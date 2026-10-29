Stolar stod tomma på toppmöte i Peking – Xi rensar ut "korrupta" ledamöter

Kinas ledare Xi Jinping skärper kontrollen över kommunistpartiet genom fortsatta utrensningar och hårdare disciplin.

De signalerna kommer samtidigt som att landet förbereder sig för ett omfattande ledarskifte nästa år, då Xi väntas säkra en fjärde mandatperiod som partiledare.

Vid veckans fyra dagar långa plenarmöte i Peking deltog bara omkring 74 procent av den centralkommitté som utsågs 2022.

Många var inte med

Det är den lägsta närvaron vid ett plenarmöte med offentliggjorda deltagarsiffror sedan 1968, då kulturrevolutionen under Mao Zedong skakade Kina, skriver Wall Street Journal.

Av de 376 ledamöter och suppleanter som ursprungligen ingick i centralkommittén uteblev omkring en fjärdedel.

Många har försvunnit från offentligheten, avsatts eller blivit föremål för utredningar inom ramen för Xis kamp mot korruption och illojalitet.

Plenarmötet godkände en strategisk plan för att fortsätta partiets omfattande disciplinarbete.

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I ett uttalande framhöll centralkommittén att kampen mot korruption och byråkratiskt förfall står inför långvariga och allvarliga utmaningar.

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