En budstrid har brutit ut när stora investerare vill köpa ut Easyjet från börsen. Det markerar en ny era för bolaget.
Lågprisflygbolaget köps ut från börsen – men av vem?
Easyjet står inför den största förändringen i bolagets historia sedan börsnoteringen för över två decennier sedan.
Det brittiska lågprisflygbolaget ser ut att lämna Londonbörsen efter att två amerikanska investerare lagt konkurrerande bud på företaget.
Styrelsen meddelade på fredagen att den lutar åt att rekommendera ett bud från riskkapitalbolaget Apollo värt 5,7 miljarder pund, motsvarande omkring 74 miljarder kronor.
Satsade på nya metoder
Budet överträffar ett tidigare erbjudande från private credit-bolaget Castlelake, som värderade Easyjet till 5,5 miljarder pund, skriver Financial Times.
Affären markerar ett vägskäl för ett bolag som under tre decennier förändrat den europeiska flygmarknaden.
När Easyjet grundades 1995 byggde affärsmodellen på att pressa kostnaderna genom att bland annat sälja biljetter direkt till kunderna, ta betalt för mat ombord och enbart använda Airbus-plan för att förenkla drift och utbildning.
Bolaget marknadsförde sig med sloganen att det gick att flyga till Skottland för priset av ett par jeans.
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Har hållit priserna låga
Enligt bolaget har grundpriset på en biljett sedan dess sjunkit i reala termer trots inflation, samtidigt som priset på ett par Levi’s-jeans mer än tredubblats.
Easyjets framgångar tvingade etablerade flygbolag att anpassa sig. Kostnadsbesparingar, avgifter för extratjänster och enklare servering ombord blev så småningom standard även hos traditionella flygbolag.
Samtidigt har konkurrensen från framför allt irländska Ryanair gjort det svårt för Easyjet att nå samma lönsamhet.
Har ändrat kurs något
Under senare år har bolaget i stället gradvis positionerat sig högre upp i marknaden genom att satsa på större huvudflygplatser och fler affärsresenärer.
Apollo uppger att bolaget vill fortsätta utveckla lågprismodellen samtidigt som flottan byggs ut och satsningarna på semesterresor och andra tilläggstjänster förstärks.
Castlelake hade i sin tur lovat att påskynda arbetet mot en årlig vinst på en miljard pund.
En försäljning till någon av Europas stora flygkoncerner bedöms däremot som osannolik på grund av konkurrensregler.
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