14 feb. 2026

Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt

Hotet mot Arktis – Kina och Rysslands samarbete väcker oro

Vladimir Putin och Xi Jinping tycks komma allt närmare varandra, åtminstone när det gäller samarbetet i Arktis. (Foto: Sergei Bobylev/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

USA har främst nämnts på sistone när det har handlat om geopolitiken i de nordligaste delarna av jordklotet. Men andra aktörer blickar också norrut.

Kina har på senare tid tonat ned sina geopolitiska anspråk i Arktis. Men det tycks inte lugna länderna i regionen.

Istället väcker Kinas ambitioner i det tysta växande oro i Europa och Nordamerika.

Under hösten genomförde isbrytaren Xuelong 2 den största kinesiska Arktisexpeditionen hittills, med omkring hundra forskare och landets första bemannade djuphavsdykning under polarisen.

Tonade ned anspråken

Kort därefter fullbordade ett kinesiskt containerfartyg den första reguljära transporten mellan Kina och Europa via Norra sjövägen utan assistans av isbrytare.

Samtidigt har tonen från kinesiska företrädare blivit mer försiktig. Vid forskningskonferenser i Tromsø i norra Norge framställdes Arktis främst som en arena för klimat- och forskningssamarbete, skriver The Economist.

Den tidigare visionen om en så kallad ”polar sidenväg”, som 2018 presenterades som en del av Kinas globala infrastrukturinitiativ, nämndes knappt.

Nytt säkerhetsläge

Bakgrunden är ett snabbt förändrat säkerhetsläge. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har de nordiska länderna och andra Natostater prioriterat militär närvaro i norr.

Kinas allt tätare samarbete med Ryssland i Arktis förstärker misstänksamheten.

Länderna investerar gemensamt i hamnar, teknik och utbildning kopplad till Norra sjövägen, och delar av trafiken utgörs av fartyg som transporterar rysk olja trots västliga sanktioner.

Kan användas militärt

Europeiska regeringar fruktar att Kina på sikt kan använda arktiska sjövägar och mineralresurser som geopolitiska verktyg.

Underrättelsetjänster i Norden har varnat för att Kina inom fem till tio år kan ha kapacitet att operera örlogsfartyg och ubåtar i området.

Forskning kring havstemperaturer, salthalt och atmosfäriska förhållanden anses ha potentiella militära tillämpningar, exempelvis för ubåtsverksamhet och robotsystem.

Sverige stoppade tillträde

Flera länder har redan dragit i nödbromsen. Sverige stoppade kinesiskt tillträde till en arktisk rymdanläggning 2020 och lämnade senare ett gemensamt forskningscentrum, vilket TT rapporterade om.

Finland har minskat samarbeten och Danmark har varnat för ökade kinesiska ambitioner kring Grönland. Norge har skärpt övervakningen av kinesisk verksamhet på Svalbard.

Det pekar på en strategi som är mer försiktig och mindre naiv gentemot kinesiska intressen, menar experter.

Ukraina grundlurade ryska soldater – sålde falskt internet.

Johannes Stenlund
