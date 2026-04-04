Ryska soldater utpressas – måste betala för att överleva

Att de ryska soldaterna som strider i Ukraina lever i en osäker och rent av fruktansvärd tillvaro har det kommit rapporter om tidigare.

Nu kommer ytterligare indicier på det. Flera soldater vittnar om ett systematiskt utpressningssystem där pengar avgör vem som överlever.

Enligt intervjuer med ett dussintal kontraktssoldater har kriget gett upphov till en parallell ekonomi där befäl tjänar stora summor på sina egna trupper.

Vill inte gå i fronten

I skyttegravarna i den ockuperade Luhanskregionen beskriver soldater hur de tvingas betala för allt från utrustning till rena överlevnadschanser.

En desertör, Maxim, berättar att hans befäl lät soldater finansiera byggandet av en fullt utrustad bostad under jord – inklusive material och inredning.

Samtidigt förväntas soldater regelbundet betala för befälens alkohol och sociala tillställningar.

Systemet genomsyrar vardagen. Soldater uppger att de betalar stora summor för att undvika att skickas till frontalangrepp, som ofta beskrivs som rena självmordsuppdrag, skriver The Economist.