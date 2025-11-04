Inget land vill sluta med olja – världen missar klimatmålen

Bara två dagar innan världens ledare samlas i den brasilianska staden Belém för FN:s klimattoppmöte COP30 presenterar FN:s miljöprogram UNEP en dyster rapport.

Ingen av de drygt 60 länder som hittills lämnat in uppdaterade klimatlöften har satt upp mål för att minska sin olje- och gasproduktion eller fasa ut ineffektiva subventioner till fossila bränslen. Det skriver Bloomberg.

Detta trots att länderna vid klimattoppmötet COP28 i Dubai för två år sedan för första gången enades om att ställa om sina ekonomier bort från fossila bränslen.

Världen missar 1,5-gradersmålet

Enligt UNEP:s rapport kommer den globala temperaturen snart att stiga till mer än 1,5 grader över förindustriell nivå, vilket bryter mot det centrala målet i Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres varnade för att det nu är ”oundvikligt” att överstiga 1,5-gradersmålet, enligt Financial Times.

Även om alla klimatlöften genomförs fullt ut kommer temperaturen fortfarande att stiga mellan 2,3 och 2,5 grader, visar UNEP:s rapport.

Med nuvarande politik är världen på väg mot en temperaturökning på 2,8 grader – en ”klimatkollaps”, enligt FN.

”Vi är så nära som man kan komma det oundvikliga innan vi bryter 1,5-gradersgränsen. Vi måste gå tillbaka till ritbordet”, säger Anne Olhoff, UNEP:s chefsrådgivare för klimatfrågor, till Bloomberg.