Ren utpressning. Så beskrivs systemet på den ryska fronten, där den som kan betala har störst chans att överleva.
Ryska soldater utpressas – måste betala för att överleva
Att de ryska soldaterna som strider i Ukraina lever i en osäker och rent av fruktansvärd tillvaro har det kommit rapporter om tidigare.
Nu kommer ytterligare indicier på det. Flera soldater vittnar om ett systematiskt utpressningssystem där pengar avgör vem som överlever.
Enligt intervjuer med ett dussintal kontraktssoldater har kriget gett upphov till en parallell ekonomi där befäl tjänar stora summor på sina egna trupper.
Vill inte gå i fronten
I skyttegravarna i den ockuperade Luhanskregionen beskriver soldater hur de tvingas betala för allt från utrustning till rena överlevnadschanser.
En desertör, Maxim, berättar att hans befäl lät soldater finansiera byggandet av en fullt utrustad bostad under jord – inklusive material och inredning.
Samtidigt förväntas soldater regelbundet betala för befälens alkohol och sociala tillställningar.
Systemet genomsyrar vardagen. Soldater uppger att de betalar stora summor för att undvika att skickas till frontalangrepp, som ofta beskrivs som rena självmordsuppdrag, skriver The Economist.
Falska intyg cirkulerar
Enligt flera vittnesmål kan en placering i bakre led kosta motsvarande hundratusentals kronor, följt av månatliga betalningar för att behålla positionen.
Korruptionen sträcker sig längre än så. Befäl uppges samla in soldaters bankkort och pinkoder inför strid. Om soldaten dör rapporteras han som saknad, medan befälen tömmer kontona.
Det finns också en marknad för falska medicinska intyg, där soldater kan betala för att bli klassade som stridsodugliga.
De som vägrar betala riskerar brutala straff. Vittnesmål beskriver hur soldater misshandlas, fängslas i gropar eller i vissa fall dödas av sina egna.
Finns många rapporter om självmord
Fenomenet kallas ”nollning” och innebär att befäl beordrar avrättningar av egna trupper som anses problematiska.
Bakgrunden är en snabb och omfattande rekrytering till kriget, där många soldater lockats av höga bonusar eller pressats att skriva kontrakt.
Samtidigt saknar många grundläggande utrustning och tvingas köpa egen skyddsutrustning.
För de som inte har råd med detta kan det vara mer lockande att avsluta lidandet. Det är i alla fall teorin bakom uppgifter om att ett flertal ryska soldater begår självmord genom att locka till sig ukrainska drönare, skriver den ukrainska statsägda mediekanalen United24.
Läs mer: Teslas aktie fortsätter falla efter rapportbesvikelse. Dagens PS