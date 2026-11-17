Det blev ingen rolig lördagskväll för Ashkan Badie, vd för Recruiting Rewards.

När han gick ut på en isig bryga vid ett spa halkade han olyckligt och bröt flera ben.

Men det är efterspelet som har fått mest uppmärksamhet efter ett Linkedin-inlägg från Badie.

”Skrek av smärta”

”Fotled, knä, smalben och axel var brutna. Jag kunde inte röra mig, och ingen kunde röra mig utan att det gjorde outhärdligt ont. Det enda som kunde hjälpa var en ambulans med smärtstillande”, skriver han.

Både hans vänner och personalen på spat ringde SOS Alarm upprepade gånger. Men någon ambulans kom aldrig.

”Jag låg där i minusgrader och skrek av smärta. Efter en och en halv timme svimmade jag. Jag trodde inte att jag skulle klara det”, skriver Badie.

Först efter drygt tre timmar på den iskalla bryggan bestämde sig vännerna för att själva ta honom till sjukhus.

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Han fick placeras bak i en bil medan vännerna försökte hålla honom stilla under färden. Klockan 19.40 lämnade han platsen.

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