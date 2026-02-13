USA har främst nämnts på sistone när det har handlat om geopolitiken i de nordligaste delarna av jordklotet. Men andra aktörer blickar också norrut.
Hotet mot Arktis – Kina och Rysslands samarbete väcker oro
Mest läst i kategorin
Forskare slår larm: Omställningen till förnybar energi får inte plats
Världens energiomställning kräver enorma landarealer för sol- och vindkraft. Men kampen om marken hårdnar, från astronomers kamp för mörka himlar i Chile till lantbrukares protester i Europa och USA. Den globala övergången till förnybar energi är avgörande för att begränsa uppvärmningen till under två grader, men storskaliga sol- och vindprojekt skapar växande konflikter om mark, …
Skandalerna skakar Starmer – kan röstas bort
När lokalvalen äger rum i Storbritannien i vår kan väljarna i praktiken rösta bort Keir Starmer. Han anses nämligen hänga så löst att en motgång för partiet skulle fälla honom. Storbritannien befinner sig åter i en period av politisk instabilitet. Premiärminister Keir Starmer, landets fjärde regeringschef på fyra år, har försvagats kraftigt efter nya kontroverser …
Ryssland tar några meter om dagen – med massor av döda
Den ryska invasionen av Ukraina kostar enormt många människoliv och ger bara små vinster. Det är slutsatsen i en ny rapport. Rysslands militära offensiv i Ukraina präglas av stigande förluster, ökande desertion och minimala territoriella framsteg. Officiellt hävdar Moskva att rekryteringen av nya soldater fungerar. Men samlade bedömningar visar från europeiska och ukrainska källor att …
Vill vi verkligen vara sämre än danskarna?
Det är något konstigt med friheten. Den är ofta frontfigur för många reformer. Men när svenska arbetare vill jobba mindre, som danskarna och norrmännen redan gör, står friheten inte särskilt högt i kurs. KRÖNIKA – Trots att vi i Sverige har lägre löner än ovan nämnda länder jobbar vi mer. På snart femtio år har …
Busch sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"
Sverige kan behöva betala mest av alla länder om ett nytt EU-förslag går igenom. Det gillar inte den svenska regeringen. EU-kommissionen har kommit med ett nytt förslag om att knyta samman medlemsländernas elnät. Förslaget innebär bland annat att upp till 25 procent av ländernas så kallade flaskhalsintäkter ska kunna användas till gemensamma europeiska elnätsprojekt. Det …
Kina har på senare tid tonat ned sina geopolitiska anspråk i Arktis. Men det tycks inte lugna länderna i regionen.
Istället väcker Kinas ambitioner i det tysta växande oro i Europa och Nordamerika.
Under hösten genomförde isbrytaren Xuelong 2 den största kinesiska Arktisexpeditionen hittills, med omkring hundra forskare och landets första bemannade djuphavsdykning under polarisen.
Tonade ned anspråken
Kort därefter fullbordade ett kinesiskt containerfartyg den första reguljära transporten mellan Kina och Europa via Norra sjövägen utan assistans av isbrytare.
Samtidigt har tonen från kinesiska företrädare blivit mer försiktig. Vid forskningskonferenser i Tromsø i norra Norge framställdes Arktis främst som en arena för klimat- och forskningssamarbete, skriver The Economist.
Den tidigare visionen om en så kallad ”polar sidenväg”, som 2018 presenterades som en del av Kinas globala infrastrukturinitiativ, nämndes knappt.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Nytt säkerhetsläge
Bakgrunden är ett snabbt förändrat säkerhetsläge. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har de nordiska länderna och andra Natostater prioriterat militär närvaro i norr.
Kinas allt tätare samarbete med Ryssland i Arktis förstärker misstänksamheten.
Länderna investerar gemensamt i hamnar, teknik och utbildning kopplad till Norra sjövägen, och delar av trafiken utgörs av fartyg som transporterar rysk olja trots västliga sanktioner.
Kan användas militärt
Europeiska regeringar fruktar att Kina på sikt kan använda arktiska sjövägar och mineralresurser som geopolitiska verktyg.
Underrättelsetjänster i Norden har varnat för att Kina inom fem till tio år kan ha kapacitet att operera örlogsfartyg och ubåtar i området.
Forskning kring havstemperaturer, salthalt och atmosfäriska förhållanden anses ha potentiella militära tillämpningar, exempelvis för ubåtsverksamhet och robotsystem.
Sverige stoppade tillträde
Flera länder har redan dragit i nödbromsen. Sverige stoppade kinesiskt tillträde till en arktisk rymdanläggning 2020 och lämnade senare ett gemensamt forskningscentrum, vilket TT rapporterade om.
Finland har minskat samarbeten och Danmark har varnat för ökade kinesiska ambitioner kring Grönland. Norge har skärpt övervakningen av kinesisk verksamhet på Svalbard.
Det pekar på en strategi som är mer försiktig och mindre naiv gentemot kinesiska intressen, menar experter.
Läs mer: Ukraina grundlurade ryska soldater – sålde falskt internet. Dagens PS