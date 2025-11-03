När klimatmötet COP30 drar igång i Brasilien kommer ingen svensk minister att vara på plats för att ge Sverige tyngd i de viktiga förhandlingarna.
Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen
Sveriges representation vid årets klimatförhandlingar i Brasilien blir ovanligt svag på ministernivå. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kan inte resa på grund av sin graviditet, skriver Aktuell Hållbarhet.
EU-minister Jessica Rosencrantz (M) kan endast delta i toppmötet innan förhandlingarna, men inte själva COP30-mötet.
Kungaparet Sveriges starkaste kort
I stället blir det kungaparet som blir Sveriges främsta representation. Kungen, med sitt starka engagemang för miljöfrågor, och drottningen, med sin bakgrund i Brasilien, reser till det klimattoppmöte som Brasiliens president Lula da Silva bjudit in till i slutet av veckan.
Jessica Rosencrantz kommer att följa med kungaparet till toppmötet mellan stats- och regeringschefer, som enligt regeringen ”sätter ramarna” inför COP30.
Men när klimatförhandlingarna sedan drar igång några dagar senare kommer hon av ”logistiska skäl” inte att kunna stanna kvar.
Klimatministern deltar digitalt
Vid en pressträff under måndagsförmiddagen förklarade klimatminister Romina Pourmokhtari att hon fortfarande ingår i Sveriges delegation och kommer att delta i klimatmötet genom möten online från Sverige.
Regeringen betonade att det är en viktig signal att skicka en EU-minister då klimatfrågan är en av EU:s viktigaste frågor.
Samtidigt hänger unionens klimatanseende på en skör tråd eftersom dess gemensamma åtagande för utsläppsminskning, den så kallade klimatplanen eller NDC:n, ännu inte beslutats.
Intensivt arbete för EU-beslut
Romina Pourmokhtari var vid pressträffen förhoppningsfull om ett beslut redan på tisdag. Hon berättade att hon har engagerat sig genom att resa till Frankrike och träffa landets nya premiärminister efter det senaste miljöministermötet i Bryssel för att få landet med på tåget.
Klimatministern säger sig också ha tagit initiativ till en informell allians mellan en grupp EU-länder med höga klimatambitioner för att driva på de kommande klimatförhandlingarna.
”Det är en mer informell grupp, så att jag väljer att helt enkelt berätta om att det sker ett väldigt intensivt arbete i EU just nu. Där det inte nödvändigtvis alltid är i vårt stora förhandlingsrum på miljörådet, utan också i de möten man kan kalla till vid sidan av”, säger Romina Pourmokhtari till Aktuell Hållbarhet.
Även USA utan ministrar
Sverige är dock inte ensamt om att ha svag ministerrepresentation.
USA kommer inte heller att skicka några ministrar eller andra högt uppsatta representanter till klimattoppmötet, bekräftar Vita huset.
Det understryker president Donald Trumps regerings skeptiska hållning mot åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.
COP30 inleds den 10 november i Belém i Brasilien och pågår fram till den 21 november.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
