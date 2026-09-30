Tysklandsbörsen driver igenom undantag – behöver inte stå under EU-tillsyn

Tyskland har lyckats få in ett undantag i EU:s pågående reform av tillsynen över de europeiska kapitalmarknaderna.

Förslaget innebär att vissa handelsplatser som drivs av Deutsche Börse även framöver kan stå under tysk regional tillsyn i stället för direkt kontroll av EU:s värdepapperstillsyn Esma.

Undantaget gäller handelsplatser med en huvudsakligen inhemsk verksamhet och omfattar därmed inte hela Deutsche Börse-koncernen.

Vill samordna kapitalmarknaderna

Enligt uppgifter till Euronews har den tyska regeringen drivit frågan under förhandlingarna om den nya tillsynsmodellen.

Irland, som leder arbetet mellan EU medlemsländer, har enligt uppgifterna inkluderat undantaget i det senaste kompromissförslaget.

Förslaget möter samtidigt motstånd från andra medlemsländer, som befarar att undantag kan försvåra målet att skapa en mer sammanhållen europeisk kapitalmarknad.

EU:s reform syftar till att minska skillnaderna mellan medlemsländernas kapitalmarknader genom att flytta delar av tillsynen till Esma.

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Handelsplatser med begränsad gränsöverskridande verksamhet föreslås fortsatt kunna ligga under nationell tillsyn, men frågan om vilka aktörer som ska omfattas av undantagen är omstridd.

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