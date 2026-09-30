Regionerna avstod vite på 375 miljoner: Kan vara olagligt

SVT har i två granskningar kartlagt hur de nio regionerna i samverkan Sussa hanterade förseningarna av Cosmic. Det är journalsystemet som Cambio enligt ett avtal från 2018 skulle leverera till Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Gävleborg, Sörmland, Dalarna, Örebro län, Halland och Blekinge.

När leveransen inte kom i tid hade regionerna kunnat kräva 375 miljoner kronor i vite. I stället tecknade de tilläggsavtal.

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Det kan vara olagligt, enligt Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

”Det är att ge bort skattebetalarnas pengar. Det kan vara olagligt statsstöd eller andra former av olagligt gynnande av en viss leverantör”, säger hon till SVT.

”Rädda avtalet”

Sussas operativa chef Niklas Lindberg har i ett polisförhör förklarat varför regionerna avstod från vitet:

”Det skulle innebära att de går i konkurs. Bedömningen var att vi måste göra allt vi kan för att rädda avtalet”.

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Sussas ordförande Mats Lundin tillbakavisar att leverantören ska ha gynnats. Enligt honom gjorde regionerna ”en bedömning om vad som var bäst för vården, patienterna och skattebetalarna”. Ett krav på vite hade enligt Lundin kunnat leda till långa rättsprocesser och i värsta fall till att upphandlingen fick göras om, med ännu högre kostnader som följd.

”Det finns i dag ingen fast bedömning av att det här skulle röra sig om olagligt statsstöd”, säger han.