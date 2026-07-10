Lågprisflygbolaget köps ut från börsen – men av vem?

Easyjet står inför den största förändringen i bolagets historia sedan börsnoteringen för över två decennier sedan.

Det brittiska lågprisflygbolaget ser ut att lämna Londonbörsen efter att två amerikanska investerare lagt konkurrerande bud på företaget.

Styrelsen meddelade på fredagen att den lutar åt att rekommendera ett bud från riskkapitalbolaget Apollo värt 5,7 miljarder pund, motsvarande omkring 74 miljarder kronor.

Satsade på nya metoder

Budet överträffar ett tidigare erbjudande från private credit-bolaget Castlelake, som värderade Easyjet till 5,5 miljarder pund, skriver Financial Times.

Affären markerar ett vägskäl för ett bolag som under tre decennier förändrat den europeiska flygmarknaden.

När Easyjet grundades 1995 byggde affärsmodellen på att pressa kostnaderna genom att bland annat sälja biljetter direkt till kunderna, ta betalt för mat ombord och enbart använda Airbus-plan för att förenkla drift och utbildning.

Bolaget marknadsförde sig med sloganen att det gick att flyga till Skottland för priset av ett par jeans.

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