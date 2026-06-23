När Indonesien drar åt tumskruvarna om nickelindustrin tros metallen stiga i pris. Kan det innebära nickelgruvor i Sverige?
Ny metall väntas rusa i pris – finns i Sverige utan att brytas
Indonesien har vuxit fram till en världsgigant när det gäller att bryta nickel.
Nyligen har man dock aviserat förändrade regler för nickelindustrin och stramat åt utbudet.
Det får bedömare att tro på ett prisökning för nickel, något som kan få stora konsekvenser runt om i världen.
Kina missnöjt med nya regler
Nickel finns faktiskt här i Sverige, även om det inte finns några nickelgruvor just nu.
”Nickel bryts inte alls i Sverige i dag och produktionen är låg inom hela EU”, har Anette Madsen, generaldirektör på SGU, sagt vilket Realtid rapporterade om tidigare i år.
Nu ger sig Kina in i diskussionen. Landet varnar för att investeringar värda upp till 50 miljarder dollar kan äventyras.
Konflikten blottlägger växande spänningar mellan Jakarta och de kinesiska företag som varit avgörande för landets framväxt som världens dominerande nickelproducent.
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Varnar för stora förluster
I ett brev till Indonesiens energidepartement uppger Kinas ambassad att nya regler riskerar att slå hårt mot branschen.
Kritiken gäller bland annat minskade produktionskvoter för gruvor samt en ny prismodell som har höjt kostnaden för nickelmalm.
Enligt den kinesiska sidan har förändringarna lett till att produktionskostnaderna för den nickeltyp som används i elbilsbatterier nästan tredubblats.
Kina uppskattar att exportvärden motsvarande 23 miljarder dollar per år kan gå förlorade och att uppemot 400 000 arbetstillfällen inom nickelsektorn riskerar att påverkas.
Under de senaste åren har kinesiska bolag investerat tiotals miljarder dollar i indonesiska gruvor, smältverk, batterifabriker och annan industri.
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Har behövt minska produktionen
Satsningarna har hjälpt Indonesien att ta kontroll över mer än två tredjedelar av världens raffinerade nickelproduktion.
President Prabowo Subiantos regering har samtidigt intensifierat arbetet med att öka statens intäkter från naturresurserna.
Förutom skärpta regler för nickelproduktionen har regeringen presenterat planer på ökad statlig kontroll över exporten av flera viktiga råvaror.
Flera kinesiskt ägda nickelanläggningar har enligt branschkällor redan tvingats minska produktionen som en följd av de nya reglerna.
Indonesiska företrädare försvarar dock linjen. Regeringen har signalerat att företagen måste bidra mer till statens intäkter samtidigt som myndigheterna hävdar att vissa bolag brutit mot lokala regler.
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