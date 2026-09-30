Det har inte gått att undgå att Rysslands attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev har blivit fler. Det finns en tydlig logik bakom det, menar experter.
Ryssland bombar Kiev med ny intensitet – försöker utnyttja Ukrainas problem
Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev på sistone.
Under den senaste veckan har ryska drönare bland annat träffat stormarknader, datacenter och lekplatser i den ukrainska huvudstaden.
På måndagen attackerades även ett sjukhus och Ukrainas vetenskapsakademi i centrala Kiev. Minst två personer dödades i attackerna.
Har allt färre Patriot-robotar
Ukrainska underrättelsekällor uppger att Rysslands strategi består av tre delar: bombningar, sabotage och informationspåverkan, skriver The Economist.
Målet ska vara att göra vardagslivet i huvudstaden svårare och skapa en känsla av osäkerhet bland invånarna.
Samtidigt har Ryssland börjat slå mot viktiga delar av Ukrainas energiinfrastruktur inför vintern. Bland målen finns system för el, vatten och avlopp.
Ballistiska robotar utgör fortfarande ett allvarligt hot, inte minst eftersom Ukrainas lager av amerikansktillverkade Patriot-robotar minskar.
En ny faktor är en ökad användning av billigare, jetdrivna drönare som kan styras under flygningen och söka efter mål i realtid.
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Försöker utnyttja interna problem
En ukrainsk säkerhetskälla uppger att Ryssland har tusentals sådana drönare i lager och samtidigt bygger upp sina lager av ballistiska robotar.
Den militära kampanjen kan enligt ukrainska bedömningar kompletteras med sabotage och andra attacker inne i landet. Kontraspionaget uppger att man varje vecka stoppar flera ryska planer.
En del av operationerna genomförs genom personer som rekryteras i Ukraina via meddelandeappar, medan andra involverar personer som skickats från Ryssland.
Den tredje delen av strategin handlar om desinformation och försök att utnyttja Ukrainas interna problem.
Krigströtthet, korruptionsskandaler och kritik mot regeringen kan enligt ukrainska företrädare ge ryska påverkansoperationer material att arbeta med.
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Finns fortfarande motståndskraft
Samtidigt finns det begränsningar i möjligheten att slå ut Kiev. Stadens internetinfrastruktur är decentraliserad och har anpassats efter flera års krig.
Även energisystemet har blivit mer motståndskraftigt genom erfarenhet av återkommande attacker och snabba reparationer.
Trots de intensifierade attackerna fortsätter vardagen i Kiev. Men det finns tecken på att fler invånare förbereder sig för en svårare vinter.
Efterfrågan på hus utanför huvudstaden har ökat, samtidigt som vissa familjer planerar att tillfälligt lämna Kiev.
Ukrainska myndigheter räknar därför med att delar av huvudstaden kan tömmas på invånare under vintern om attackerna fortsätter att öka.
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