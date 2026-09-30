Det föds i snitt mindre än ett barn per kvinna i Singapore. Det ska nu en app försöka ändra på, där inspiration har tagits av prisvinnande forskning.
Singapores radikala lösning på barnbristen: Lanserar statlig dejtingapp
Singapore har, som flera andra länder i Asien, ett fallande barnafödande som kan få stora konsekvenser i framtiden.
Nu vill landet vända på trenden med en statligt utvecklad dejtingplattform.
Syftet är att försöka få fler unga att hitta en partner och på sikt öka befolkningen.
Får bara en matchning åt gången
Plattformen FirstDate lanserades tidigare i september som ett pilotprojekt för offentliganställda mellan 21 och 35 år, skriver Financial Times.
Tjänsten använder en matchningsalgoritm baserad på den forskning som belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, eller ”Nobelpriset i ekonomi”, som det ofta kallas.
Till skillnad från många kommersiella dejtingappar får användarna bara en potentiell matchning åt gången.
Användarna kan även få förslag på aktiviteter inför en dejt och därefter lämna omdömen om hur träffen gick.
Plattformen utvecklades inom ramen för ett hackathon som arrangerades av den singaporeanska statliga teknikmyndigheten GovTech tidigare i år.
Läs mer: Allt färre barn i Sverige och världen: ”Nödsituation”. Realtid
Svårt att vända utvecklingen
Bakgrunden är Singapores snabbt försämrade demografi. Förra året föll landets summerade fruktsamhetstal till 0,87 barn per kvinna, från 0,97 året före.
Det är en av de lägsta nivåerna i världen och ligger nära Sydkoreas nivå, som är lägst globalt.
Ett fruktsamhetstal på omkring 2,1 brukar krävas för att en befolkning ska kunna bibehålla sin storlek över tid utan nettoinvandring.
Singapore har under flera decennier försökt påverka utvecklingen.
Förra månaden presenterade premiärminister Lawrence Wong ytterligare åtgärder för att uppmuntra familjebildning, bland annat ekonomiskt stöd på mer än 55 000 singaporianska dollar per barn fram till 17 års ålder.
Läs mer: 670 000 kronor per barn ska vända dystra trenden. Realtid
Finns frågetecken
Samtidigt åldras befolkningen snabbt. Singapore väntas i år klassas som ett så kallat super-aged samhälle, där mer än 21 procent av befolkningen är 65 år eller äldre.
Till 2030 väntas andelen uppgå till omkring en fjärdedel av landets befolkning.
Statlig matchmaking är inte heller något nytt i Singapore. Redan 1984 skapades Social Development Unit, en myndighet med uppgift att underlätta äktenskap mellan akademiker.
FirstDate väcker dock frågor om integritet, menar kritiker. Plattformen använder Singapores statliga identitetslösning för att verifiera användarna.
Systemet är kopplat till personuppgifter som bland annat adress och civilstånd, vilket ska bidra till att hindra gifta personer från att registrera sig som singlar.
Läs mer: Tysklandsbörsen driver igenom undantag – behöver inte stå under EU-tillsyn. Realtid