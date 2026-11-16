Greenpeace sänkte stenblock på havsbotten utanför Norfolk för att stoppa bottentrålning. Men organisationen visste inte att merparten skulle hamna inom RWE:s och KKR:s planerade vindkraftspark Vanguard East. Parken ingår i ett projekt för 12 miljarder pund, och nu utreder RWE vad stenarna betyder för bygget.
Greenpeace dumpade 15 ton sten – mitt i miljardbygge för grön energi
Miljöorganisationen Greenpeace har de senaste veckorna sänkt omkring 15 ton stenblock på havsbotten i södra Nordsjön, utanför det engelska grevskapet Norfolk. Stenblocken väger upp till två ton styck. Syftet är att bygga en barriär mot bottentrålning och skydda tumlarna i området.
Men större delen av stenarna hamnade inom området för Norfolk Vanguard East, en av Storbritanniens största planerade havsbaserade vindkraftsparker. Det rapporterar The Guardian.
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Greenpeace sökte av havsbotten efter kablar, rörledningar och vrak innan stenarna sänktes. Däremot kände organisationen inte till planerna på Vanguard East, uppger tidningen.
Stenblock med Attenboroughs ansikte
Aktionen var tajmad till premiären av BBC:s Blue Planet III, som berättas av David Attenborough. Det sista blocket sänktes den 12 november, enligt Greenpeace egen pressrelease. Det är ett kalkstensblock på 1,5 ton som har huggits ut efter Attenboroughs ansikte och fått namnet ”Attenboulder”.
Några av de övriga stenarna är signerade av bland andra Benedict Cumberbatch och Simon Pegg. Båda har läst speaker till dokumentärer om havsmiljö.
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Enligt Greenpeace är det här det mest bottentrålade havsbaserade skyddsområdet i Storbritannien. När blocket placerades registrerade organisationen signaler från 14 bottentrålare i närheten.
Rekordfinansiering med statliga pengar
Tidpunkten kunde knappast ha varit sämre. Den 11 november meddelade RWE och det amerikanska riskkapitalbolaget KKR att finansieringen var klar för vindkraftsparkerna Vanguard West och Vanguard East. Bolagen äger parkerna till hälften var.
Parkerna ska ha en kapacitet på 1,4 gigawatt vardera och ligger 50–80 kilometer ut från kusten. Tillsammans med överföringsnätet beräknas de kosta omkring 12 miljarder pund, ungefär 150 miljarder kronor, enligt RWE:s pressmeddelande.
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Lånen kommer från 35 internationella banker. Enligt RWE är det den största projektfinansieringen någonsin för brittisk havsbaserad vindkraft. Bygget till havs ska starta i början av 2027, och båda parkerna väntas vara i full drift 2030.
Greenpeace började sänka stenarna utan tillstånd från havsmyndigheten, bara dagar innan premiärminister Andy Burnham berättade på klimattoppmötet COP31 att staten ska investera en miljard pund i parkerna. Det rapporterar bland andra nyhetsbyrån Anadolu. Enligt The Guardian tros det vara den största investeringen i sitt slag i brittisk historia.
RWE utreder konsekvenserna
RWE för nu samtal med Greenpeace för att fastställa exakt var stenarna ligger, så att bolaget kan uppdatera de undersökningar av havsbotten som inleddes i somras, uppger The Guardian. Bolaget utreder också om bygget eller undervattenskablarna kan påverkas.
En talesperson för RWE beskriver kontakterna som ”konstruktiva” och säger att bolaget ska fortsätta utreda exakt vad stenarna betyder för projektet.
Ännu är ingen försening bekräftad. Enligt The Guardian lär stenarna dessutom flyttas inom några månader. Även trålarna väntas då flytta därifrån.
Greenpeace avfärdar oron. Will McCallum, en av Greenpeace UK:s två vd:ar, kallar tanken att stenarna skulle bli ett verkligt hinder för ”absurd”.
”Alla som känner till havsbaserad vindkraft i Nordsjön vet att energibolag rutinmässigt flyttar naturliga stenblock från havsbotten innan de bygger vindkraftsparker. Vissa av dem kan vara tio gånger tyngre än de vi har placerat ut”, säger han till The Guardian.
Han betonar att Greenpeace länge har förespråkat havsbaserad vindkraft. Fram till byggstarten ska stenarna fungera som en barriär mot trålarna.
Hotas med rättsliga åtgärder
Aktionen har också lett till konflikt med myndigheterna. Den 5 november skrev havsmyndigheten Marine Management Organisation (MMO) till McCallum. Myndigheten hävdade att det strider mot lagen att placera föremål på havsbotten utan tillstånd.
Enligt Greenpeace följde MMO:s patrullfartyg sedan efter Greenpeace-fartyget Arctic Sunrise och hotade via radio med rättsliga åtgärder. Organisationen påpekar att MMO:s åtal mot en liknande stenbarriär 2021 föll.
I Sverige har utvecklingen gått åt motsatt håll. Där har regeringen sagt nej till 13 av 14 planerade havsbaserade vindkraftsparker i Östersjön.