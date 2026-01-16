"Europas elit" anklagas för att försöka klamra sig fast

Europas styrande får ofta kritik från ytterhögern. Men det finns också andra som menar att de gör ett dåligt jobb – just för hur den tar sig an problemen.

I en uppmärksammad krönika i Financial Times tecknar kolumnisten Simon Kuper en dyster bild av situationen.

Det handlar om politiker, höga tjänstemän och rådgivare som dominerar maktens korridorer från Bryssel till London och vidare österut.

Reagerar sent och svagt

Enligt Kuper präglas denna grupp som han kallar för den europeiska eliten, av likformighet, försiktighet och en växande insikt om att den håller på att tappa greppet om utvecklingen.

Europa utsätts samtidigt för tryck från flera håll: Rysslands aggression, Kinas ökade inflytande, snabb teknologisk förändring, klimatkrisen och ett allt mer oförutsägbart USA under Donald Trump.

Trots detta beskriver Kuper hur Europas beslutsfattare gång på gång reagerar sent och svagt, snarare än att agera förebyggande eller strategiskt.