Världens korallrev i fritt fall – men forskare har en plan

En studie publicerad i tidskriften Nature avslöjar att korallrevens ekosystem har blivit betydligt enklare och mindre motståndskraftiga.

Läs även: ”Superkoraller” ska rädda världens rev. Dagens PS

Forskare vid Boston College, ledda av Jessica Lueders-Dumont, analyserade så kallade otoliter. Vilket är små hörselstenar från fiskar, som bevarats i fossila avlagringar från omkring 7 000 år sedan, rapporterar Earth.com.

Genom att jämföra dessa med moderna prover från samma karibiska platser kunde forskarna fastställa att dagens rev har näringskedjor som är 60–70 procent kortare än före människans storskaliga påverkan. Dessutom har fisksamhällenas funktionella mångfald minskat med 20–70 procent.

”På friskare karibiska rev hämtade fisksamhällena sin näring från ett bredare utbud av källor. På degraderade rev har dieterna blivit likformiga – olika fiskar äter alltmer samma begränsade resurser”, säger Lueders-Dumont till Earth.

Blekning drabbar korallreven

Parallellt visar en omfattande global studie, publicerad i Nature Communications och ledd av forskare vid Smithsonian Tropical Research Institute, att den tredje globala korallblekningshändelsen mellan 2014 och 2017 drabbade mer än hälften av världens korallrev.

Missa inte: Forskare slår larm: Omställningen till förnybar energi får inte plats. Realtid

ANNONS

Studien, som omfattade över 15 000 undersökningar av rev och involverade nästan 200 forskare från 41 länder, visade att 80 procent av reven upplevde måttlig eller svårare blekning, enligt Scitech Daily.

”Nivåerna av värmestress var så extrema under denna händelse att Coral Reef Watch tvingades skapa nya, högre varningsnivåer”, säger Mark Eakin, tidigare chef för NOAA:s Coral Reef Watch-program, till Scitech Daily.