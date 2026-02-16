16 feb. 2026

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Hållbarhet

Världens korallrev i fritt fall – men forskare har en plan

Korall transplanteras för att hjälpa korallreven att växa. (Foto: Wilfredo Lee / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 feb. 2026Publicerad: 16 feb. 2026

Korallreven världen över står inför en kritisk vändpunkt. Nya forskningsrön visar att mänsklig aktivitet har krympt näringskedjorna på Karibiens korallrev med upp till 70 procent, samtidigt som hälften av världens rev har skadats svårt av rekordhöga temperaturer.

En studie publicerad i tidskriften Nature avslöjar att korallrevens ekosystem har blivit betydligt enklare och mindre motståndskraftiga.

Läs även: ”Superkoraller” ska rädda världens rev. Dagens PS

Forskare vid Boston College, ledda av Jessica Lueders-Dumont, analyserade så kallade otoliter. Vilket är små hörselstenar från fiskar, som bevarats i fossila avlagringar från omkring 7 000 år sedan, rapporterar Earth.com.

Genom att jämföra dessa med moderna prover från samma karibiska platser kunde forskarna fastställa att dagens rev har näringskedjor som är 60–70 procent kortare än före människans storskaliga påverkan. Dessutom har fisksamhällenas funktionella mångfald minskat med 20–70 procent.

”På friskare karibiska rev hämtade fisksamhällena sin näring från ett bredare utbud av källor. På degraderade rev har dieterna blivit likformiga – olika fiskar äter alltmer samma begränsade resurser”, säger Lueders-Dumont till Earth.

Blekning drabbar korallreven

Parallellt visar en omfattande global studie, publicerad i Nature Communications och ledd av forskare vid Smithsonian Tropical Research Institute, att den tredje globala korallblekningshändelsen mellan 2014 och 2017 drabbade mer än hälften av världens korallrev.

Missa inte: Forskare slår larm: Omställningen till förnybar energi får inte plats. Realtid

Studien, som omfattade över 15 000 undersökningar av rev och involverade nästan 200 forskare från 41 länder, visade att 80 procent av reven upplevde måttlig eller svårare blekning, enligt Scitech Daily.

”Nivåerna av värmestress var så extrema under denna händelse att Coral Reef Watch tvingades skapa nya, högre varningsnivåer”, säger Mark Eakin, tidigare chef för NOAA:s Coral Reef Watch-program, till Scitech Daily.

Fjärde blekningen pågår just nu

Nu pågår dessutom en fjärde global blekningshändelse som inleddes 2023 och som forskarna beskriver som ännu allvarligare.

I Dominikanska republiken försöker forskare och naturvårdare motverka utvecklingen genom assisterad korallbefruktning, en metod som liknar provrörsbefruktning. Marinbiologiska organisationen Fundemar producerar över 2,5 miljoner korallembryon per år, rapporterar The Star.

”Vi lever på en ö. Vi är helt beroende av korallrev, och att se dem försvinna är verkligen deprimerande. Men att se våra korallbarn växa ger oss hopp”, säger naturvårdaren Michael del Rosario till The Star.

Fundamars senaste övervakning visar att 70 procent av Dominikanska republikens rev har mindre än fem procent korallbeläggning.

Läs även: Hotet mot Arktis – Kina och Rysslands samarbete väcker oro. Realtid

Friska kolonier befinner sig så långt ifrån varandra att sannolikheten för naturlig befruktning har minskat drastiskt.

Korallrev utgör hem för mer än 25 procent av allt marint liv och värderas globalt till omkring 9 800 miljarder dollar årligen genom fiske, turism och kustskydd.

Under de senaste 30 åren har planeten förlorat ungefär hälften av sina koraller, en utveckling som forskarna menar kräver både akuta restaureringsinsatser och kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna.

