Ryssland bombar Kiev med ny intensitet – försöker utnyttja Ukrainas problem

Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev på sistone.

Under den senaste veckan har ryska drönare bland annat träffat stormarknader, datacenter och lekplatser i den ukrainska huvudstaden.

På måndagen attackerades även ett sjukhus och Ukrainas vetenskapsakademi i centrala Kiev. Minst två personer dödades i attackerna.

Har allt färre Patriot-robotar

Ukrainska underrättelsekällor uppger att Rysslands strategi består av tre delar: bombningar, sabotage och informationspåverkan, skriver The Economist.

Målet ska vara att göra vardagslivet i huvudstaden svårare och skapa en känsla av osäkerhet bland invånarna.

Samtidigt har Ryssland börjat slå mot viktiga delar av Ukrainas energiinfrastruktur inför vintern. Bland målen finns system för el, vatten och avlopp.

Ballistiska robotar utgör fortfarande ett allvarligt hot, inte minst eftersom Ukrainas lager av amerikansktillverkade Patriot-robotar minskar.

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En ny faktor är en ökad användning av billigare, jetdrivna drönare som kan styras under flygningen och söka efter mål i realtid.

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