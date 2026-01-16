EU tar krafttag mot berget av elavfall

Material som gör skillnad

Detta omfattar användning av biobaserade och pappersbaserade material samt material där tillgången är hög, hållbar tillverkning av elektroniska komponenter och utformning som förbättrar återvinningen.

Forskarnas mål är att sammanföra hållbarhet med design, produktion och funktionalitet, så att produkter kan återanvändas i större utsträckning och återvinnas enklare.

Detta fokusområde har blivit allt viktigare sedan EU introducerade nya regelverk kring ekodesign och rätten att få produkter reparerade år 2024.

Dessa regelverk syftar till att förlänga produkters livslängd, förbättra energieffektiviteten och förenkla reparationer. De syftar även till att minska miljöpåverkan och främja en mer cirkulär ekonomi med mindre avfall.

Pilotstudier inom sjukvården

Ett av SUSTRONICS huvudsakliga testområden är sjukvården.

Medicintekniska produkter med anslutningsmöjligheter kan förbättra patientvården, men de elektroniska delarna i dem som bara kan användas en gång bidrar till problemet med e-avfall.

I tre pilotstudier håller man på att utveckla hållbar elektronik för sjukvården.

Hållbara lösningar inom sjukvården

På svenska hygienföretaget Essity (börskurs Essity) Hygiene and Health, en partner i det globala forskningsarbetet, arbetar huvudforskaren Shabira Abbas på ett smart inkontinensskydd som är utformat för att förenkla livet för både patienter och personal.

Enheten kallas för bytesindikator och meddelar personalen när ett skydd behöver bytas. En liten fastklämbar avläsare sitter utanpå skyddet, rengörs mellan patienter och återanvänds för varje nytt skydd.

”Det har utformats för att både skydda huden och värdigheten”, säger Abbas.

Återanvändningsbar

En borttagbar elektronisk remsa inuti skyddet mäter temperatur, fuktighet och enzymer. Den kan återvinnas separat på anläggningar där det är möjligt.

Teamet använder papperssubstrat och 3D-utskrivna metalloxidsensorer för att minska materialåtgången.

Skyddet kräver även en liten avläsare, som sitter utanpå, för att överföra data till personalen. Denna avläsare kläms fast på skyddet och kan återanvändas för varje nytt skydd.

”Avläsaren behöver rengöras mellan patienter, men i övrigt är den återanvändningsbar”, säger Abbas.

Utmaningen som hennes team står inför är att göra kontakten absolut säker och enkel för personalen att fästa och ta bort.

Två ytterligare pilotprojekt

De arbetar också på energieffektiviteten och anpassar mjukvaran så att den ska använda minimalt med energi medan data från skyddet bearbetas.

Detta är avgörande för medicintekniska produkter som måste köras kontinuerligt, eftersom det kombinerade energibehovet från många enheter avsevärt förstorar deras övergripande koldioxidavtryck.

De andra två pilotenheterna är ett plåster som spårar ämnesomsättningen av glukos och ett smart förband för sår som signalerar när det behöver bytas ut.

Båda dessa är fortfarande engångsartiklar inom dagens sjukvård, så hållbarhet är en central utmaning.

Bättre material

SUSTRONICS-teamet utforskar även nya sätt att göra produktionen mer effektiv och använda återvinningsbara eller miljövänliga material där det är möjligt.

En del av lösningen är att gå över till resurser som är mer vanligt förekommande jämfört med dem som är mer sällsynta och som skadar miljön, till exempel silver.

”Silver har ett stort uppströmsavtryck. Att ersätta silver med vanligare material som koppar eller kol kan minska påverkan avsevärt. Men den största utmaningen är att få dessa ersättningar att fungera väl i sin avsedda elektroniska tillämpning”, säger Caanen.

Utöver medicintekniska produkter utforskar man i pilotstudierna även möjligheterna till reparation av rakapparater och belysning, enklare demontering för återvinning samt lägre energiförbrukning.

Cirkulär ekonomi i praktiken

Deras arbete ligger i linje med EU:s bredare mål. En ny rättsakt om den cirkulära ekonomin, Circular Economy Act, förväntas år 2026.

Den kommer att stärka marknaden för återvunna material och skapa större tillgång och efterfrågan i hela Europa. Den stödjer EU:s ambition att vara världsledande när det gäller cirkulära metoder till 2030.

I dag återanvänds eller återvinns endast omkring 12 procent av materialen i Europa. Målet är att fördubbla detta till 24 procent till 2030 i linje med EU:s giv för en ren industri (Clean Industrial Deal).

Innovation som förbättrar vardagen

Caanen hoppas att SUSTRONICS blir ett ledande projekt inom hållbar elektronik genom att visa hur den europeiska elektronikbranschen kan dra nytta av hållbara, alternativa material för elektroniska komponenter samtidigt som de behåller konkurrenskraften.

För patienter på sjukhus kan innovationer som det smarta skyddet innebära bättre komfort, värdighet och kvalitet på vården samtidigt som det bidrar till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Genom att kombinera praktiska sjukvårdslösningar med ambitiösa miljömål visar SUSTRONICS-teamet hur teknisk innovation kan förbättra vardagen för många och stötta Europas arbete inom hållbarhet.

På lång sikt kan dessa ansträngningar omvandla både elektronikbranschen och sjukvården och visa att små enheter kan ha stor påverkan.

Av Michael Allen

Forskningen i den här artikeln finansierades av EU:s Horizon-program. Intervjuobjektens åsikter speglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter.

​Den här artikeln publicerades ursprungligen i Horizon, EU:s tidning för forskning och innovation.

