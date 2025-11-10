Det beräknas kosta hundratals miljarder dollar att anpassa världen för klimatförändringar. Men det kan bli ännu dyrare om ingenting görs alls.
Klimatkrisen kräver fantasisummor – vem ska betala?
När världens ledare samlas vid FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien med start under måndagen står anpassning till ett varmare klimat högt på dagordningen.
På många platser runt om i världen syns redan effekterna av den globala uppvärmningen.
Samtidigt som utsläppsminskningarna går trögt ökar trycket på regeringar, företag och städer att skydda samhällen och ekonomier mot konsekvenserna, skriver Financial Times.
Kostar stora summor
De senaste åren har extremväder blivit allt vanligare och mer kostsamt.
Översvämningar, skogsbränder och rekordhetta har drabbat både rika och fattiga länder, med skador på infrastruktur, jordbruk och bostäder.
I USA har värmeböljor slagit nya rekord, och i Europa har torka och skyfall fått stora ekonomiska följder. I Karibien orsakade den senaste orkanen i Jamaica skador motsvarande en tredjedel av landets BNP, enligt The Guardian.
Forskare konstaterar att klimatförändringarna sker snabbare än väntat och att många samhällen redan nu är otillräckligt rustade.
Försöker stärka skyddet
Enligt nya beräkningar ligger världen på väg mot en temperaturökning på upp till 2,8 grader, långt över Parisavtalets mål, som Financial Times nyligen rapporterade.
Anpassning handlar om att bygga skydd mot översvämningar, hantera torka, stärka energisystem och livsmedelsförsörjning samt skapa motståndskraftiga städer.
Flera storstäder har inlett egna satsningar: Phoenix planterar tusentals träd och inför nya byggnormer för att mildra värmen, medan Köpenhamn och New York bygger omfattande dagvattensystem och skydd mot stigande havsnivåer.
Krävs mycket mer pengar
Trots dessa insatser är finansieringen den stora flaskhalsen.
Enligt FN behövs uppemot 365 miljarder dollar per år till klimatanpassning i utvecklingsländer fram till 2035, men nuvarande nivåer ligger långt under det.
Många regeringar kämpar med ekonomiskt utrymme, och klimatfrågan har tappat politiskt momentum i flera länder, inte minst i USA där president Donald Trump har bromsat gröna satsningar.
Ekonomer varnar för att kostnaderna snabbt kan bli mångdubbelt högre om åtgärder skjuts upp.
Finns företag som kan blomstra
Samtidigt pekar flera bedömare på att investeringar i klimatanpassning kan ge betydande avkastning genom att minska framtida skador och skapa nya affärsmöjligheter.
Företag som utvecklar teknik för skydd mot översvämningar, värmetåliga grödor eller varningssystem ser en växande marknad.
Ordförande: Inte tillräckligt intresse
På COP30 som inleddes idag är tongångarna än så länge inte positiva. Rika länder vill inte göra tillräckligt åt klimatkrisen, enligt mötets ordförande André Corrêa do Lago. Det rapporterar Aktuell Hållbarhet.
Däremot gör länderna i det globala syd framsteg, menar han.
”Det är inte bara i år, det har pågått i flera år, men det har inte fått samma uppmärksamhet som nu”, säger han.
