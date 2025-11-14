Mer än 1 600 lobbyister från fossilindustrin har fått tillträde till årets FN-klimatförhandlingar COP30 i Belém, Brasilien. Därmed dominerar de hela processen.
Fossillobbyn dominerar klimatmötet – igen
Mest läst i kategorin
Ingen peak oil i sikte – efterfrågan kan öka till 2050
När kommer världens oljekonsumtion att börja minska permanent? Inte än på ett tag, menar IEA som byter ståndpunkt i frågan. Den internationella energibyrån IEA backar från tidigare prognoser om att världens oljeefterfrågan snart når sin topp. I den senaste versionen av byråns World Energy Outlook är istället ett möjligt scenario att konsumtionen stiger långt in …
Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken
Världens efterfrågan på olja och gas kommer att fortsätta stiga i 25 år om inte kursen ändras, varnar Internationella energibyrån (IEA) i sin senaste rapport. Det är en markant förändring från organisationens tidigare prognoser som förutspådde att användningen av fossila bränslen skulle nå sin topp under detta decennium, rapporterar Financial Times. I årets World Energy …
Så mycket kostar första gröna flygskatten
Singapore blir först ut i världen med att införa en flygskatt där inkomsterna ska användas till att köpa in grönt flygbränsle. Singapore är ett stort flygnav som närmar sig 70 miljoner passagerare per år. Från och med nästa år kommer de som flyger ut från stadsstaten att tvingas betala en grön avgift. Passagerare som bara …
Oljebolagen skor sig på flygets klimatomställning
Det låter som en parodi, men är blodigt allvar. När flygbranschen försöker bli grönare är det inte klimatet som tjänar mest – utan oljebolagen. Det menar IATA-chefen Willie Walsh, som nu anklagar Europas bränsleleverantörer för att ta ockerpriser på hållbart flygbränsle. Enligt IATA:s färska rapport tvingas europeiska flygbolag betala dubbelt för varje ton hållbart bränsle …
Klimatkrisen kräver fantasisummor – vem ska betala?
Det beräknas kosta hundratals miljarder dollar att anpassa världen för klimatförändringar. Men det kan bli ännu dyrare om ingenting görs alls. När världens ledare samlas vid FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien med start under måndagen står anpassning till ett varmare klimat högt på dagordningen. På många platser runt om i världen syns redan effekterna av …
Det innebär att en av 25 deltagare representerar olje-, gas- eller kolintressen – den högsta andelen någonsin, enligt en analys från koalitionen Kick Big Polluters Out som rapporteras av The Guardian.
Endast värdlandet Brasilien har skickat fler delegater än fossilindustrin. Lobbyisterna är nästan 60 procent fler än delegaterna från de tio mest klimatutsatta länderna tillsammans, visar analysen.
”Det här är företagskontroll, inte klimatstyrning”, säger Lien Vandamme från Center for International Environmental Law till The Guardian.
Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen
När klimatmötet COP30 drar igång i Brasilien kommer ingen svensk minister att vara på plats för att ge Sverige tyngd i de viktiga förhandlingarna.
Större inflytande än drabbade länder
Jämförelserna är slående. Fossillobbyister överträffar Filippinernas officiella delegation med nästan 50 till 1, trots att landet i år drabbats av 21 stora stormar.
Jamaica, som förväntas behöva miljarder dollar och år för att återhämta sig från den upptrappade orkanen Melissa, har 40 gånger färre delegater än fossilindustrin.
I juli slog den internationella domstolen (ICJ)fast att fortsatt expansion av fossila bränslen kan utgöra en internationellt olaglig handling. Ändå rullas röda mattan ut för tusentals lobbyister.
”Från UNFCCC:s korridorer till våra marker och territorier förstör fossilbränsleföretag våra samhällen och vår miljö. Ändå rullas den röda mattan ut för tusentals lobbyister att vandra i korridorerna”, säger Nerisha Baldevu från Friends of the Earth Africa till The Guardian.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Blockerar nödvändiga reformer
Problemet är inte bara närvaron. Det är vad lobbyisterna gör där.
En analys från Transparency International och InfluenceMap, visar att nästan nio av tio företag som deltog i de senaste klimatmötena har misslyckats med att uttrycka tydligt stöd för Parisavtalet under de senaste två åren.
Missa inte:
Inget land vill sluta med olja – världen missar klimatmålen. Realtid
Mer än hälften av de mest politiskt aktiva deltagarna motsatte sig aktivt policyer som behövs för energiomställningen. När det gäller skog och markanvändning motarbetade över två tredjedelar av de mest engagerade företagen åtgärder för att stoppa avskogning.
”FN:s klimatprocess räknar nu tiotusentals ’observatörer’ varje år, och ett ökande antal representerar industrier vars vinster beror på fossila bränslen”, skriver Brice Böhmer och Robert Magowan i en debattartikel för Euobserver.
Brasilien ger grönt ljus åt oljeexpansion
Värdlandet Brasilien är världens sjätte största oljeutvinnare. Enligt en analys från Global Witness planerar det statliga oljebolaget Petrobras att öka produktionen med cirka 32 procent mellan 2024 och 2030, rapporterar Omni.
Läs även:
Svenska folket sågar makthavarnas klimatpolitik. Dagens PS
Två veckor före COP30 fick Petrobras licens att borra efter olja i Amazonflodens mynning.
Företaget kan fram till 2050 utvinna olja som vid förbränning kan leda till åtta miljarder ton koldioxidutsläpp, motsvarande de årliga utsläppen från USA och EU tillsammans.
Svårt att stänga ute lobbyister
Fossillobbyister tar sig in genom att ackrediteras av ländernas regeringar.
Och det är inte bara olje- och gasländer som gör så. Sverige låg med 17 fossillobbyister i toppen bland EU-länder vid COP29, enligt flera icke-statliga organisationer.
”Det är otroligt dyrt att ha närvaro på COP. Vill man ha ett bås där man kan presentera sina synpunkter på klimatet måste man betala mycket pengar och det har oljelobbyisterna råd med, men inte miljöorganisationerna”, säger klimatforskaren Gustaf Hugelius till Omni.
Missa inte:
Klimatkrisen kräver fantasisummor – vem ska betala? Realtid
Transparency International och över 140 partnerorganisationer har krävt ett ramverk för integritet vid COP30, inklusive en policy mot intressekonflikter. Men Brasilien verkar inte villigt att gå dem till mötes.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.