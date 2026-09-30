Harald Mix kan sälja batterisatsning – har tagit in J.P. Morgan

Vianode tillverkar syntetisk grafit, som används i anoden i litiumjonbatterier. Nu söker bolaget en partner som kan finansiera nästa expansionsfas. Vd Burkhard Straube säger till Reuters att bolaget är öppet för allt från ett partnerskap till ett fullständigt uppköp.

Enligt Straube kan partnern bidra med kapital, industriell kompetens eller en bredare strategisk relation. Både industriella och finansiella investerare är välkomna, och målet är att ha en partner på plats redan vid årsskiftet.

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Straube ställer samtidigt krav. En ny partner ska dela Vianodes strategiska ambitioner och ha den finansiella kapacitet som krävs för att backa bolaget.

Altor ensam finansiär sedan 2024

Det svenska riskkapitalbolaget Altor, som Harald Mix var med och grundade, har varit Vianodes enda finansiär sedan 2024.

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Det året meddelade Norsk Hydro att koncernen skulle sälja sin andel och sluta finansiera bolaget, som ett led i en bredare reträtt från batteriinvesteringar.

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”Det här är ett attraktivt case för rätt partner. Vianode har visat både teknisk och kommersiell bärkraft”, säger Altors presskontakt Andreas Hamrin till Reuters.