Handelsministern uppmanas avgå efter Epstein-kopplingar avslöjats

Allt fler amerikanska kongressledamöter kräver nu att handelsminister Howard Lutnick lämnar Donald Trumps regering.

Bakgrunden är nyligen publicerade dokument från det amerikanska justitiedepartementet som motsäger Lutnicks tidigare påståenden om hans relation till den avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky, som var med och utformade lagen som tvingade fram offentliggörandet av de så kallade Epstein-dokumenten, sa till CNN på söndagen att Lutnick ”har mycket att svara för”.

”Han borde verkligen göra det lättare för presidenten och helt enkelt avgå. Om det här vore Storbritannien hade han redan varit borta”, sa Massie

Dokument motsäger tidigare påståenden

Lutnick, som ledde finansföretaget Cantor Fitzgerald i nästan tre decennier innan han tillträdde som handelsminister förra året, har tidigare hävdat att han bröt kontakten med Epstein redan 2005 efter ett möte i finansmannens hem.

Men de nyligen publicerade dokumenten berättar en annan historia. E-postkorrespondens visar att männen fortsatte planera sociala träffar i New York och på Jungfruöarna, och att de vid minst ett tillfälle blev gemensamma investerare i ett privat företag, skriver Financial Times.

E-postmeddelanden från december 2012 visar att Lutnick planerade ett lunchmöte på Little Saint James, Epsteins privata ö i Karibien där barn utsattes för sexuella övergrepp.

Detta var fyra år efter att Epstein dömts för att ha anlitat en minderårig för prostitution.

”Lutnick har ljugit för det amerikanska folket. Han har ingen rätt att vara vår handelsminister och bör avgå omedelbart”, sa den demokratiske senatorn Adam Schiff från Kalifornien på måndagen, enligt FT.