Harald Mix kan sälja batterisatsning – har tagit in J.P. Morgan

Harald Mix riskkapitalbolag Altor har ensamt finansierat den norska grafittillverkaren Vianode sedan 2024. Nu har bolaget anlitat J.P. Morgan för att hitta en partner, och även en försäljning av hela bolaget är möjlig.
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Vianode tillverkar syntetisk grafit, som används i anoden i litiumjonbatterier. Nu söker bolaget en partner som kan finansiera nästa expansionsfas. Vd Burkhard Straube säger till Reuters att bolaget är öppet för allt från ett partnerskap till ett fullständigt uppköp.
Enligt Straube kan partnern bidra med kapital, industriell kompetens eller en bredare strategisk relation. Både industriella och finansiella investerare är välkomna, och målet är att ha en partner på plats redan vid årsskiftet.
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Straube ställer samtidigt krav. En ny partner ska dela Vianodes strategiska ambitioner och ha den finansiella kapacitet som krävs för att backa bolaget.
Altor ensam finansiär sedan 2024
Det svenska riskkapitalbolaget Altor, som Harald Mix var med och grundade, har varit Vianodes enda finansiär sedan 2024.
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Det året meddelade Norsk Hydro att koncernen skulle sälja sin andel och sluta finansiera bolaget, som ett led i en bredare reträtt från batteriinvesteringar.
”Det här är ett attraktivt case för rätt partner. Vianode har visat både teknisk och kommersiell bärkraft”, säger Altors presskontakt Andreas Hamrin till Reuters.
Fabriken i Ontario försenad
Vianode bygger en fabrik för syntetisk grafit i Ontario i Kanada. När den står klar ska den kunna leverera material till omkring två miljoner elbilar per år, men bolaget behöver mer pengar för att bygga färdigt. Produktionen väntas nu starta 2029, senare än vad som ursprungligen var planerat.
Sedan 2024 driver Vianode även en fabrik i Norge. Där väntas kapaciteten nå 2 000 ton per år, vilket räcker till cirka 35 000 elbilar. Bolaget har också kunder inom energilagring och försvar.
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Den största kunden är General Motors. I januari 2025 skrev biljätten ett avtal värt flera miljarder dollar om att köpa anodmaterial från Vianode. Sedan dess har GM, precis som Nissan och Stellantis, dragit ner på sina elbilsambitioner. Efterfrågan har svalnat och USA:s president Donald Trump har rullat tillbaka stödet till elbilar.
Tuff finansieringsmiljö efter Northvolt
Batteribranschen har svårt att få tag på kapital sedan Northvolt kollapsade, något som gjort det svenska bolaget till ett skräckexempel för hela Europa. Kvar av Northvolt finns bland annat de delar som köpts upp av amerikanska Lyten.
Samtidigt dominerar Kina marknaden för batterigrafit och står för omkring 95 procent av det globala utbudet. Västerländska bolag försöker därför bygga egna leveranskedjor för kritiska mineraler och andra batterimaterial.
Vianode flyttade fokus för sin expansion till Nordamerika redan 2023. Enligt bolaget saknar Europa de incitament och den regulatoriska uppbackning som krävs för att konkurrera med USA:s och Kanadas satsningar på inhemska batterikedjor.
”Ramverket finns inte i Europa, och industrin är inte lika beredd att köpa från motståndskraftiga lokala leveranskedjor som i Nordamerika”, säger Burkhard Straube.