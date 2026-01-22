Elon Musk gör ett oväntat inhopp vid World Economic Forum i Davos. Tesla- och SpaceX-chefen ska tala på torsdagen tillsammans med Blackrock-vd Larry Fink. Trots tidigare kritik mot forumet.
Musk överraskar i Davos – talar tillsammans med Blackrock-chef
Mest läst i kategorin
Trump: Vi kan erövra Grönland enkelt – men det ska vi inte
Det viktigaste i Donald Trumps tal var beskedet att han inte skulle använda våld för att ta över Grönland. Men han kallade också Danmark för ”otacksamt”. När USA:s president Donald Trump väl kom till till World Economic Forum i Davos, tre timmar sen, var Grönland frågan som alla funderade på. Skulle presidenten skruva upp eller …
Inte längre kris – nu är världen i vattenkonkurs
Världen har lämnat vattenkrisens tid bakom sig och befinner sig nu i ett tillstånd av global vattenkonkurs med irreversibla konsekvenser. Det enligt en ny FN-rapport. Rapportens författare, Kaveh Madani, som är chef för FN:s universitets institut för vatten, miljö och hälsa, menar att termer som ”vattenkris” inte längre fångar situationens allvar. ”Om du fortsätter kalla …
Zelenskyjs krav: Tre miljoner soldater i Europa
Ryssland kommer att ha minst två miljoner soldater – därför måste Europa ha ännu fler. Det menar Volodymyr Zelenskyj. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppmanar återigen Europa att ta initiativ till att skapa en gemensam europeisk militär. Enligt Zelenskyj är en sådan styrka nödvändig för att möta Rysslands långsiktiga militära uppbyggnad. En europeisk militär bör inte …
Mäklarfirma lät praktikanter skriva fuskrecensioner
Det höga betyget som Notar har i Uppsala kan delvis vara ett resultat av fejkade recensioner. Det menar SVT. Misstänkt fusk med nätrecensioner på mäklarbyrån Notars kontor i Uppsala har avslöjats i en granskning av SVT. Enligt uppgifter från flera elever som gjort praktik på byrån har de skrivit påhittade positiva omdömen på Google och …
Slopade visumkrav: Kinesiska turister strömmar till Ryssland
Kinesiska turister fyller ryska tåg, hotell och sevärdheter sedan Ryssland i december införde visumfritt resande för kinesiska medborgare. Beslutet som undertecknades av Vladimir Puttin ger kinesiska resenärer 30 dagars fri inresa och har snabbt förändrat turistflödena i landet. Läs också:London godkänner Kinas jätteambassad trots massiv kritik Turistboom möter lokal irritation På ett tåg mellan Moskva …
Världens rikaste man var inte förväntad att delta i årets möte i de schweiziska alperna. Men dagen efter president Donald Trumps tal har Elon Musk lagts till i schemat för en session klockan 16.30 lokal tid på torsdagen, rapporterar Business Insider.
Musks privata jetplan, en Gulfstream G650, lämnade San Jose International Airport på onsdagskvällen lokal tid och färdades österut, enligt flygdata från ADS-B Exchange.
Det är ännu oklart om Musk själv befinner sig ombord på planet, även om han varit aktiv på X under de senaste timmarna.
Läs även: Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna. Realtid
Även Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) har ändrat sina planer och åkt till Davos där han höll en pressträff, rapporterar Ekot.
Kritisk till WEF tidigare
Relationen mellan Musk och World Economic Forum har varit turbulent. Så sent som 2023 ifrågasatte han organisationens existensberättigande på sociala medier med orden ”Försöker de vara chefer för jorden?”.
År 2022 påstod Musk att han tackat nej till en inbjudan till Davos och beskrev evenemanget som ”tråkigt som fan”. WEF svarade då att han inte fått någon inbjudan sedan 2015.
Läs även: Jim Cramer: Så gör du fynd på nyckfulla Trump. Dagens PS
Nu bekräftar en WEF-talesperson att Musk kommer att närvara och framhåller att forumet har ”en enastående teknikdelegation i år, företag och individer som formar framtiden för sina branscher”.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Trump lugnade marknaderna
Musks ankomst sker samtidigt som marknaderna tillfälligt lugnade sig efter Trumps tal vid samma forum.
Presidenten försäkrade att USA inte kommer att ta kontroll över Grönland med militär makt, vilket dämpar oron efter tidigare utspel.
Trump upprepade dock kravet på omedelbara förhandlingar med Danmark om Grönland och betonade öns strategiska betydelse för amerikansk säkerhet.
Läs mer: Zelenskyjs krav: Tre miljoner soldater i Europa. Realtid
Han varnade även europeiska länder för konsekvenser om de motsätter sig amerikanska ambitioner.
Uttalandena kommer efter hot om nya tullar mot flera Natoländer, däribland Sverige, vilket ökat spänningarna inom alliansen.
Danmark har tydligt markerat att landets hållning i Grönlandsfrågan inte kommer att förändras.
WEF har inte offentliggjort vad som står på Musks dagordning för torsdagens session.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!