Fossillobbyn dominerar klimatmötet – igen

Demonstranter utanför Cop30. Att vara med på förhandlingarna kostar stora summor pengar. (Foto: Andre Penner / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Mer än 1 600 lobbyister från fossilindustrin har fått tillträde till årets FN-klimatförhandlingar COP30 i Belém, Brasilien. Därmed dominerar de hela processen.

Det innebär att en av 25 deltagare representerar olje-, gas- eller kolintressen – den högsta andelen någonsin, enligt en analys från koalitionen Kick Big Polluters Out som rapporteras av The Guardian.

Endast värdlandet Brasilien har skickat fler delegater än fossilindustrin. Lobbyisterna är nästan 60 procent fler än delegaterna från de tio mest klimatutsatta länderna tillsammans, visar analysen.

”Det här är företagskontroll, inte klimatstyrning”, säger Lien Vandamme från Center for International Environmental Law till The Guardian.

Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen

När klimatmötet COP30 drar igång i Brasilien kommer ingen svensk minister att vara på plats för att ge Sverige tyngd i de viktiga förhandlingarna.

Större inflytande än drabbade länder

Jämförelserna är slående. Fossillobbyister överträffar Filippinernas officiella delegation med nästan 50 till 1, trots att landet i år drabbats av 21 stora stormar.

André Corrêa do Lago, COP30-president för Brasilien. Det enda landet som har fler delegater än lobbyister. (Foto:
Fernando Llano/ AP/TT)

Jamaica, som förväntas behöva miljarder dollar och år för att återhämta sig från den upptrappade orkanen Melissa, har 40 gånger färre delegater än fossilindustrin.

I juli slog den internationella domstolen (ICJ)fast att fortsatt expansion av fossila bränslen kan utgöra en internationellt olaglig handling. Ändå rullas röda mattan ut för tusentals lobbyister.

”Från UNFCCC:s korridorer till våra marker och territorier förstör fossilbränsleföretag våra samhällen och vår miljö. Ändå rullas den röda mattan ut för tusentals lobbyister att vandra i korridorerna”, säger Nerisha Baldevu från Friends of the Earth Africa till The Guardian.

Spela klippet
Realtid Partner

Ny strategi lyfter Relevance efter tufft kvartal

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Blockerar nödvändiga reformer

Problemet är inte bara närvaron. Det är vad lobbyisterna gör där.

En analys från Transparency International och InfluenceMap, visar att nästan nio av tio företag som deltog i de senaste klimatmötena har misslyckats med att uttrycka tydligt stöd för Parisavtalet under de senaste två åren.

Mer än hälften av de mest politiskt aktiva deltagarna motsatte sig aktivt policyer som behövs för energiomställningen. När det gäller skog och markanvändning motarbetade över två tredjedelar av de mest engagerade företagen åtgärder för att stoppa avskogning.

”FN:s klimatprocess räknar nu tiotusentals ’observatörer’ varje år, och ett ökande antal representerar industrier vars vinster beror på fossila bränslen”, skriver Brice Böhmer och Robert Magowan i en debattartikel för Euobserver.

Brasilien ger grönt ljus åt oljeexpansion

Värdlandet Brasilien är världens sjätte största oljeutvinnare. Enligt en analys från Global Witness planerar det statliga oljebolaget Petrobras att öka produktionen med cirka 32 procent mellan 2024 och 2030, rapporterar Omni.

Två veckor före COP30 fick Petrobras licens att borra efter olja i Amazonflodens mynning.

Företaget kan fram till 2050 utvinna olja som vid förbränning kan leda till åtta miljarder ton koldioxidutsläpp, motsvarande de årliga utsläppen från USA och EU tillsammans.

Svårt att stänga ute lobbyister

Fossillobbyister tar sig in genom att ackrediteras av ländernas regeringar.

Och det är inte bara olje- och gasländer som gör så. Sverige låg med 17 fossillobbyister i toppen bland EU-länder vid COP29, enligt flera icke-statliga organisationer.

”Det är otroligt dyrt att ha närvaro på COP. Vill man ha ett bås där man kan presentera sina synpunkter på klimatet måste man betala mycket pengar och det har oljelobbyisterna råd med, men inte miljöorganisationerna”, säger klimatforskaren Gustaf Hugelius till Omni.

Transparency International och över 140 partnerorganisationer har krävt ett ramverk för integritet vid COP30, inklusive en policy mot intressekonflikter. Men Brasilien verkar inte villigt att gå dem till mötes.

BrasilienCop30KlimatförändringarLobbying
Johan Colliander
