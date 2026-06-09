Elbilen är på väg att ta över Sverige

Nu blir det proppen ur för elbilarna. Nästa år väntas hälften av alla nya bilar gå på el, enligt en ny prognos.

Men ”förseningen” jämfört med våra nordiska grannar har kostat över hundra miljarder i import av fossila bränslen.

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Cirka 40 procent av nybilsförsäljningen består i dag av rena elbilar i Sverige. Nästa år passeras 50-procentsstrecket och 2034 kommer andelen vara uppe på nästan 98 procent, enligt ett huvudscenario från Power Circle, en intresseorganisation för elektrifiering i Sverige.

Det är inte längre en fråga om, utan när omställningen till elbilar går helt i mål, enligt analytikern Daniel Lindekrans Henriksson som satt samman rapporten.

Militärgrön framför skogsgrön

Studier visar att elbilsköparna till 75 procent styrs av rena ekonomiska skäl såsom inköpspriset och bränslepriset, där priset vid den fossila pumpen har betydligt större påverkan än elpriset. 25 procent består av andra värden som miljö och exempelvis att grannen skaffat ett elektriskt fordon.

Men varför är det så viktigt att vi ska gå över till elbilar?

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”Främst för att det det minskar vår exponering mot oljemarknaden. Sen kan man ju prata om miljöskäl. Miljörörelsen har blivit lite militärgrön nu i stället för skogsgrön kanske”, säger Lindekrans Henriksson.

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Han pekar på att Sverige ligger sist bland de nordiska länderna i elbilsförsäljning. Och att det beror på politiska beslut tagna under den senaste mandatperioden. Dels försvann elbilsbonusen (nu delvis tillbaka), sedan sänktes reduktionsplikten och drivmedelsskatterna vilket gjorde det ekonomiskt mindre fördelaktigt att köpa en elbil.