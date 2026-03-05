Nu vill Storbritanniens nya regering ta efter Danmarks hårda migrationslinje. Målet är att återvinna väljarnas förtroende och stoppa högerpopulisten Nigel Farages snabba uppgång i opinionen. Det framgår av ett förhandsutdrag ur det tal som inrikesminister Shabana Mahmood ska hålla idag, efter ett studiebesök i Köpenhamn.
Labour tar efter Danmark för att möta Farage
Danmarks statsminister Mette Frederiksen har tidigare pressat ned antalet asylansökningar till den lägsta nivån på 40 år och lyckats hålla högerextrema partier tillbaka.
Samtidigt har hon tappat stöd bland mer liberala väljare i storstäderna. Det är en angenäm balansgång som nu även Labour riskerar att hamna i.
Väntas föreslå skärpta regler i landet
Shabana Mahmood väntas till exempel föreslå tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar och skärpta regler för asylsökande som begår brott eller kan försörja sig själva men ändå söker stöd.
Enligt inrikesdepartementet kan förändringarna beröra tusentals personer. I utdrag av det kommande talet varnar hon för två mardrömsscenarier.
Dels Farages krav på att ”dra upp hängbron” och dels de gröna partiernas vision om öppna gränser.
Växande motstånd inom partiet
Men motståndet inom Labour växer. Flera ledamöter, särskilt från partiets mjukare vänsterfalang, varnar för att hårdare regler kan skada ekonomin och utsätta kvinnor och barn för större risker.
Fackförbundet Unison samlar underskrifter mot förslagen, och kritiker pekar på att Danmark och Storbritannien skiljer sig åt i både storlek och demografi.
Mahmood har redan tagit avstånd från vissa danska inslag, som lagen om att beslagta värdesaker från asylsökande och rivningar av utsatta bostadsområden.
Öppnar för flera lagliga vägar in i landet
Samtidigt öppnar hon för fler lagliga vägar in i landet, bland annat genom utökade sponsorsystem. I dessa system kan föreningar eller privatpersoner ansöka om att stötta nytillkomna. De tar då ansvar för mottagandet av en person eller familj som är ny i landet.
Modellen har tidigare fått brett stöd, både bland konservativa och progressiva väljare.
