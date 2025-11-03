Svenska husägare som drabbas av upprepade naturskador riskerar att inte kunna teckna försäkring i framtiden. Särskilt utsatta är de som bor strandnära eller i områden som regelbundet drabbas av översvämningar.
Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart
Mest läst i kategorin
De blir störst på coworking efter köp av konkurrent
Castellum säljer sin förlustbringande coworkingverksamhet United Spaces till konkurrenten Ioffice. De blir därmed störst på marknaden. Affären gör Ioffice till Sveriges största coworkingaktör och är första steget i nye vd:n Pål Ahlséns ”back to basics”-strategi för fastighetsbolaget. Missa inte:Castellum ifrågasätter sin egen storlek – öppnar för uppdelning. Realtid Med förvärvet växer Ioffice från nio anläggningar …
Byggandet av bostäder mot återhämtning – hinder kvarstår
Efter flera svåra år med fallande byggstarter och osäker marknad pekar allt fler tecken på att bostadsbyggandet är på väg att återhämta sig. Men experter varnar för att ta ut segern i förskott – uppgången blir långsam och utmaningar kvarstår. Förutsättningarna för bostadsbyggandet förbättrats markant under hösten, skriver Fastighetsnytt. Riksbanken har fortsatt att sänka räntan, …
Stjärnförvaltaren varnar för fastigheter – men lyfter fram ett bolag
Richard Bråse har ett tydligt favoritmärke när han sorterar bland fastighetsbolagen i portföljen. Ett namn sticker ut – trots att han varnar för hela sektorn. Eastnine (börskurs Eastnine) är det bolag som får högst betyg av Proteans fondförvaltare. ”Även om du inte skulle gilla fastighetsbolag så gillar du Eastnine”, säger Richard Bråse till Privata Affärer. …
Peab-medgrundaren Erik Paulsson död
Erik Paulsson som tillsammans med sin bror Mats Paulsson på 1950-talet grundade Peab har avlidit, rapporterar flera medier. Erik Paulsson gick bort natten till onsdagen efter en tids sjukdom, rapporterar DI. ”Han somnade in lugnt och stilla under natten”, skriver Lennart Mauritzon, vd för Erik Paulssons fastighetsholdingbolag Backahill, till DI.
Fastighetsbjässen för stor – analytiker ser strategisk vändning
Decennier av tillväxt har skapat sanslös avkastning i Balder. Men fastighetsbeståndet på 230 miljarder kronor har blivit ett problem, konstaterar analytikern. ”Det är helt klart ett nytt Balder (börskurs Balder) som är på väg att skapas”, skriver EFN:s analytiker Daniel McPhee. Med ett bestånd värt nästan 230 miljarder kronor har bolaget blivit så stort att …
Försäkringsbolagen betalade ut 1,1 miljarder kronor för naturskador i Sverige 2024, skriver Fastighetsnytt. I statistiken ingår storm, översvämning och övriga skador som skred, medan skogsbränder inte räknats med. Mest pengar betalades ut efter översvämningar, framför allt de som drabbade flera kommuner i Jönköpings län.
Men 2024 var långt ifrån något rekordår. Värst under den senaste tioårsperioden var 2021 då Gävle drabbades av en förödande översvämning.
Notan för försäkringsbolagen slutade då på över 3 miljarder kronor. Enbart för Folksam uppgick kostnaden till 650 miljoner kronor vid översvämningen i Gävle, enligt Fastighetstidningen.
Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen
När klimatmötet COP30 drar igång i Brasilien kommer ingen svensk minister att vara på plats.
Risk att nekas försäkring
Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert hos branschorganisationen Svensk Försäkring, varnar för att husägare som drabbas av återkommande skador kan få problem.
”Om händelserna inträffar ofta kan försäkringsbolagen neka en försäkring. Var gränsen går avgör varje försäkringsbolag, men jag kan tänka mig att det kan ske när en händelse upprepats 3–4–5 gånger”, säger han till Fastighetsnytt.
Läs även:
Europas klimatpolitik hotar bli ekonomisk bromskloss. Realtid
Personer som flyttar in i bostäder i havsnära områden kan också drabbas i framtiden på grund av havsnivåhöjningar, även om det inte är någon risk i dagsläget, enligt Moberg.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Global varning om systemrisk
Internationellt är läget redan akut i flera regioner. I USA, norra Italien och Australien har bostäder tappat värde, banker tvekar att låna ut och försäkringspremier har skjutit i höjden eller försvunnit helt, skriver Financial Times.
Günther Thallinger på försäkringsjätten Allianz har kallat situationen en ”systemrisk som hotar grunden i vår finansiella sektor”.
Även investerarlegendaren Warren Buffett har varnat för en försäkringskris som redan påverkar bostadsmarknader världen över.
Missa inte:
Pourmokhtari: ”Hyckleri att förbjuda svensk uranbrytning”. Realtid
I USA har flera försäkringsbolag redan valt att sluta försäkra bostäder inom områden som ofta drabbats av naturkatastrofer, rapporterar . De som beviljas en försäkring i riskområden måste betala kraftigt höjda premier.
”Mindre regionala försäkringsbolag har kollapsat, andra har helt eller delvis dragit sig ur vissa marknader”, berättar Lars Frisell, chef för avdelningen för hållbarhetsrisk inom Group Risk på Swedbank, till Dagens PS.
Sverige relativt förskonat – än så länge
Svenska experter bedömer dock att risken för en liknande utveckling i Sverige är liten på kort sikt. Henrik Vult von Steyern, senior rådgivare på Swedbank, säger till Dagens PS att de nordiska och baltiska marknaderna är ”relativt förskonade från fysiska klimatrisker”.
Men klimatanpassningsexpert Staffan Moberg understryker vikten av förebyggande åtgärder.
”Den vanligaste skadan vid översvämningar är via backtryck i avloppssystemet. Vid översvämningen i Gävle 2021 var 80 procent av skadorna backtrycksskador. Det här är relativt enkelt att åtgärda, man kan börja med att kommunerna installerar backventiler vid anslutningspunkterna”, säger han till Fastighetsnytt.
Till Svenska Dagbladet påpekar Moberg att byggbranschen och fastighetsägarna måste ta hänsyn till de ökade riskerna:
”Det är vårt sätt att bygga som avgör om det finns ett försäkringsskydd även i framtiden”,
Finansinspektionen inledde tidigare i år en granskning av hur klimatförändringarna kan påverka svenska konsumenters tillgång till försäkringsskydd för sina bostäder.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.