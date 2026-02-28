Smällar i Iran – anfallet har börjat

På lördagsmorgonen utfördes missilattacker mot Iran och amerikanska företrädare meddelar att man deltar i attackerna.

Missilattacker i centrala Teheran. (Bild: AP / TT)

En högt uppsatt källa uppger att operationen är omfattande och pågår med full kraft. Samma källa beskriver insatsen som betydande och poängterar att det ”inte rör sig om en liten attack”, skriver CNN.

Enligt uppgifter från Tel Aviv rör det sig om en omfattande missilattack som nu sätter hela regionen i högsta beredskap inför fortsättningen.

Missiler träffar mål i centrala Teheran

Flera missiler ska ha träffat University Street och Jomhouri-området i centrala Teheran. Den iranska nyhetsbyrån Fars rapporterar om händelseförloppet, samtidigt som rökpelare ses stiga över huvudstaden enligt vittnesmål på plats, skriver Aljazeera.

Försvarsminister Israel Katz säger att han har utlyst omedelbart undantagstillstånd, rapporterar Times of Israel. Skolor över hela landet håller stängt och människor har informerats om att jobba hemifrån, enligt militären. Israel har även beslutat att stänga av luftrummet för all trafik.