Stormar, sol och elprisras: Europas energimarknad i vilda kast

Vindkraften kan avta framöver samtidigt som det blir en varm november. (Foto: Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Förändrade vädermönster driver kraftiga prissvängningar på Europas elmarknad. Samtidigt som antalet timmar med negativa elpriser ökar markant i takt med ökad förnybar energiproduktion.

Europas elpriser står inför dramatiska svängningar den kommande veckan, med tyska elpriser som väntas nå cirka 280 euro per megawattimme på måndag för att sedan falla till omkring 57 euro per megawattimme på onsdag, enligt data från Kpler skriver Bloomberg.

Även franska elpriser förväntas följa en berg-och-dalbana, med toppar på 106 euro per megawattimme på måndag innan de faller under noll följande lördag.

Kris för vindkraft till havs – miljardprojekt ställs in

Kostnadsökningar och politiskt motstånd skapar svårigheter för offshore-vindkraft. Läs om den senaste utvecklingen.

Högtryck hotar vindhastigheterna

Orsaken till de kraftiga svängningarna är ett högtryck över centrala Europa som väntas dämpa vindhastigheterna i Tyskland nästa vecka, vilket resulterar i nästan ingen vindkraftsproduktion efter rekordutvinning från vindkraftverk i oktober.

När vinden mojnar kan solenergin ta fart. (Foto: Michael Sohn/AP/TT)

Situationen kan dock förändras i mitten av veckan när ett lågtryck utvecklas väster om Irland och för med sig varma sydliga vindar över kontinenten.

Enligt Europeiska vädercentralens prognoser kan Tyskland och Frankrike få särskilt varmt väder. Med medeltemperaturer fem till sju grader över det normala den 14 november.

Det varmare vädret väntas även medföra soliga förhållanden i norra och centrala Europa från mitten av veckan. Vilket leder till ökad solenergiproduktion.

Sverige i topp med negativa elpristimmar

Parallellt med de kortsiktiga prissvängningarna visar data från analysverktyget Strommarkt-App att negativa elpriser har ökat markant i Europa under 2025, skriver PV Magazine.

Sverige har haft flest timmar med negativa elpriser i priszon 2 med 593 timmar fram till slutet av oktober.

Nederländerna följde med 584 timmar, Tyskland med 576 timmar, Spanien med 569 timmar och Frankrike med 513 timmar.

Höststormar bidrog till priserna

Även östra Europa ser en ökning av negativa pristimmar, dock på lägre nivåer. Finland och de två danska priszonerna registrerade var och en över 400 timmar. Medan Tjeckien, Polen, Ungern, Schweiz, Slovenien, Slovakien och Kroatien låg nära 300 timmar.

Italien är ett undantag då regleringarna förbjuder negativ prissättning.

Framförallt var höststormar, snarare än solenergiproduktion, troligen huvudorsaken till oktobers negativa priser. Tyskland uppnådde dock en solenergitopp på 43 GW den 2 oktober.

EU förberedd för vintern

Samtidigt bekräftar Europakommissionen en färsk rapport att EU är väl förberedd för vintern 2025-2026.

Enligt rapporten från det europeiska nätverket för gastransmissionssystemoperatörer (ENTSOG) är EU:s gassystem motståndskraftigt och kan klara vintern även utan rysk rörledningsgas.

EU:s gaslager nådde 83 procent den 1 oktober 2025. Vintern kan avslutas med gaslager fyllda till 35 procent, vilket ger en god grund för påfyllning nästa sommar.

”Den goda nyheten när värmesäsongen startar är att EU är väl förberedd för den kommande vintern”, säger energi- och bostadskommissionär Dan Jørgensen i kommissionens rapport.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

