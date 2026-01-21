21 jan. 2026

Zelenskyjs krav: Tre miljoner soldater i Europa

ukraina
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj menar att Europa måste kunna svara på Rysslands framtida hot. (Foto: Petros Karadjias/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
21 jan. 2026

Ryssland kommer att ha minst två miljoner soldater – därför måste Europa ha ännu fler. Det menar Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppmanar återigen Europa att ta initiativ till att skapa en gemensam europeisk militär.

Enligt Zelenskyj är en sådan styrka nödvändig för att möta Rysslands långsiktiga militära uppbyggnad.

En europeisk militär bör inte understiga tre miljoner soldater, enligt den ukrainske presidenten.

”Måste kunna svara”

Bakgrunden till kravet är bedömningar om att Ryssland siktar på att ha mellan två och två och en halv miljon soldater fram till år 2030, skriver Dagens PS med hänvisning till Kyiv Independent.

Zelenskyj menar att Europa, även om varje land behåller sina egna nationella försvar, behöver en gemensam struktur som kan agera samordnat och avskräckande.

”En europeisk militär, medan varje land behåller sina egna suveräna styrkor, måste kunna svara. Den bör inte vara mindre än tre miljoner”, sa Zelenskyj.

Vill att frågan ska tas på större allvar

Zelenskyj lyfte förslaget första gången vid säkerhetskonferensen i München i februari 2025.

Nu konstaterar han att det gått nästan ett år utan att europeiska ledare vidtagit några konkreta åtgärder för att göra idén verklighet.

Med nya säkerhetspolitiska utmaningar i Europa hoppas han att frågan nu ska tas på större allvar.

Samtidigt understryker Zelenskyj att initiativet inte är tänkt att ersätta Nato eller minska USA:s roll i Europas säkerhet.

Finns inget realistiskt alternativ

Enligt honom finns det inget realistiskt alternativ till det transatlantiska samarbetet, men Europa behöver ta ett större eget ansvar för sin försvarsförmåga.

Den föreslagna försvarsstyrkan ska därför ses som ett komplement till Nato, inte som en konkurrerande struktur.

Ukraina pekas ut som en möjlig hörnsten i ett framtida europeiskt försvarssamarbete.

Zelenskyj framhåller landets omfattande stridserfarenhet från kriget mot Ryssland, liksom utvecklad militär teknologi och logistisk kompetens.

Kommer inte skicka trupper till Grönland

Ukraina delar redan i dag underrättelser och tekniska lösningar med flera europeiska länder, samtidigt som man tar emot stöd i form av information och materiel.

På frågor om den pågående konflikten kring Danmark, Grönland och USA betonade Zelenskyj att Ukraina befinner sig i ett fullskaligt krig och dessutom lider brist på militär personal.

Han klargjorde att landet inte har möjlighet att skicka trupper till andra områden och noterade att Danmark inte heller har framfört någon sådan begäran.

Johannes Stenlund
