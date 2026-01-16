Forskare håller på att utveckla återanvändningsbar och miljövänlig elektronik för sjukvård, konsumenter och tillverkning genom att byta ut sällsynta material med cirkulära alternativ för att bygga en hållbar framtid.
EU tar krafttag mot berget av elavfall
Europas hunger efter elektronik fortsätter att växa – liksom mängden avfall. Från smartphones och bärbara datorer till medicintekniska sensorer – fler enheter innebär att mängderna av kasserad hårdvara växer.
Enligt Eurostat samlas omkring 5 miljoner ton elektroniskt avfall in till återvinning varje år inom EU. Det är mer än 11 kilo per hushåll och räcker för att täcka omkring 2 000 fotbollsplaner med en meter högt skrot.
Dessa 5 miljoner ton utgör mindre än 40 procent av den totala massan elektronik som släpps ut på den europeiska marknaden varje år. Resten hamnar ofta på soptippar eftersom blandade material försvårar återvinningen.
Smartare design
För att ta itu med den här utmaningen har det EU-finansierade SUSTRONICS-initiativet tagit ett nytt grepp om hur elektronik tillverkas, från materialen som används till sätten som produkterna monteras och repareras på.
Initiativet, som leds av nederländska teknikföretaget Philips, sammanför 46 partner från 11 länder.
Treårsinitiativet löper till maj 2026 med stöd från Chips Joint Undertaking (EU:s gemensamma företag för halvledare), ett offentligt-privat EU-samarbete som främjar hållbar tillverkning av halvledare och elektronik i Europa.
”SUSTRONICS-forskarna fokuserar huvudsakligen på grundläggande forskning inom nya lösningar”, förklarar Ramon Caanen, som leder ett team av hållbarhetskonsulter på Philips.
Material som gör skillnad
Detta omfattar användning av biobaserade och pappersbaserade material samt material där tillgången är hög, hållbar tillverkning av elektroniska komponenter och utformning som förbättrar återvinningen.
Forskarnas mål är att sammanföra hållbarhet med design, produktion och funktionalitet, så att produkter kan återanvändas i större utsträckning och återvinnas enklare.
Detta fokusområde har blivit allt viktigare sedan EU introducerade nya regelverk kring ekodesign och rätten att få produkter reparerade år 2024.
Dessa regelverk syftar till att förlänga produkters livslängd, förbättra energieffektiviteten och förenkla reparationer. De syftar även till att minska miljöpåverkan och främja en mer cirkulär ekonomi med mindre avfall.
Pilotstudier inom sjukvården
Ett av SUSTRONICS huvudsakliga testområden är sjukvården.
Medicintekniska produkter med anslutningsmöjligheter kan förbättra patientvården, men de elektroniska delarna i dem som bara kan användas en gång bidrar till problemet med e-avfall.
I tre pilotstudier håller man på att utveckla hållbar elektronik för sjukvården.
Hållbara lösningar inom sjukvården
På svenska hygienföretaget Essity (börskurs Essity) Hygiene and Health, en partner i det globala forskningsarbetet, arbetar huvudforskaren Shabira Abbas på ett smart inkontinensskydd som är utformat för att förenkla livet för både patienter och personal.
Enheten kallas för bytesindikator och meddelar personalen när ett skydd behöver bytas. En liten fastklämbar avläsare sitter utanpå skyddet, rengörs mellan patienter och återanvänds för varje nytt skydd.
”Det har utformats för att både skydda huden och värdigheten”, säger Abbas.
Återanvändningsbar
En borttagbar elektronisk remsa inuti skyddet mäter temperatur, fuktighet och enzymer. Den kan återvinnas separat på anläggningar där det är möjligt.
Teamet använder papperssubstrat och 3D-utskrivna metalloxidsensorer för att minska materialåtgången.
Skyddet kräver även en liten avläsare, som sitter utanpå, för att överföra data till personalen. Denna avläsare kläms fast på skyddet och kan återanvändas för varje nytt skydd.
”Avläsaren behöver rengöras mellan patienter, men i övrigt är den återanvändningsbar”, säger Abbas.
Utmaningen som hennes team står inför är att göra kontakten absolut säker och enkel för personalen att fästa och ta bort.
Två ytterligare pilotprojekt
De arbetar också på energieffektiviteten och anpassar mjukvaran så att den ska använda minimalt med energi medan data från skyddet bearbetas.
Detta är avgörande för medicintekniska produkter som måste köras kontinuerligt, eftersom det kombinerade energibehovet från många enheter avsevärt förstorar deras övergripande koldioxidavtryck.
De andra två pilotenheterna är ett plåster som spårar ämnesomsättningen av glukos och ett smart förband för sår som signalerar när det behöver bytas ut.
Båda dessa är fortfarande engångsartiklar inom dagens sjukvård, så hållbarhet är en central utmaning.
Bättre material
SUSTRONICS-teamet utforskar även nya sätt att göra produktionen mer effektiv och använda återvinningsbara eller miljövänliga material där det är möjligt.
En del av lösningen är att gå över till resurser som är mer vanligt förekommande jämfört med dem som är mer sällsynta och som skadar miljön, till exempel silver.
”Silver har ett stort uppströmsavtryck. Att ersätta silver med vanligare material som koppar eller kol kan minska påverkan avsevärt. Men den största utmaningen är att få dessa ersättningar att fungera väl i sin avsedda elektroniska tillämpning”, säger Caanen.
Utöver medicintekniska produkter utforskar man i pilotstudierna även möjligheterna till reparation av rakapparater och belysning, enklare demontering för återvinning samt lägre energiförbrukning.
Cirkulär ekonomi i praktiken
Deras arbete ligger i linje med EU:s bredare mål. En ny rättsakt om den cirkulära ekonomin, Circular Economy Act, förväntas år 2026.
Den kommer att stärka marknaden för återvunna material och skapa större tillgång och efterfrågan i hela Europa. Den stödjer EU:s ambition att vara världsledande när det gäller cirkulära metoder till 2030.
I dag återanvänds eller återvinns endast omkring 12 procent av materialen i Europa. Målet är att fördubbla detta till 24 procent till 2030 i linje med EU:s giv för en ren industri (Clean Industrial Deal).
Innovation som förbättrar vardagen
Caanen hoppas att SUSTRONICS blir ett ledande projekt inom hållbar elektronik genom att visa hur den europeiska elektronikbranschen kan dra nytta av hållbara, alternativa material för elektroniska komponenter samtidigt som de behåller konkurrenskraften.
För patienter på sjukhus kan innovationer som det smarta skyddet innebära bättre komfort, värdighet och kvalitet på vården samtidigt som det bidrar till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.
Genom att kombinera praktiska sjukvårdslösningar med ambitiösa miljömål visar SUSTRONICS-teamet hur teknisk innovation kan förbättra vardagen för många och stötta Europas arbete inom hållbarhet.
På lång sikt kan dessa ansträngningar omvandla både elektronikbranschen och sjukvården och visa att små enheter kan ha stor påverkan.
Av Michael Allen
Forskningen i den här artikeln finansierades av EU:s Horizon-program. Intervjuobjektens åsikter speglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter.
Den här artikeln publicerades ursprungligen i Horizon, EU:s tidning för forskning och innovation.
Mer information
Detta är ett debattinlägg på Realtid. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte redaktionens uppfattning.
