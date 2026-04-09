09 apr.
2026

Iran anklagar USA för brott mot vapenvilan

Mohammad Bagher Ghalibaf
Irans parlamentstalmann Mohammad Bagher Ghalibaf anklagar USA för att ha brutit flera punkter i den nya vapenvilan. (AP Photo/Eraldo Peres) XEP107
Karin Andersen

Iran anklagar USA för att ha brutit flera punkter i den nya vapenvilan redan under det första dygnet. Tvisten gäller framför allt om Libanon ingår i avtalet.

Mohammad Bagher Ghalibaf, talman i Irans parlament, säger att USA brutit tre av tio punkter i vapenvilan. Han hävdar att Israels fortsatta angrepp i Libanon strider mot avtalet, som enligt Iran även omfattar den regionen.

Lyfter uran och nedskjuten drönare

Ghalibaf hävdar, enligt Finansavisen, att USA brutit avtalet genom att ifrågasätta Irans urananrikning och genom att skjuta ned en iransk drönare.

USA avvisar anklagelserna

USA:s presstalesperson Karoline Leavitt avfärdar påståendet att Libanon omfattas av vapenvilan och bestrider att USA brutit mot avtalet.

