Norsk oljeveteran: Krisen snart över

Oljepriset ska ner till 60 dollar per fat, från dagens nivåer kring 90 dollar. Det hävdar Berge Gerdt Larsen, huvudägare i Petrolia, som navigerat genom 17 ”boom and bust”-cykler sedan 70-talet, rapporterar Dagens PS.

Trump måste stoppa oljekrisen

Enligt Berge Gerdt Larsen är det inte marknadskrafterna, utan Donald Trumps politiska ambitioner som kommer agera sänke. Republikanerna behöver låga bensinpriser för att nå framgång i det stundande mellanårsvalet 2026 och presidentvalet 2028.

”Trump vill ha låga oljepriser och det är inte bra för oljeindustrin. Men han behöver låga energipriser för att partiet ska bli omvalt”, säger Berge Gerdt Larsen till Dagens Næringsliv.

Kontroll över flödena

Den norske entreprenören menar att USA i realiteten tagit kontroll över nyckelproducenter som Venezuela, Ryssland och Iran. Genom att styra exportmöjligheterna håller USA i taktpinnen för det globala utbudet.

Även om krisen i Hormuzsundet just nu pressar upp priserna, tror Berge Gerdt Larsen att effekten blir kortvarig. Så fort sundet öppnas kommer marknaden att översvämmas av råvara.

