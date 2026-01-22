Musk överraskar i Davos – talar tillsammans med Blackrock-chef

Världens rikaste man var inte förväntad att delta i årets möte i de schweiziska alperna. Men dagen efter president Donald Trumps tal har Elon Musk lagts till i schemat för en session klockan 16.30 lokal tid på torsdagen, rapporterar Business Insider.

Musks privata jetplan, en Gulfstream G650, lämnade San Jose International Airport på onsdagskvällen lokal tid och färdades österut, enligt flygdata från ADS-B Exchange.

Det är ännu oklart om Musk själv befinner sig ombord på planet, även om han varit aktiv på X under de senaste timmarna.

Även Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) har ändrat sina planer och åkt till Davos där han höll en pressträff, rapporterar Ekot.

Kritisk till WEF tidigare

Relationen mellan Musk och World Economic Forum har varit turbulent. Så sent som 2023 ifrågasatte han organisationens existensberättigande på sociala medier med orden ”Försöker de vara chefer för jorden?”.

År 2022 påstod Musk att han tackat nej till en inbjudan till Davos och beskrev evenemanget som ”tråkigt som fan”. WEF svarade då att han inte fått någon inbjudan sedan 2015.

Nu bekräftar en WEF-talesperson att Musk kommer att närvara och framhåller att forumet har ”en enastående teknikdelegation i år, företag och individer som formar framtiden för sina branscher”.