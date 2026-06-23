Ny metall väntas rusa i pris – finns i Sverige utan att brytas

Indonesien har vuxit fram till en världsgigant när det gäller att bryta nickel.

Nyligen har man dock aviserat förändrade regler för nickelindustrin och stramat åt utbudet.

Det får bedömare att tro på ett prisökning för nickel, något som kan få stora konsekvenser runt om i världen.

Kina missnöjt med nya regler

Nickel finns faktiskt här i Sverige, även om det inte finns några nickelgruvor just nu.

”Nickel bryts inte alls i Sverige i dag och produktionen är låg inom hela EU”, har Anette Madsen, generaldirektör på SGU, sagt vilket Realtid rapporterade om tidigare i år.

Nu ger sig Kina in i diskussionen. Landet varnar för att investeringar värda upp till 50 miljarder dollar kan äventyras.

Konflikten blottlägger växande spänningar mellan Jakarta och de kinesiska företag som varit avgörande för landets framväxt som världens dominerande nickelproducent.

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