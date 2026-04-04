Nya siffror: Så mår industrin i Ryssland

Den ryska statskassan har förvisso fått mycket nödvändigt andrum tack vare kraftigt höjda intäkter från gas- och oljeförsäljningen. Det räddar däremot inte landets industri från inbromsningen som fördjupades ytterligare i mars.

När S&P Global offentliggör PMI-siffror för industrin i Ryssland bekräftas bilden av tillverkare på dekis. Indexet har backat till 48,3 i mars, där allt under 50 betyder att industrin bromsar in.

”Vår basprognos förutser att PMI kommer att fluktuera i intervallet 47–49, vilket återspeglar en stagnation i sektorn”, säger Vladimir Chernov analytiker vid Freedom Finance Global.

Brist på arbetskraft och kapital för industrin i Ryssland

Bakom PMI-siffrorna ligger en djupare kris. Den civila industrin, som inte är direkt kopplad till krigsmaskineriet, lider svårt av den ryska centralbankens höga styrränta. Räntepolitiken har gjort det i princip omöjligt för företag att finansiera investeringar eller låna pengar.

Parallellt med de finansiella hindren råder dessutom en akut brist på personal. Den ryska mobiliseringen har dränerat fabrikerna på folk, vilket tvingar upp lönerna trots den vikande produktionen, rapporterar Moscow Times.

Krigsekonomins baksida

ANNONS

Analytiker vid tankesmedjan Re:Russia varnar nu för att den ryska ekonomin har nått sin kapacitetsgräns. Medan försvarsindustrin går på högvarv, börjar den övriga ekonomin kannibaliseras för att hålla fronten vid liv.

Det skapar en obalans där Rysslands ekonomiska tillväxt, som tidigare drivits av statliga militärutgifter, nu planar ut.

De ledande indikatorerna för affärsklimatet pekar nu entydigt på en betydande försämring av den ryska ekonomin vid ingången av 2026. Utvecklingen har skett i tre allt brantare faser. Under den första perioden av gradvis avmattning, mellan augusti 2024 och maj 2025, pendlade indexet för affärsförhållanden kring -2 punkter.

Sedan dess har fallet accelererat. Under andra halvåret 2025 sjönk genomsnittsvärdet till -5, för att under januari och februari i år rasa till -8,5. Det är en nivå som historiskt har korresponderat med en ekonomisk sammandragning på minst 1,5 till 3,5 procent.

