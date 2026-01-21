Zelenskyjs krav: Tre miljoner soldater i Europa

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppmanar återigen Europa att ta initiativ till att skapa en gemensam europeisk militär.

Enligt Zelenskyj är en sådan styrka nödvändig för att möta Rysslands långsiktiga militära uppbyggnad.

En europeisk militär bör inte understiga tre miljoner soldater, enligt den ukrainske presidenten.

”Måste kunna svara”

Bakgrunden till kravet är bedömningar om att Ryssland siktar på att ha mellan två och två och en halv miljon soldater fram till år 2030, skriver Dagens PS med hänvisning till Kyiv Independent.

Zelenskyj menar att Europa, även om varje land behåller sina egna nationella försvar, behöver en gemensam struktur som kan agera samordnat och avskräckande.

”En europeisk militär, medan varje land behåller sina egna suveräna styrkor, måste kunna svara. Den bör inte vara mindre än tre miljoner”, sa Zelenskyj.