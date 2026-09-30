Singapores radikala lösning på barnbristen: Lanserar statlig dejtingapp

Singapore har, som flera andra länder i Asien, ett fallande barnafödande som kan få stora konsekvenser i framtiden.

Nu vill landet vända på trenden med en statligt utvecklad dejtingplattform.

Syftet är att försöka få fler unga att hitta en partner och på sikt öka befolkningen.

Får bara en matchning åt gången

Plattformen FirstDate lanserades tidigare i september som ett pilotprojekt för offentliganställda mellan 21 och 35 år, skriver Financial Times.

Tjänsten använder en matchningsalgoritm baserad på den forskning som belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, eller ”Nobelpriset i ekonomi”, som det ofta kallas.

Till skillnad från många kommersiella dejtingappar får användarna bara en potentiell matchning åt gången.

Användarna kan även få förslag på aktiviteter inför en dejt och därefter lämna omdömen om hur träffen gick.

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Plattformen utvecklades inom ramen för ett hackathon som arrangerades av den singaporeanska statliga teknikmyndigheten GovTech tidigare i år.

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