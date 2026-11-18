Dyrt att ersätta sopbilar

Konsekvenserna sträcker sig långt utanför själva brandplatsen. Förutom skador på fordon och anläggningar tillkommer kostnader för räddningsinsatser, reparationer, sanering och avbrott i avfallshanteringen.

En sopbil kan kosta närmare 540 000 pund att ersätta. Samtidigt står bränder i sopbilar för en växande andel av incidenterna. Under den senaste mätperioden stod de för 26 procent av batteribränderna, jämfört med 19 procent under 2023/2024.

Bränderna innebär också betydande säkerhetsrisker. Litiumjonbatterier kan brinna intensivt, avge giftig rök och vara svåra att släcka. I vissa fall kan bränderna pågå i flera dagar.

När brinnande avfall måste tömmas ut på gatorna riskerar även boende och förbipasserande att utsättas för rök och lågor.

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Vill ha mer återvinning

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Problemet uppmärksammas också av kommunerna i landet. Enligt undersökningen uppger 91 procent av de lokala myndigheterna att batteribränder blivit en allt större utmaning.

Bakom utvecklingen finns omfattande felaktig avfallshantering. Nästan en miljard elektronikprodukter och lösa batterier ska ha slängts i vanliga sopor under det senaste året. Av dessa var över 196 miljoner elektroniska cigaretter.

Material Focus pekar på återvinning som den viktigaste förebyggande åtgärden. I Storbritannien finns omkring 30 000 insamlingsplatser för elektronik och batterier.

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