Klimatnotan: 40 miljarder i EU-böter hotar Sverige

När Klimatpolitiska rådet på torsdagen presenterade sin årsrapport för 2026 var budskapet till regeringen ovanligt skarpt. Trots att samtliga riksdagspartier står bakom de långsiktiga målen, konstaterar rådet att gapet till målen har ökat under mandatperioden.

Den största finansiella risken ligger i det så kallade ESR-åtagandet. Den sektor som omfattar transporter, jordbruk och bostäder.

För första gången har rådet nu beräknat vad det faktiskt kan kosta att misslyckas. Om Sverige inte når sina bindande åtaganden inom EU väntar sanktionsavgifter och krav på att köpa utsläppsutrymme från andra länder. Notan beräknas landa på mellan 8 och 40 miljarder kronor.

Klimatpolitiska rådets bedömning

”Mandatperiodens klimatpolitik har varit otillräcklig”, skriver man i rapporten och listar en sammanfattning av sitt resonemang i början av rapporten: