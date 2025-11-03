Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart

Skyddsvall i Gårdstånga i Eslövs kommun vid översvämning 2024. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Svenska husägare som drabbas av upprepade naturskador riskerar att inte kunna teckna försäkring i framtiden. Särskilt utsatta är de som bor strandnära eller i områden som regelbundet drabbas av översvämningar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Försäkringsbolagen betalade ut 1,1 miljarder kronor för naturskador i Sverige 2024, skriver Fastighetsnytt. I statistiken ingår storm, översvämning och övriga skador som skred, medan skogsbränder inte räknats med. Mest pengar betalades ut efter översvämningar, framför allt de som drabbade flera kommuner i Jönköpings län.

Men 2024 var långt ifrån något rekordår. Värst under den senaste tioårsperioden var 2021 då Gävle drabbades av en förödande översvämning.

Notan för försäkringsbolagen slutade då på över 3 miljarder kronor. Enbart för Folksam uppgick kostnaden till 650 miljoner kronor vid översvämningen i Gävle, enligt Fastighetstidningen.

Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen

När klimatmötet COP30 drar igång i Brasilien kommer ingen svensk minister att vara på plats.

Risk att nekas försäkring

Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert hos branschorganisationen Svensk Försäkring, varnar för att husägare som drabbas av återkommande skador kan få problem.

”Om händelserna inträffar ofta kan försäkringsbolagen neka en försäkring. Var gränsen går avgör varje försäkringsbolag, men jag kan tänka mig att det kan ske när en händelse upprepats 3–4–5 gånger”, säger han till Fastighetsnytt.

Läs även:
Europas klimatpolitik hotar bli ekonomisk bromskloss. Realtid

ANNONS

Personer som flyttar in i bostäder i havsnära områden kan också drabbas i framtiden på grund av havsnivåhöjningar, även om det inte är någon risk i dagsläget, enligt Moberg.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Global varning om systemrisk

Internationellt är läget redan akut i flera regioner. I USA, norra Italien och Australien har bostäder tappat värde, banker tvekar att låna ut och försäkringspremier har skjutit i höjden eller försvunnit helt, skriver Financial Times.

Günther Thallinger på försäkringsjätten Allianz har kallat situationen en ”systemrisk som hotar grunden i vår finansiella sektor”.

Även investerarlegendaren Warren Buffett har varnat för en försäkringskris som redan påverkar bostadsmarknader världen över.

Missa inte:
Pourmokhtari: ”Hyckleri att förbjuda svensk uranbrytning”. Realtid

I USA har flera försäkringsbolag redan valt att sluta försäkra bostäder inom områden som ofta drabbats av naturkatastrofer, rapporterar . De som beviljas en försäkring i riskområden måste betala kraftigt höjda premier.

”Mindre regionala försäkringsbolag har kollapsat, andra har helt eller delvis dragit sig ur vissa marknader”, berättar Lars Frisell, chef för avdelningen för hållbarhetsrisk inom Group Risk på Swedbank, till Dagens PS.

ANNONS

Sverige relativt förskonat – än så länge

Svenska experter bedömer dock att risken för en liknande utveckling i Sverige är liten på kort sikt. Henrik Vult von Steyern, senior rådgivare på Swedbank, säger till Dagens PS att de nordiska och baltiska marknaderna är ”relativt förskonade från fysiska klimatrisker”.

Men klimatanpassningsexpert Staffan Moberg understryker vikten av förebyggande åtgärder.

”Den vanligaste skadan vid översvämningar är via backtryck i avloppssystemet. Vid översvämningen i Gävle 2021 var 80 procent av skadorna backtrycksskador. Det här är relativt enkelt att åtgärda, man kan börja med att kommunerna installerar backventiler vid anslutningspunkterna”, säger han till Fastighetsnytt.

Till Svenska Dagbladet påpekar Moberg att byggbranschen och fastighetsägarna måste ta hänsyn till de ökade riskerna:

”Det är vårt sätt att bygga som avgör om det finns ett försäkringsskydd även i framtiden”,

Finansinspektionen inledde tidigare i år en granskning av hur klimatförändringarna kan påverka svenska konsumenters tillgång till försäkringsskydd för sina bostäder.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
fastigheterFörsäkringarKlimat
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS