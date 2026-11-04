Färre personer väntas kunna arbeta i framtiden samtidigt som befolkningen i stort blir äldre. Det gör det avgörande att AI höjer produktiviteten, menar en toppchef på Meta.
Meta-chef: AI krävs för att kompensera för befolkningskollaps
Den väntade befolkningsminskningen gör det akut nödvändigt att öka produktiviteten med hjälp av artificiell intelligens.
Det anser Alex Schultz, datachef på Meta.
Han varnar för att en åldrande befolkning kommer att sätta allt större press på samhället.
”Behöver desperat mer produktivitet”
Vid Financial Times konferens Future of AI Summit på onsdagen pekade Schultz på sjunkande födelsetal och en åldrande världsbefolkning som centrala utmaningar.
Om 50 år kommer det att finnas betydligt färre människor i världen, enligt honom.
Han menar att samhället måste förbereda sig på hur en mindre arbetsför befolkning ska kunna ta hand om ett växande antal äldre och samtidigt upprätthålla ekonomisk tillväxt och välfärd.
”Världen som helhet tänker inte tillräckligt hårt på saker som befolkningskollaps … Vi behöver desperat mer produktivitet. Hur ska vi ta hand om äldre människor? Hur ska vi försätta oss själva i en situation där vi faktiskt kan få ut det mesta av antalet människor på jorden?”, säger han.
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Färre i arbetsför ålder
Enligt prognoser kan världens befolkning nå sin topp redan 2064. Den arbetsföra befolkningen väntas minska ännu snabbare, till följd av längre livslängder och färre födslar.
Schultz uttalanden kommer samtidigt som Meta satsar miljardbelopp på att komma ikapp konkurrenterna Open AI, Anthropic och Google inom artificiell intelligens.
Vd Mark Zuckerberg uppgav nyligen att företagets nya AI-modell Muse Wonder nått samma tekniska nivå som de främsta konkurrenterna, skriver Wired.
Den konsumentinriktade AI-assistenten Muse har också laddats ned miljontals gånger sedan lanseringen i september.
Meta har dessutom aviserat planer på att ta in ytterligare 95 miljarder dollar för att finansiera sina AI-satsningar.
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Tror på nya arbetstillfällen
Schultz lyfte fram flera exempel på hur tekniken redan förändrar arbetslivet. AI-verktyg hjälper bland annat programmerare att automatisera arbetsuppgifter och jurister att förutse frågor i rättssalen.
Inom Meta hanteras nu mer än tio procent av vissa uppgifter i företagets datalager automatiskt av AI-agenter, utan mänsklig inblandning.
Samtidigt medgav han att tekniken inte alltid leder till högre produktivitet. Inom hans eget team är det mindre än hälften som använder AI-verktygen på ett effektivt sätt.
Han avvisade dock farhågorna om att AI kommer att slå ut stora delar av arbetsmarknaden.
Enligt Schultz kommer tekniken snarare att förändra befintliga yrken och samtidigt skapa nya arbetstillfällen genom ökad produktivitet.
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