Risken för extremkyla i vinter ökar kraftigt i stora delar av norra halvklotet, vilket kan driva upp energipriserna rejält för konsumenter som redan brottas med höga kostnader och ekonomisk osäkerhet.
Global köldsmocka på väg – elpriser kan skjuta i höjden
Med vinterns start bara veckor bort varnar nu meteorologer för att La Niña och en försvagad polarvortex kan skapa en perfekt storm av extremväder.
Tecken tyder på att polarvirveln, den ring av vindar som omger Arktis, kan försvagas och släppa ner iskall luft söderut över USA, Asien och delar av Europa, rapporterar Bloomberg.
En djupfrysning skulle sannolikt innebära högre priser på el och naturgas, vilket ytterligare belastar hushållens ekonomi medan inflationen håller sig envist hög.
Elpriset kan skjuta i höjden – grannen kan vara orsaken
Höga elpriser i sikte? Läs om hur norska omständigheter och nya lagar kan påverka svenska elräkningar i vinter.
Samtidigt skapar klimatfenomenet La Niña en avkylning av Stillahavsytans vatten förutsättningar för ett extremt varierande väder över USA.
”Längre fram i december, håll ett öga på polarvirveln”, säger Dan Hart, meteorolog vid OpenWeather i London, till Bloomberg.
Tidig vinter slår hårt mot norra USA
Den senaste novemberprognosen från The Weather Company och Atmospheric G2 pekar på en varm start för stora delar av USA, men bilden förändras snabbt, enligt Futura.
Medan övre Mellanvästern och slätterna fortsätter att njuta av varma och soliga dagar i november, kommer nordvästra Stillahavsområdet att drabbas av kallare och blötare väder redan nu.
När december väl rullar in kommer långvariga köldperioder att gripa tag i de norra slätterna, ofta åtföljda av snöstormar, kompakta vädersystem som sveper genom snabbt och dumpar snö innan nästa köldvåg drar in.
Blir högre uppvärmningskostnader
Området kring de stora sjöarna kommer också att se frekvent och ibland kraftig snö från sjöeffekten redan i början av vintern.
I USA väntas vintern bli något kallare än normalt och definitivt kallare än förra året, enligt Matt Rogers, vd för det kommersiella prognosföretaget Commodity Weather Group.
Hushåll i Mellanvästern kan räkna med cirka 2 procent högre gasvärmekostnader i vinter, förutspår den amerikanska energimyndigheten EIA. Kostnaden för elvärme kan stiga med omkring 4 procent. den högsta ökningen på tre år.
Kina och Asien riskerar gasbrist
För Kina kan La Niña leda till en kallare vinter i många regioner, vilket ökar risken för gasbrist, skriver Morgan Stanley-analytikern Jack Lu i en rapport.
”Som ett resultat kan gaskonsumtionen öka kraftigt tillsammans med prishöjningar på gas för både grossist och detaljhandel”, skriver han.
I södra Japan ökar också sannolikheten för kyla, medan norr blir mildare och väst förblir nära genomsnittet.
Europa står inför dramatiska prissvängningar
Samtidigt visar data Kpler att Europas elpriser står inför dramatiska svängningar redan nu i veckan.
Tyska elpriser väntas nå cirka 280 euro per megawattimme på måndag för att sedan falla till omkring 57 euro per megawattimme på onsdag.
Även franska priser förväntas följa en berg-och-dalbana. Där man väntar sig toppar på 106 euro per megawattimme innan de faller under noll följande lördag.
Orsaken till svängningarna är ett högtryck över centrala Europa som väntas dämpa vindhastigheterna i Tyskland nästa vecka.
Detta resulterar i nästan ingen vindkraftsproduktion efter rekordutvinning från vindkraftverk i oktober, vilket får effekt på elpriserna.
Torka hotar södra USA
Medan norra USA fryser kan det varmare och torrare vädret över de södra delstaterna förvärra den torka som har byggts upp sedan hösten.
Vattennivåerna i sjöar och floder förväntas sjunka ytterligare. Vissa möjligheter till regn kvarstår dock, troligen från atmosfäriska floder från väst och stormsystem som rör sig österut.
En ljusglimt för Europa
En ljusglimt är att Europakommissionen bekräftar att EU är väl förberedd för vintern 2025-2026, med gaslager på 83 procent den 1 oktober.
Vintern kan avslutas med gaslager fyllda till 35 procent, vilket ger en god grund för påfyllning nästa sommar. Vilket skulle kunna hjälpa till med att hålla nere elpriserna.
”Den goda nyheten när värmesäsongen startar är att EU är väl förberedd för den kommande vintern”, säger energi- och bostadskommissionär Dan Jørgensen i kommissionens rapport.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
