Hotet mot Arktis – Kina och Rysslands samarbete väcker oro

Kina har på senare tid tonat ned sina geopolitiska anspråk i Arktis. Men det tycks inte lugna länderna i regionen.

Istället väcker Kinas ambitioner i det tysta växande oro i Europa och Nordamerika.

Under hösten genomförde isbrytaren Xuelong 2 den största kinesiska Arktisexpeditionen hittills, med omkring hundra forskare och landets första bemannade djuphavsdykning under polarisen.

Tonade ned anspråken

Kort därefter fullbordade ett kinesiskt containerfartyg den första reguljära transporten mellan Kina och Europa via Norra sjövägen utan assistans av isbrytare.

Samtidigt har tonen från kinesiska företrädare blivit mer försiktig. Vid forskningskonferenser i Tromsø i norra Norge framställdes Arktis främst som en arena för klimat- och forskningssamarbete, skriver The Economist.

Den tidigare visionen om en så kallad ”polar sidenväg”, som 2018 presenterades som en del av Kinas globala infrastrukturinitiativ, nämndes knappt.