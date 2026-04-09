Iran anklagar USA för brott mot vapenvilan

Mohammad Bagher Ghalibaf, talman i Irans parlament, säger att USA brutit tre av tio punkter i vapenvilan. Han hävdar att Israels fortsatta angrepp i Libanon strider mot avtalet, som enligt Iran även omfattar den regionen.

Lyfter uran och nedskjuten drönare

Ghalibaf hävdar, enligt Finansavisen, att USA brutit avtalet genom att ifrågasätta Irans urananrikning och genom att skjuta ned en iransk drönare.

USA avvisar anklagelserna

USA:s presstalesperson Karoline Leavitt avfärdar påståendet att Libanon omfattas av vapenvilan och bestrider att USA brutit mot avtalet.

