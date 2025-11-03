Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart

Försäkringsbolagen betalade ut 1,1 miljarder kronor för naturskador i Sverige 2024, skriver Fastighetsnytt. I statistiken ingår storm, översvämning och övriga skador som skred, medan skogsbränder inte räknats med. Mest pengar betalades ut efter översvämningar, framför allt de som drabbade flera kommuner i Jönköpings län.

Men 2024 var långt ifrån något rekordår. Värst under den senaste tioårsperioden var 2021 då Gävle drabbades av en förödande översvämning.

Notan för försäkringsbolagen slutade då på över 3 miljarder kronor. Enbart för Folksam uppgick kostnaden till 650 miljoner kronor vid översvämningen i Gävle, enligt Fastighetstidningen.

Risk att nekas försäkring

Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert hos branschorganisationen Svensk Försäkring, varnar för att husägare som drabbas av återkommande skador kan få problem.

”Om händelserna inträffar ofta kan försäkringsbolagen neka en försäkring. Var gränsen går avgör varje försäkringsbolag, men jag kan tänka mig att det kan ske när en händelse upprepats 3–4–5 gånger”, säger han till Fastighetsnytt.

Personer som flyttar in i bostäder i havsnära områden kan också drabbas i framtiden på grund av havsnivåhöjningar, även om det inte är någon risk i dagsläget, enligt Moberg.