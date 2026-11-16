Greenpeace dumpade 15 ton sten – mitt i miljardbygge för grön energi

Rekordfinansiering med statliga pengar

Tidpunkten kunde knappast ha varit sämre. Den 11 november meddelade RWE och det amerikanska riskkapitalbolaget KKR att finansieringen var klar för vindkraftsparkerna Vanguard West och Vanguard East. Bolagen äger parkerna till hälften var.

Parkerna ska ha en kapacitet på 1,4 gigawatt vardera och ligger 50–80 kilometer ut från kusten. Tillsammans med överföringsnätet beräknas de kosta omkring 12 miljarder pund, ungefär 150 miljarder kronor, enligt RWE:s pressmeddelande.

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Lånen kommer från 35 internationella banker. Enligt RWE är det den största projektfinansieringen någonsin för brittisk havsbaserad vindkraft. Bygget till havs ska starta i början av 2027, och båda parkerna väntas vara i full drift 2030.

Greenpeace började sänka stenarna utan tillstånd från havsmyndigheten, bara dagar innan premiärminister Andy Burnham berättade på klimattoppmötet COP31 att staten ska investera en miljard pund i parkerna. Det rapporterar bland andra nyhetsbyrån Anadolu. Enligt The Guardian tros det vara den största investeringen i sitt slag i brittisk historia.

RWE utreder konsekvenserna

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RWE för nu samtal med Greenpeace för att fastställa exakt var stenarna ligger, så att bolaget kan uppdatera de undersökningar av havsbotten som inleddes i somras, uppger The Guardian. Bolaget utreder också om bygget eller undervattenskablarna kan påverkas.

En talesperson för RWE beskriver kontakterna som ”konstruktiva” och säger att bolaget ska fortsätta utreda exakt vad stenarna betyder för projektet.

Ännu är ingen försening bekräftad. Enligt The Guardian lär stenarna dessutom flyttas inom några månader. Även trålarna väntas då flytta därifrån.

Greenpeace avfärdar oron. Will McCallum, en av Greenpeace UK:s två vd:ar, kallar tanken att stenarna skulle bli ett verkligt hinder för ”absurd”.

”Alla som känner till havsbaserad vindkraft i Nordsjön vet att energibolag rutinmässigt flyttar naturliga stenblock från havsbotten innan de bygger vindkraftsparker. Vissa av dem kan vara tio gånger tyngre än de vi har placerat ut”, säger han till The Guardian.

Han betonar att Greenpeace länge har förespråkat havsbaserad vindkraft. Fram till byggstarten ska stenarna fungera som en barriär mot trålarna.

Hotas med rättsliga åtgärder

Aktionen har också lett till konflikt med myndigheterna. Den 5 november skrev havsmyndigheten Marine Management Organisation (MMO) till McCallum. Myndigheten hävdade att det strider mot lagen att placera föremål på havsbotten utan tillstånd.

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Enligt Greenpeace följde MMO:s patrullfartyg sedan efter Greenpeace-fartyget Arctic Sunrise och hotade via radio med rättsliga åtgärder. Organisationen påpekar att MMO:s åtal mot en liknande stenbarriär 2021 föll.

I Sverige har utvecklingen gått åt motsatt håll. Där har regeringen sagt nej till 13 av 14 planerade havsbaserade vindkraftsparker i Östersjön.