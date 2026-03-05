Labour tar efter Danmark för att möta Farage

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har tidigare pressat ned antalet asylansökningar till den lägsta nivån på 40 år och lyckats hålla högerextrema partier tillbaka.

Samtidigt har hon tappat stöd bland mer liberala väljare i storstäderna. Det är en angenäm balansgång som nu även Labour riskerar att hamna i.

Väntas föreslå skärpta regler i landet

Shabana Mahmood väntas till exempel föreslå tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar och skärpta regler för asylsökande som begår brott eller kan försörja sig själva men ändå söker stöd.

Enligt inrikesdepartementet kan förändringarna beröra tusentals personer. I utdrag av det kommande talet varnar hon för två mardrömsscenarier.

Dels Farages krav på att ”dra upp hängbron” och dels de gröna partiernas vision om öppna gränser.