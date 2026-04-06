Rysslands hälsodepartement har godkänt nya riktlinjer som rekommenderar vårdpersonal att remittera kvinnor som inte vill ha barn till psykolog, i syfte att ”främja en positiv inställning till moderskapet”. Beslutet har väckt stark kritik bland ryska kvinnor-
Ryska planer på fler födslar ratas av landets kvinnor
Bakgrunden är en accelererande demografisk kris. Födelsetalet i Ryssland ligger på 1,4 barn per kvinna, den lägsta siffran på 200 år och långt under den nivå på 2,1 som krävs för att hålla befolkningen stabil.
Under 2024 föddes 1,22 miljoner barn i landet, bara marginellt fler än rekordnoteringen 1,21 miljoner 1999, enligt den statliga statistikmyndigheten Rosstat.
President Vladimir Putin har varnat för att landet kan stå inför ”veritabel utrotning” om utvecklingen fortsätter.
Att hundratusentals unga män de senaste åren skickats ut i kriget i Ukraina har förvärrat problemet ytterligare.
”Patetisk plan”
De nya riktlinjerna omfattar ett frågeformulär som ställs till både män och kvinnor vid vårdbesök, men versionen för män innehåller inga frågor om planer på att skaffa barn, skriver The Moscow Times.
Kvinnor som nyhetsbyrån AFP talat med är starkt kritiska. Maria, 25-årig it-specialist, kallar regeringens plan ”patetisk”.
” Att dra åt tumskruvarna, göra säkra aborter oåtkomliga, hjärntvätta människor, skryta om förmodat enorma bidragsutbetalningar, skicka dem till en psykolog. Det är grymt och fullständigt ineffektivt”, säger hon till TT/AFP.
Handlar om ekonomi och normer
Enligt henne handlar det egentligen om något annat: sociala garantier, tillräcklig inkomst, ekonomi till bostad samt lugn och trygghet.
Anastasia, en 29-årig specialist på barnrehabilitering, pekar på ekonomin. Med en månadslön på ungefär 100 000 rubel, motsvarande cirka 11 500 kronor, ser hon inga möjligheter att spara till en bostad.
Inflationen har drivits upp av kriget i Ukraina och internationella sanktioner, och bolåneräntor har stigit till uppemot 20 procent.
Anastasia lyfter också bristen på faderskapskultur i Ryssland.
”Få män är engagerade i barnuppfostran. Vid en skilsmässa lämnar männen, och kvinnorna står ensamma med barnen, säger hon till TT/AFP.
Även mammor kritiserar initiativet. Irina, en 45-årig läkare och tvåbarnsmor, är tydlig:
”Varför föda barn om man inte vill? Varför tvinga kvinnor att föda oönskade barn?
Tillgången till abort stramas åt
Utöver psykologremisserna har ryska lagstiftare infört förbud mot så kallat barnfripropaganda, där samtal i medier om att välja bort barn kan ge böter på upp till 400 000 rubel.
Aborttillgången har också stramats åt kraftigt, med förbud på privatkliniker i de flesta regioner, skriver The Japan Times.
Rosstat bedömer att Rysslands befolkning kommer att sjunka under 138,8 miljoner senast 2046, enligt. Trots en rad statliga åtgärder syns inga tecken på att den negativa trenden vänder.