta jordbrukets framtid.
Genom att arrendera ut en del av marken har han kunnat fortsätta bruka resten och samtidigt minska sin ekonomiska exponering mot bland annat diesel- och gödselpriser.
Texas solkraftsboom har flera orsaker. Delstatens elnät är separerat från övriga USA, vilket har gjort det möjligt att bygga och ansluta nya solparker relativt snabbt.
Kraftigt ökande befolkning
Samtidigt har Texas befolkning vuxit kraftigt. Mellan 2015 och 2025 ökade befolkningen med 15,8 procent, vilket har bidragit till ett växande behov av elektricitet.
Solkraft har också blivit billigare efter år av tekniska framsteg och effektivare tillverkning.
När en solpark väl är byggd finns dessutom inga bränslekostnader, vilket gör det möjligt för producenter att erbjuda långsiktiga och relativt förutsägbara elpriser.
Under 2025 producerade Texas för första gången mer el från solkraft än från kol under en enskild månad. Under perioder med hög efterfrågan kan solkraft numera stå för omkring en tredjedel av delstatens elanvändning.
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Möter motstånd hos vissa
Utbyggnaden möter dock motstånd på landsbygden. Kritiker pekar på att stora mängder mark röjs för solparker och att skog och äldre träd kan försvinna.
Det finns även oro kring vattenavrinning, landskapsförändringar och batterianläggningar som används för energilagring.
I flera konservativa områden har motståndet lett till försök att begränsa nya solprojekt.
Samtidigt har solindustrin fått stöd även från delar av den republikanska delstatspolitiken, där argumenten framför allt handlar om att snabbt tillföra mer el till ett växande energisystem.
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