Rejäla pensioner – ett minne blott för européer?

Europas generösa statliga pensionssystem står inför växande ekonomiska och politiska utmaningar när befolkningen åldras snabbt.

Enligt en omfattande genomgång i Financial Times ökar andelen äldre kraftigt i nästan alla större europeiska ekonomier – samtidigt som födelsetalen faller och tillväxten förblir låg.

Kombinationen sätter statsfinanserna under allt större press.

Betalar en stor del till pension

I flera EU-länder går redan en mycket stor del av de offentliga utgifterna till pensioner.

I Italien uppgår kostnaden till drygt 15 procent av BNP, medan Frankrike och Grekland ligger strax över 14 procent.

Även i Tyskland binds en betydande del av de federala skatteintäkterna upp för att täcka underskott i pensionssystemet.

I Sverige är siffran något lägre, men den bedöms stiga eftersom vi har en av Europas längsta beräknade livslängd.