Ledamöter och partifunktioner har i allt större utsträckning anklagats för korruption i Kina. Det ses som ett sätt för Xi Jinping att stärka sitt grepp om makten när ett viktigt partimöte nu drar igång i Peking.
Stolar stod tomma på toppmöte i Peking – Xi rensar ut "korrupta" ledamöter
Kinas ledare Xi Jinping skärper kontrollen över kommunistpartiet genom fortsatta utrensningar och hårdare disciplin.
De signalerna kommer samtidigt som att landet förbereder sig för ett omfattande ledarskifte nästa år, då Xi väntas säkra en fjärde mandatperiod som partiledare.
Vid veckans fyra dagar långa plenarmöte i Peking deltog bara omkring 74 procent av den centralkommitté som utsågs 2022.
Många var inte med
Det är den lägsta närvaron vid ett plenarmöte med offentliggjorda deltagarsiffror sedan 1968, då kulturrevolutionen under Mao Zedong skakade Kina, skriver Wall Street Journal.
Av de 376 ledamöter och suppleanter som ursprungligen ingick i centralkommittén uteblev omkring en fjärdedel.
Många har försvunnit från offentligheten, avsatts eller blivit föremål för utredningar inom ramen för Xis kamp mot korruption och illojalitet.
Plenarmötet godkände en strategisk plan för att fortsätta partiets omfattande disciplinarbete.
I ett uttalande framhöll centralkommittén att kampen mot korruption och byråkratiskt förfall står inför långvariga och allvarliga utmaningar.
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Tog makten 2012
Samtidigt bekräftades uteslutningen av 33 tidigare ledamöter och suppleanter, däribland tre medlemmar av politbyrån. Centralkommittén valde att inte återställa sitt ursprungliga antal röstberättigade ledamöter.
Efter att tio suppleanter befordrats och 24 ordinarie ledamöter avsatts återstår 191 röstberättigade medlemmar.
Utrensningarna har pågått sedan Xi tog makten 2012 och har stärkt hans ställning genom att rivaler försvagats och lojala medarbetare fått större inflytande, skriver AP.
Men kampanjen har också skapat en rädsla inom partiet som kan göra tjänstemän ovilliga att fatta självständiga beslut.
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En stor del har bestraffats
Under förra året utsattes 983 000 personer för disciplinära åtgärder, en ökning med 10,6 procent jämfört med 2024 och den högsta årssiffran hittills.
Mellan januari och september i år bestraffades ytterligare omkring 680 000 personer.
Nästa partikongress ska hållas under andra halvåret 2027. Då väntas Xi få en fjärde femårsperiod som partiledare och utse en ny ledning. Inför kongressen har Peking redan meddelat över 20 nya regionala ledarutnämningar.
Analytiker varnar samtidigt för att Xis starka ställning kan göra honom mer isolerad. När äldre allierade lämnar ledningen måste han hitta yngre efterträdare, vars lojalitet och framtida ambitioner kan bli svårare att bedöma.
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