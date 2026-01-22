22 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
Samhälle

Musk överraskar i Davos – talar tillsammans med Blackrock-chef

Elon Musk ska tala i Davos trots tidigare kritik. (Foto: Evan Vucci / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Elon Musk gör ett oväntat inhopp vid World Economic Forum i Davos. Tesla- och SpaceX-chefen ska tala på torsdagen tillsammans med Blackrock-vd Larry Fink. Trots tidigare kritik mot forumet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Världens rikaste man var inte förväntad att delta i årets möte i de schweiziska alperna. Men dagen efter president Donald Trumps tal har Elon Musk lagts till i schemat för en session klockan 16.30 lokal tid på torsdagen, rapporterar Business Insider.

Musks privata jetplan, en Gulfstream G650, lämnade San Jose International Airport på onsdagskvällen lokal tid och färdades österut, enligt flygdata från ADS-B Exchange.

Det är ännu oklart om Musk själv befinner sig ombord på planet, även om han varit aktiv på X under de senaste timmarna.

Läs även: Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna. Realtid

Även Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) har ändrat sina planer och åkt till Davos där han höll en pressträff, rapporterar Ekot.

Kritisk till WEF tidigare

Relationen mellan Musk och World Economic Forum har varit turbulent. Så sent som 2023 ifrågasatte han organisationens existensberättigande på sociala medier med orden ”Försöker de vara chefer för jorden?”.

Blackrocks vd Larry Fink. (Foto: Markus Schreiber /AP/TT)
ANNONS

År 2022 påstod Musk att han tackat nej till en inbjudan till Davos och beskrev evenemanget som ”tråkigt som fan”. WEF svarade då att han inte fått någon inbjudan sedan 2015.

Läs även: Jim Cramer: Så gör du fynd på nyckfulla Trump. Dagens PS

Nu bekräftar en WEF-talesperson att Musk kommer att närvara och framhåller att forumet har ”en enastående teknikdelegation i år, företag och individer som formar framtiden för sina branscher”.

ANNONS

Trump lugnade marknaderna

Musks ankomst sker samtidigt som marknaderna tillfälligt lugnade sig efter Trumps tal vid samma forum.

Presidenten försäkrade att USA inte kommer att ta kontroll över Grönland med militär makt, vilket dämpar oron efter tidigare utspel.

Trump upprepade dock kravet på omedelbara förhandlingar med Danmark om Grönland och betonade öns strategiska betydelse för amerikansk säkerhet.

Läs mer: Zelenskyjs krav: Tre miljoner soldater i Europa. Realtid

ANNONS

Han varnade även europeiska länder för konsekvenser om de motsätter sig amerikanska ambitioner.

Uttalandena kommer efter hot om nya tullar mot flera Natoländer, däribland Sverige, vilket ökat spänningarna inom alliansen.

Danmark har tydligt markerat att landets hållning i Grönlandsfrågan inte kommer att förändras.

WEF har inte offentliggjort vad som står på Musks dagordning för torsdagens session.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BlackrockDavosElon MuskLarry Fink
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS