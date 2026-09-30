Nio regioner avstod från att kräva Cambio på 375 miljoner kronor i vite när journalsystemet Cosmic blev försenat. Samtidigt mejlade bolagets vd privat med regionernas operativa chef, som senare gick över till Cambio. ”Det är att ge bort skattebetalarnas pengar”, säger en expert.
Regionerna avstod vite på 375 miljoner: Kan vara olagligt
SVT har i två granskningar kartlagt hur de nio regionerna i samverkan Sussa hanterade förseningarna av Cosmic. Det är journalsystemet som Cambio enligt ett avtal från 2018 skulle leverera till Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Gävleborg, Sörmland, Dalarna, Örebro län, Halland och Blekinge.
När leveransen inte kom i tid hade regionerna kunnat kräva 375 miljoner kronor i vite. I stället tecknade de tilläggsavtal.
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Det kan vara olagligt, enligt Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
”Det är att ge bort skattebetalarnas pengar. Det kan vara olagligt statsstöd eller andra former av olagligt gynnande av en viss leverantör”, säger hon till SVT.
”Rädda avtalet”
Sussas operativa chef Niklas Lindberg har i ett polisförhör förklarat varför regionerna avstod från vitet:
”Det skulle innebära att de går i konkurs. Bedömningen var att vi måste göra allt vi kan för att rädda avtalet”.
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Sussas ordförande Mats Lundin tillbakavisar att leverantören ska ha gynnats. Enligt honom gjorde regionerna ”en bedömning om vad som var bäst för vården, patienterna och skattebetalarna”. Ett krav på vite hade enligt Lundin kunnat leda till långa rättsprocesser och i värsta fall till att upphandlingen fick göras om, med ännu högre kostnader som följd.
”Det finns i dag ingen fast bedömning av att det här skulle röra sig om olagligt statsstöd”, säger han.
Bad om privat mejl
Den andra granskningen handlar om Lindberg själv. Den 28 september 2023, samma kväll som regionerna och Cambio hade haft ett stormigt möte, skrev Cambios vd Rami Avidan till honom: ”Har du en privat email som jag kan använda?”
Lindberg svarade 51 minuter senare: ”Hej Självklart”.
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Vad de sedan skrev till varandra är okänt. Lindberg har inte velat ställa upp på intervju. Skriftligen uppger han att de inte hade någon kontakt den vägen förrän i maj 2024, ”då jag sonderade terrängen om en möjlighet hos Cambio”.
Lindberg hade en nyckelroll i Sussa fram till april 2025. Därefter anställdes han som programdirektör på Cambio, enligt SVT:s granskning av mejlen.
”Det är en klar jävssituation, säger Andrea Sundstrand. Hon menar att den som vill arbeta hos motparten inte bör delta i förhandlingarna”.
”Jag förstår att det kan verka olämpligt. Av det skälet borde jag inte delat min privata mail och jag hade gjort annorlunda idag”, säger Niklas Lindberg.
Rami Avidan säger att han inte minns varför han bad om Lindbergs privata mejladress.
Prövas i högsta instans
Affären har redan hamnat i domstol. En advokatutredning som Sussa själva beställde pekade på en möjlig otillåten direktupphandling. Konkurrensverket kom sedan fram till samma sak. Förvaltningsrätten friade regionerna, men kammarrätten dömde dem att betala 90 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva målet.
Avtalet är värt omkring 4,4 miljarder kronor över tio år och berör 2,5 miljoner invånare. Cosmic har också kritiserats för bristande patientsäkerhet, och Uppdrag granskning har kopplat flera dödsfall till systemet.
Cambio har även varit inblandat i Region Stockholms journalupphandling på över tio miljarder kronor. Den upphandlingen polisanmäldes förra året, sedan Hanif Bali (M) hävdat att den var riggad.