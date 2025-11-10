Global köldsmocka på väg – elpriser kan skjuta i höjden

Med vinterns start bara veckor bort varnar nu meteorologer för att La Niña och en försvagad polarvortex kan skapa en perfekt storm av extremväder.

Tecken tyder på att polarvirveln, den ring av vindar som omger Arktis, kan försvagas och släppa ner iskall luft söderut över USA, Asien och delar av Europa, rapporterar Bloomberg.

En djupfrysning skulle sannolikt innebära högre priser på el och naturgas, vilket ytterligare belastar hushållens ekonomi medan inflationen håller sig envist hög.

Samtidigt skapar klimatfenomenet La Niña en avkylning av Stillahavsytans vatten förutsättningar för ett extremt varierande väder över USA.

”Längre fram i december, håll ett öga på polarvirveln”, säger Dan Hart, meteorolog vid OpenWeather i London, till Bloomberg.

Tidig vinter slår hårt mot norra USA

Den senaste novemberprognosen från The Weather Company och Atmospheric G2 pekar på en varm start för stora delar av USA, men bilden förändras snabbt, enligt Futura.

Medan övre Mellanvästern och slätterna fortsätter att njuta av varma och soliga dagar i november, kommer nordvästra Stillahavsområdet att drabbas av kallare och blötare väder redan nu.

När december väl rullar in kommer långvariga köldperioder att gripa tag i de norra slätterna, ofta åtföljda av snöstormar, kompakta vädersystem som sveper genom snabbt och dumpar snö innan nästa köldvåg drar in.