Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen

Klimatministern deltar digitalt

Vid en pressträff under måndagsförmiddagen förklarade klimatminister Romina Pourmokhtari att hon fortfarande ingår i Sveriges delegation och kommer att delta i klimatmötet genom möten online från Sverige.

Regeringen betonade att det är en viktig signal att skicka en EU-minister då klimatfrågan är en av EU:s viktigaste frågor.

Samtidigt hänger unionens klimatanseende på en skör tråd eftersom dess gemensamma åtagande för utsläppsminskning, den så kallade klimatplanen eller NDC:n, ännu inte beslutats.

Intensivt arbete för EU-beslut

Romina Pourmokhtari var vid pressträffen förhoppningsfull om ett beslut redan på tisdag. Hon berättade att hon har engagerat sig genom att resa till Frankrike och träffa landets nya premiärminister efter det senaste miljöministermötet i Bryssel för att få landet med på tåget.

Klimatministern säger sig också ha tagit initiativ till en informell allians mellan en grupp EU-länder med höga klimatambitioner för att driva på de kommande klimatförhandlingarna.

”Det är en mer informell grupp, så att jag väljer att helt enkelt berätta om att det sker ett väldigt intensivt arbete i EU just nu. Där det inte nödvändigtvis alltid är i vårt stora förhandlingsrum på miljörådet, utan också i de möten man kan kalla till vid sidan av”, säger Romina Pourmokhtari till Aktuell Hållbarhet.

Även USA utan ministrar

Sverige är dock inte ensamt om att ha svag ministerrepresentation.

USA kommer inte heller att skicka några ministrar eller andra högt uppsatta representanter till klimattoppmötet, bekräftar Vita huset.

Det understryker president Donald Trumps regerings skeptiska hållning mot åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

COP30 inleds den 10 november i Belém i Brasilien och pågår fram till den 21 november.