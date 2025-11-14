Fossillobbyn dominerar klimatmötet – igen

Det innebär att en av 25 deltagare representerar olje-, gas- eller kolintressen – den högsta andelen någonsin, enligt en analys från koalitionen Kick Big Polluters Out som rapporteras av The Guardian.

Endast värdlandet Brasilien har skickat fler delegater än fossilindustrin. Lobbyisterna är nästan 60 procent fler än delegaterna från de tio mest klimatutsatta länderna tillsammans, visar analysen.

”Det här är företagskontroll, inte klimatstyrning”, säger Lien Vandamme från Center for International Environmental Law till The Guardian.

Större inflytande än drabbade länder

Jämförelserna är slående. Fossillobbyister överträffar Filippinernas officiella delegation med nästan 50 till 1, trots att landet i år drabbats av 21 stora stormar.

André Corrêa do Lago, COP30-president för Brasilien. Det enda landet som har fler delegater än lobbyister. (Foto:

Fernando Llano/ AP/TT)

Jamaica, som förväntas behöva miljarder dollar och år för att återhämta sig från den upptrappade orkanen Melissa, har 40 gånger färre delegater än fossilindustrin.

I juli slog den internationella domstolen (ICJ)fast att fortsatt expansion av fossila bränslen kan utgöra en internationellt olaglig handling. Ändå rullas röda mattan ut för tusentals lobbyister.

”Från UNFCCC:s korridorer till våra marker och territorier förstör fossilbränsleföretag våra samhällen och vår miljö. Ändå rullas den röda mattan ut för tusentals lobbyister att vandra i korridorerna”, säger Nerisha Baldevu från Friends of the Earth Africa till The Guardian.