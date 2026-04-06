Ryska planer på fler födslar ratas av landets kvinnor

Bakgrunden är en accelererande demografisk kris. Födelsetalet i Ryssland ligger på 1,4 barn per kvinna, den lägsta siffran på 200 år och långt under den nivå på 2,1 som krävs för att hålla befolkningen stabil.

Under 2024 föddes 1,22 miljoner barn i landet, bara marginellt fler än rekordnoteringen 1,21 miljoner 1999, enligt den statliga statistikmyndigheten Rosstat.

President Vladimir Putin har varnat för att landet kan stå inför ”veritabel utrotning” om utvecklingen fortsätter.

Att hundratusentals unga män de senaste åren skickats ut i kriget i Ukraina har förvärrat problemet ytterligare.

”Patetisk plan”

De nya riktlinjerna omfattar ett frågeformulär som ställs till både män och kvinnor vid vårdbesök, men versionen för män innehåller inga frågor om planer på att skaffa barn, skriver The Moscow Times.

Vladimir Putins plan för att öka födandet i Ryssland kritiseras. (Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT).

ANNONS

Kvinnor som nyhetsbyrån AFP talat med är starkt kritiska. Maria, 25-årig it-specialist, kallar regeringens plan ”patetisk”.

” Att dra åt tumskruvarna, göra säkra aborter oåtkomliga, hjärntvätta människor, skryta om förmodat enorma bidragsutbetalningar, skicka dem till en psykolog. Det är grymt och fullständigt ineffektivt”, säger hon till TT/AFP.