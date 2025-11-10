Klimatkrisen kräver fantasisummor – vem ska betala?

När världens ledare samlas vid FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien med start under måndagen står anpassning till ett varmare klimat högt på dagordningen.

På många platser runt om i världen syns redan effekterna av den globala uppvärmningen.

Samtidigt som utsläppsminskningarna går trögt ökar trycket på regeringar, företag och städer att skydda samhällen och ekonomier mot konsekvenserna, skriver Financial Times.

Kostar stora summor

De senaste åren har extremväder blivit allt vanligare och mer kostsamt.

Översvämningar, skogsbränder och rekordhetta har drabbat både rika och fattiga länder, med skador på infrastruktur, jordbruk och bostäder.

Orkanen på Jamaica blev en mycket dyr historia för landet. (Foto: Leo Hudson/AP/TT).

I USA har värmeböljor slagit nya rekord, och i Europa har torka och skyfall fått stora ekonomiska följder. I Karibien orsakade den senaste orkanen i Jamaica skador motsvarande en tredjedel av landets BNP, enligt The Guardian.

ANNONS

Forskare konstaterar att klimatförändringarna sker snabbare än väntat och att många samhällen redan nu är otillräckligt rustade.