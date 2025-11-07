Stormar, sol och elprisras: Europas energimarknad i vilda kast

Europas elpriser står inför dramatiska svängningar den kommande veckan, med tyska elpriser som väntas nå cirka 280 euro per megawattimme på måndag för att sedan falla till omkring 57 euro per megawattimme på onsdag, enligt data från Kpler skriver Bloomberg.

Även franska elpriser förväntas följa en berg-och-dalbana, med toppar på 106 euro per megawattimme på måndag innan de faller under noll följande lördag.

Högtryck hotar vindhastigheterna

Orsaken till de kraftiga svängningarna är ett högtryck över centrala Europa som väntas dämpa vindhastigheterna i Tyskland nästa vecka, vilket resulterar i nästan ingen vindkraftsproduktion efter rekordutvinning från vindkraftverk i oktober.

När vinden mojnar kan solenergin ta fart. (Foto: Michael Sohn/AP/TT)

Situationen kan dock förändras i mitten av veckan när ett lågtryck utvecklas väster om Irland och för med sig varma sydliga vindar över kontinenten.

Enligt Europeiska vädercentralens prognoser kan Tyskland och Frankrike få särskilt varmt väder. Med medeltemperaturer fem till sju grader över det normala den 14 november.

Det varmare vädret väntas även medföra soliga förhållanden i norra och centrala Europa från mitten av veckan. Vilket leder till ökad solenergiproduktion.