Gamla hårddiskar blir USA:s nya gruva för jordartsmetaller

MRI-maskiner rika på dysprosium

Paladin fokuserar på utrustning med permanentmagneter: hårddiskar, datacenter, elbilsmotorer, generatorer och vindkraftverk. Hårddiskar innehåller neodym och praseodym samt spår av terbium, medan större industriutrustning ger tillgång till tyngre metaller som dysprosium.

Enligt Wray kan magneter från MRI-maskiner innehålla mellan 13 och 16 procent dysprosium.

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Bolaget samarbetar med Western Digital kring uttjänta hårddiskar och med Critical Materials Recycling i Boone, Iowa, som använder en syrafri lakningsprocess utvecklad vid Ames National Laboratory. Utbytet av jordartsmetaller ligger enligt Wray på 97–98 procent. I ett fall har återvunnet material gått tillbaka in i Western Digitals egen produktionslinje.

AI-boomen kan växa råvarubasen ytterligare. Datacenterutrustning byts enligt Wray ut vart tredje till femte år.

Magneterna blir en bonus

Kinas skala och låga kostnader gör det svårt för västerländska aktörer att konkurrera. Paladins svar är att tjäna pengar på hela den skrotade tillgången. Ur ett vindkraftverk säljs först stål, koppar och mässing.

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”Magneterna får man då utan kostnad. De är bara en biprodukt”, säger Wray till Mining.com.

Bolaget uppger att det i dag kan köpa material till priser i nivå med kinesiska riktmärken och sälja på västmarknaden med en marginal på 10–20 procent.

Paladin får inga statliga bidrag men ägs av det kaliforniska riskkapitalbolaget SER Capital. Bolaget har sex anläggningar i USA, två i Europa – i Nederländerna och Irland – och planerar en i Sydkorea.

En bråkdel av utbudet

Återvinning är än så länge marginell. Den globala återvinningsgraden för sällsynta jordartsmetaller ligger fortfarande under en procent, enligt en analys från SMM. Analysen konstaterar att återvinning inte ersätter gruvbrytning men kan förstärka västvärldens leveranskedjor.

Fler bolag ger sig in. I Japan har Daikin, Shin-Etsu Chemical, Hitachi och Tokyo Eco Recycle gått samman för att återvinna magneter ur kompressorer i kommersiella luftkonditioneringar, med full drift från 2027, rapporterar Argus. Japans miljödepartement har avsatt omkring 37,9 miljarder yen för att främja återvinning av sällsynta metaller.

I Sverige pågår samtidigt det långsamma gruvspåret. LKAB har skrivit upp fyndigheten Per Geijer i Kiruna med 25 procent till över 1,3 miljoner ton jordartsmetallsoxider, men en bearbetningskoncession betyder inte tillstånd att starta en gruva.