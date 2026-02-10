10 feb. 2026

Realtid
Realtid.se
Samhälle

Handelsministern uppmanas avgå efter Epstein-kopplingar avslöjats

Handelsminister Howard Lutnick får hård kritik för sitt samröre med Jeffrey Epstein. Men backas upp av Trump-administrationen. (Foto: AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Handelsminister Howard Lutnick möter krav på avgång från både demokrater och republikaner sedan dokument visat att han fortsatte kontakten med sexbrottslingen Jeffrey Epstein långt efter att han påstått sig ha brutit banden.

Allt fler amerikanska kongressledamöter kräver nu att handelsminister Howard Lutnick lämnar Donald Trumps regering.

Bakgrunden är nyligen publicerade dokument från det amerikanska justitiedepartementet som motsäger Lutnicks tidigare påståenden om hans relation till den avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Missa inte: Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott. Realtid

Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky, som var med och utformade lagen som tvingade fram offentliggörandet av de så kallade Epstein-dokumenten, sa till CNN på söndagen att Lutnick ”har mycket att svara för”.

”Han borde verkligen göra det lättare för presidenten och helt enkelt avgå. Om det här vore Storbritannien hade han redan varit borta”, sa Massie

Dokument motsäger tidigare påståenden

Lutnick, som ledde finansföretaget Cantor Fitzgerald i nästan tre decennier innan han tillträdde som handelsminister förra året, har tidigare hävdat att han bröt kontakten med Epstein redan 2005 efter ett möte i finansmannens hem.

Men de nyligen publicerade dokumenten berättar en annan historia. E-postkorrespondens visar att männen fortsatte planera sociala träffar i New York och på Jungfruöarna, och att de vid minst ett tillfälle blev gemensamma investerare i ett privat företag, skriver Financial Times.

Läs även: Fick tio miljoner av Epstein – norska ambassadören avgår. Dagens PS

E-postmeddelanden från december 2012 visar att Lutnick planerade ett lunchmöte på Little Saint James, Epsteins privata ö i Karibien där barn utsattes för sexuella övergrepp.

Detta var fyra år efter att Epstein dömts för att ha anlitat en minderårig för prostitution.

”Lutnick har ljugit för det amerikanska folket. Han har ingen rätt att vara vår handelsminister och bör avgå omedelbart”, sa den demokratiske senatorn Adam Schiff från Kalifornien på måndagen, enligt FT.

Vita huset försvarar ministern

Vita huset ställde sig bakom Lutnick på måndagen. Talesperson Kush Desai sade att ”president Trump har samlat den bästa och mest omvälvande regeringen i modern historia”.

Handelsministeriet avfärdade kritiken som ”ett misslyckat försök av traditionella medier att distrahera från regeringens framgångar”, enligt The Guardian.

Missa inte: Epsteins revisor tog ut kontanter gång på gång. Realtid

Demokraten Robert Garcia, ledande ledamot i representanthusets tillsynskommitté, kräver att Lutnick antingen avgår eller avskedas och ställs till svars inför kommittén.

Kommitténs republikanske ordförande James Comer uteslöt inte att Lutnick kan kallas att vittna under ed.

”Vi är intresserade av att tala med alla som kan ha information som hjälper oss att ge rättvisa åt offren”, sade Comer enligt FT.

Affären kommer samtidigt som Ghislaine Maxwell, Epsteins medbrottsling som avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff, vägrade besvara frågor inför kongresskommittén med hänvisning till sitt skydd mot självinkriminering.

Donald TrumphandelsavtalJeffrey EpsteinUSA
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

