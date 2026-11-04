Meta-chef: AI krävs för att kompensera för befolkningskollaps

Den väntade befolkningsminskningen gör det akut nödvändigt att öka produktiviteten med hjälp av artificiell intelligens.

Det anser Alex Schultz, datachef på Meta.

Han varnar för att en åldrande befolkning kommer att sätta allt större press på samhället.

”Behöver desperat mer produktivitet”

Vid Financial Times konferens Future of AI Summit på onsdagen pekade Schultz på sjunkande födelsetal och en åldrande världsbefolkning som centrala utmaningar.

Om 50 år kommer det att finnas betydligt färre människor i världen, enligt honom.

Han menar att samhället måste förbereda sig på hur en mindre arbetsför befolkning ska kunna ta hand om ett växande antal äldre och samtidigt upprätthålla ekonomisk tillväxt och välfärd.

”Världen som helhet tänker inte tillräckligt hårt på saker som befolkningskollaps … Vi behöver desperat mer produktivitet. Hur ska vi ta hand om äldre människor? Hur ska vi försätta oss själva i en situation där vi faktiskt kan få ut det mesta av antalet människor på jorden?”, säger han.

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