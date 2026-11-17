En halkolycka ledde till att Ashkan Badie skadade sig så illa att han svimmade. Trots flera SOS-samtal kom ingen ambulans till platsen, skriver han i ett inlägg på sociala medier.
Vd:n halkade på lyxspa i Stockholm – fick ingen ambulans
Det blev ingen rolig lördagskväll för Ashkan Badie, vd för Recruiting Rewards.
När han gick ut på en isig bryga vid ett spa halkade han olyckligt och bröt flera ben.
Men det är efterspelet som har fått mest uppmärksamhet efter ett Linkedin-inlägg från Badie.
”Skrek av smärta”
”Fotled, knä, smalben och axel var brutna. Jag kunde inte röra mig, och ingen kunde röra mig utan att det gjorde outhärdligt ont. Det enda som kunde hjälpa var en ambulans med smärtstillande”, skriver han.
Både hans vänner och personalen på spat ringde SOS Alarm upprepade gånger. Men någon ambulans kom aldrig.
”Jag låg där i minusgrader och skrek av smärta. Efter en och en halv timme svimmade jag. Jag trodde inte att jag skulle klara det”, skriver Badie.
Först efter drygt tre timmar på den iskalla bryggan bestämde sig vännerna för att själva ta honom till sjukhus.
Han fick placeras bak i en bil medan vännerna försökte hålla honom stilla under färden. Klockan 19.40 lämnade han platsen.
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Vill att händelsen utreds
I ett inlägg efter olyckan riktar Badie kritik mot SOS Alarm och vill ha svar på varför ingen ambulans skickades trots de upprepade nödsamtalen.
”När du ringer 112 ska hjälpen komma. Punkt slut.”
Han vill också att händelsen utreds så att ingen annan ska behöva hamna i samma situation.
Samtidigt passar han på att tacka personalen på spat, som stannade kvar och kom med varma handdukar, och vännerna som till slut ordnade transporten.
Även personalen på Södersjukhuset får uppskattning av Badie för omhändertagandet.
Trots de omfattande skadorna ser prognosen för återhämtningen relativt ljus ut. Enligt Badie har läkarna sagt att han ska kunna börja gå igen inom några dagar.
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