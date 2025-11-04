Realtid
Inget land vill sluta med olja – världen missar klimatmålen

Världen vill inte sluta med fossila bränslen. Och därmed värms den upp allt snabbare. (Foto: Frank Augstein / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Trots klimatlöften saknar nästan alla länder konkreta mål för att minska olje- och gasproduktionen. Nya FN-rapporter visar att temperaturen riskerar att stiga med upp till 2,8 grader.

Bara två dagar innan världens ledare samlas i den brasilianska staden Belém för FN:s klimattoppmöte COP30 presenterar FN:s miljöprogram UNEP en dyster rapport.

Ingen av de drygt 60 länder som hittills lämnat in uppdaterade klimatlöften har satt upp mål för att minska sin olje- och gasproduktion eller fasa ut ineffektiva subventioner till fossila bränslen. Det skriver Bloomberg.

Detta trots att länderna vid klimattoppmötet COP28 i Dubai för två år sedan för första gången enades om att ställa om sina ekonomier bort från fossila bränslen.

Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen

När klimatmötet COP30 drar igång i Brasilien kommer ingen svensk minister att vara på plats för att ge Sverige tyngd i de viktiga förhandlingarna.

Världen missar 1,5-gradersmålet

Enligt UNEP:s rapport kommer den globala temperaturen snart att stiga till mer än 1,5 grader över förindustriell nivå, vilket bryter mot det centrala målet i Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres varnade för att det nu är ”oundvikligt” att överstiga 1,5-gradersmålet, enligt Financial Times.

Även om alla klimatlöften genomförs fullt ut kommer temperaturen fortfarande att stiga mellan 2,3 och 2,5 grader, visar UNEP:s rapport.

Med nuvarande politik är världen på väg mot en temperaturökning på 2,8 grader – en ”klimatkollaps”, enligt FN.

”Vi är så nära som man kan komma det oundvikliga innan vi bryter 1,5-gradersgränsen. Vi måste gå tillbaka till ritbordet”, säger Anne Olhoff, UNEP:s chefsrådgivare för klimatfrågor, till Bloomberg.

Senaste nytt

Blygsamma framsteg trots nya klimatlöften

Mindre än en tredjedel av länderna har lämnat in sina uppdaterade klimatplaner i tid.

Den prognos som visar 2,3-2,5 graders uppvärmning är visserligen en förbättring jämfört med förra årets bedömning på 2,6-2,8 grader, men bara en liten del av förbättringen beror på faktiska nya klimatåtgärder.

Enligt FT kommer USA:s utträde ur Parisavtalet att ta bort cirka 0,1 grad av den potentiella förbättringen.

Utsläppen av växthusgaser ökade dessutom med 2,3 procent förra året jämfört med 1,6 procent året innan, enligt FN.

Fossila bränslen trots högre kostnader

Trots att förnybar energi har blivit billigare än fossila bränslen på de flesta platser fortsätter kolkraft, olja och naturgas att dominera, skriver forskaren Kate Hua-Ke Chi vid Tufts University i The Conversation.

USA har under president Donald Trumps administration aktivt främjat fossil energiproduktion med motiveringen att landet behöver mer el, särskilt för AI-datacenter.

I september presenterade inrikesdepartementet en plan för att öppna drygt 5 miljoner hektar federal mark för kolbrytning, skrev The Guardian. Energidepartementet lovade då 625 miljoner dollar för att göra kol mer konkurrenskraftigt.

Samtidigt skär Trump-administrationen ned budgeten för energiforskning till 2,9 miljarder dollar. Det är bara drygt hälften av 2025 års budget. Det ä också de lägsta nivåerna sedan mitten av 1980-talet eller början av 2000-talet, justerat för inflation.

Kinas paradox och Europas utmaningar

Kina leder utvecklingen av ren energiteknik och dominerar global solpanelstillverkning, men expanderar samtidigt sin kolkraft kraftigt.

Under första halvåret 2025 tog Kina i drift 21 gigawatt ny kolkraft, och prognoserna pekar mot över 80 gigawatt för helåret. Det är den största ökningen på ett decennium.

Europa försöker minska sitt beroende av fossila bränslen efter Rysslands invasion av Ukraina. EU-kommissionen har föreslagit en utfasning av rysk fossilbränsleinport till slutet av 2027, men möter motstånd från länder som Slovakien och Ungern.

Brasilien som värd – men också oljeproducent

Ironiskt nog har även värdlandet Brasilien beviljat sin statliga oljebolag Petrobras tillstånd att prospektera efter olja vid Amazonfloden, rapporterar Bloomberg.

Detta trots att mötet äger rum i Belém, en stad i Amazonas regnskog.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

