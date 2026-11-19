I januari steg guldpriset till rekordnivåer. Men knappt ett år senare har priset fallit rejält, och nu debatterar bedömare guldets framtid.
Guldet har tappat sin glans – lägsta priset på över ett år
Guld har tappat omkring en tredjedel av sitt värde sedan rekordnoteringen i januari.
Samtidigt som teknikaktier har fallit kraftigt har ädelmetallen, som länge betraktats som en trygg hamn i oroliga tider, inte lyckats erbjuda investerare det skydd de förväntat sig.
På onsdagen föll guldpriset till som lägst 3 742 dollar per uns, den lägsta nivån sedan september 2025.
Steg tidigare snabbt
Det innebär en rejäl nedgång från rekordnivån på 5 595 dollar i januari, skriver Financial Times.
Sedan börserna på Wall Street nådde sina toppar i början av oktober har guldpriset fallit omkring 10 procent.
Utvecklingen har väckt frågor om metallens traditionella roll som riskspridare i investeringsportföljer.
Guld har under flera år haft en kraftig prisuppgång, från omkring 2 000 dollar per uns i början av 2024 till rekordnivåerna tidigare i år.
Läs mer: Lappland Guld: ”Guldsektioner i fem nya borrhål”. Dagens PS
Har omvärderat positionerna
Uppgången har drivits av omfattande köp från centralbanker och ett växande intresse från spekulativa investerare, inte minst genom förshandlade fonder.
Men den senaste tidens nedgång har fått investerare att omvärdera sina positioner.
En förklaring är utvecklingen i Mellanöstern. Kriget i Iran, som inleddes i februari, har bidragit till högre energipriser och inflation samt förväntningar om stigande räntor.
Det missgynnar guld eftersom metallen inte ger någon löpande avkastning. Även en starkare dollar har pressat priset.
Samtidigt har den senaste tidens turbulens på aktiemarknaden bidragit till att investerare säljer guld för att frigöra likviditet och täcka förluster i andra tillgångar.
Läs mer:
Vissa tror på guldet på sikt
Enligt analytiker vid Peel Hunt finns det ingen enskild tydlig utlösande faktor bakom det senaste prisfallet. Nedgången kan i stället vara ett tecken på att investerarnas förtroende för marknaden håller på att försvagas.
Trots nedgången finns det bedömare som ser positivt på guldets långsiktiga utveckling.
Centralbankernas fortsatta köp, växande statsskulder och en önskan hos länder som Kina att minska beroendet av dollarn pekas ut som faktorer som kan ge stöd åt priset.
På kort sikt är dock utsikterna mer osäkra. För att guldpriset ska återfå sin uppåtgående kraft behöver metallen åter bli attraktiv som långsiktigt skydd snarare än en tillgång som investerare säljer när marknaderna skakar, menar experter.
Läs mer: LeBron James stämmer AI-startup efter uppmärksammad video. Realtid