Ny etta bland flygplatser: Går om Heathrow och Dubai

Incheon International Airport hanterade 38,39 miljoner internationella passagerare under första halvåret 2026, enligt preliminär statistik från branschorganisationen Airports Council International (ACI), som täcker 1 234 flygplatser världen över.

Det räckte till förstaplatsen, före Londons Heathrow med 37,79 miljoner och Singapores Changi med 34,53 miljoner. Dubai International, som toppade rankningen för helåren både 2024 och 2025, väntas nu falla utanför topp fem.

Historisk snabbhet

Förändringen är dramatisk historiskt sett: Incheon låg på tionde plats 2002, femte 2018 och tredje så sent som 2024.

Flygplatsen, som öppnade 2001, passerade nyligen även en miljard resenärer sammanlagt sedan starten. Det är snabbare än någon annan stor internationell flygplats.

Konflikter påverkar val av flygplats

Bakgrunden till förändringen är delvis geopolitisk. Konflikten mellan USA och Iran har stängt av transferresande genom flygnav i Mellanöstern, vilket lett resenärer om via Incheon i stället.

Antalet transferpassagerare steg 18,1 procent till 4,24 miljoner, medan just de transferresenärer vars slutdestination var Europa ökade med hela 63,2 procent, till 210 000.

ANNONS

Fler utländska besökare

Enligt flygplatsbolaget IIAC beror uppgången även på utbyggd infrastruktur som gjort det möjligt att hantera fler resenärer, samt en kraftig ökning av utländska besökare.

Man hade också den högsta andelen utländska medborgare sen starten. Hela 44,4 procent av passagerarna. Det var framför allt turister från Kina och Japan som låg bakom ökningen.

Atlanta i topp på totala resenärer

Värt att notera: det handlar specifikt om internationell passagerartrafik, inte flygplatsers totala trafik. Räknas även inrikesresor in behåller amerikanska Atlanta sin position som världens mest trafikerade flygplats totalt, en plats bolaget innehaft i flera decennier.

Incheon serverar i dag 158 internationella destinationer, fler än konkurrenter som Hongkong (139), Shanghai Pudong (92) och Tokyo Narita (86). En bredd flygplatsbolaget själva pekar ut som en nyckel till framgången.