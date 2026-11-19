Guld har tappat omkring en tredjedel av sitt värde sedan rekordnoteringen i januari.

Samtidigt som teknikaktier har fallit kraftigt har ädelmetallen, som länge betraktats som en trygg hamn i oroliga tider, inte lyckats erbjuda investerare det skydd de förväntat sig.

På onsdagen föll guldpriset till som lägst 3 742 dollar per uns, den lägsta nivån sedan september 2025.

Steg tidigare snabbt

Det innebär en rejäl nedgång från rekordnivån på 5 595 dollar i januari, skriver Financial Times.

Sedan börserna på Wall Street nådde sina toppar i början av oktober har guldpriset fallit omkring 10 procent.

Utvecklingen har väckt frågor om metallens traditionella roll som riskspridare i investeringsportföljer.

Guld har under flera år haft en kraftig prisuppgång, från omkring 2 000 dollar per uns i början av 2024 till rekordnivåerna tidigare i år.

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