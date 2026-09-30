EU:s nya reform av kapitalmarknaderna ska få kapital att röra sig enklare mellan medlemsländerna. Men i Tyskland har man protesterat mot en del av regelverket.
Tysklandsbörsen driver igenom undantag – behöver inte stå under EU-tillsyn
Tyskland har lyckats få in ett undantag i EU:s pågående reform av tillsynen över de europeiska kapitalmarknaderna.
Förslaget innebär att vissa handelsplatser som drivs av Deutsche Börse även framöver kan stå under tysk regional tillsyn i stället för direkt kontroll av EU:s värdepapperstillsyn Esma.
Undantaget gäller handelsplatser med en huvudsakligen inhemsk verksamhet och omfattar därmed inte hela Deutsche Börse-koncernen.
Vill samordna kapitalmarknaderna
Enligt uppgifter till Euronews har den tyska regeringen drivit frågan under förhandlingarna om den nya tillsynsmodellen.
Irland, som leder arbetet mellan EU medlemsländer, har enligt uppgifterna inkluderat undantaget i det senaste kompromissförslaget.
Förslaget möter samtidigt motstånd från andra medlemsländer, som befarar att undantag kan försvåra målet att skapa en mer sammanhållen europeisk kapitalmarknad.
EU:s reform syftar till att minska skillnaderna mellan medlemsländernas kapitalmarknader genom att flytta delar av tillsynen till Esma.
Handelsplatser med begränsad gränsöverskridande verksamhet föreslås fortsatt kunna ligga under nationell tillsyn, men frågan om vilka aktörer som ska omfattas av undantagen är omstridd.
Läs mer: Tyskland planerar att bygga dubbelt så många datacenter – trots protesterna. Realtid
Försöker öka investeringarna
Den tyska regeringen har samtidigt framhållit att Deutsche Börses finansiella infrastrukturföretag kommer att omfattas av direkt Esma-tillsyn från början.
Det gäller bland annat centrala motparter, CCP, som hanterar riskerna mellan köpare och säljare, samt centrala värdepappersförvarare, CSD, som hanterar förvaring och avveckling av värdepapper.
Reformen är en del av EU:s strategi för en spar- och investeringsunion, vars syfte är att få kapital att röra sig lättare mellan medlemsländerna.
EU vill därigenom ge företag bättre tillgång till finansiering och göra det mer attraktivt för hushåll och institutioner att investera inom unionen.
Läs mer: ”Världens säkraste marknad” allt mer beroende av hedgefonder. Dagens PS
Ses som ett hinder
Den europeiska kapitalmarknaden är fortfarande betydligt mer fragmenterad än den amerikanska. Skillnader i regler och nationell tillsyn gör gränsöverskridande verksamhet mer komplicerad och kostsam.
EU-kommissionen har uppskattat att omkring 300 miljarder euro i sparande varje år lämnar EU netto för investeringar utanför unionen, framför allt till USA.
EU:s ekonomi- och finansministrar ska diskutera reformen vid sitt möte den 9 oktober.
Målet är att nå en gemensam ståndpunkt före årets slut, men frågan om undantagen kan bli en av de frågor som försvårar en överenskommelse.
Läs mer: Oljestaten har fått en ny energiboom – i solkraft. Realtid