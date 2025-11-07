Realtid
Författaren om svenska löftena som misslyckades

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton visar hur varje politiskt löfte gav motsatt resultat – och varför det hotar Sveriges största tillgång.

Otryggheten går numera att mäta i kronor. Bostadspriserna sjunker i vissa områden och företagens säkerhetskostnader exploderar.

Ändå underskattar Sverige fortfarande vad otryggheten faktiskt kostar, menar författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton.

När han talar om otrygghet handlar det inte om abstrakta hot eller diffusa känslor. Istället pekar Hamilton ut konkreta faktorer: barn som inte trivs i skolan, undervisning som inte håller måttet och ett militärt försvar som upphört att existera.

”Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger Hamilton till Realtid TV.

”Ingen såg det komma”

Både regering och opposition prisar trygghet som högsta prioritet – ändå fortsatte otryggheten att växa. Hur kunde politiska beslutsfattare missa något så fundamentalt?

”De brukar faktiskt säga att alla såg det här komma, men sanningen är tyvärr att ingen såg det komma”, säger Hamilton.

Författaren pekar på tre avgörande faktorer: invandring utan integration, statens abdikation från skolan och nedläggningen av det militära försvaret. Dessa förändringar lade, enligt honom, grunden för den massiva otrygghet som nu genomsyrar samhället.

”Det här kunde man se redan för 20 år sedan att vi ligger på en alldeles för hög risknivå”, konstaterar Hamilton.

Sveriges egentliga tillgång

Men det är inte våldet eller kriminaliteten i sig som utgör den verkliga faran. Hamilton menar att något mycket djupare står på spel.

”Den verkliga faran för det svenska samhället är att tilliten, förtroendet mellan människor i samhället, skadas och försämras”, säger han.

Styrkan i Sverige har alltid varit att människor litar på varandra. Ingen behöver göra kreditupplysningar innan man pratar med grannen. Folk är i grunden anständiga och pålitliga – åtminstone har det varit den grundläggande premissen.

Nu är den tilliten hotad, menar Hamilton.

Mirakelmedicin inom varje område

Makthavarna hade stora planer för Sverige. Inom varje samhällsområde presenterades ambitiösa reformer som skulle förbättra livet för medborgarna.

Skolan skulle ge bättre kunskap och ökad likvärdighet. Den ekonomiska politiken skulle eliminera inflationen utan att påverka sysselsättningen. Det militära försvaret skulle förvandlas till en högteknologisk expeditionskår med global räckvidd.

”Och när det gäller invandringen, ja då skulle vi bli det första multikulturella folket i världen”, säger Hamilton.

Alla svenskar skulle få en särskild kompetens att tala många olika språk och agera tillsammans.

”Det var en slags mirakelmedicin som politikerna presenterade inom varje område”, konstaterar han.

Fjärde statliga utredningen om skolan

Ingen av dessa löften har uppfyllts. Istället har utvecklingen gått åt exakt motsatt håll.

Skolresultaten har fallit dramatiskt och likvärdigheten är enligt Hamilton förstörd. Han räknar till att Sverige nu är inne på den fjärde eller femte statliga utredningen som ska försöka rätta till skolmisslyckandet.

När det gäller ekonomisk politik har Sverige nästan den högsta arbetslösheten i Europa. Försvaret står inför 20 år av uppbyggnad för att återskapa det som rustades ned.

”Och när det gäller invandring utan integration så är det precis som statsministern sa”, säger Hamilton och hänvisar till uttalanden om att Sverige aldrig sett något liknande – och att inget land i Europa har upplevt något motsvarande.

Han tänker på social oro och kriminalitet som föds ur grupper av rotlösa unga människor.

”Väldigt rik”

Hur ska medborgare skydda sig från stora politiska misstag? Hamilton är brutalt ärlig.

Det bästa sättet är att vara väldigt rik. Då kan du köpa dig trygghet genom att bosätta dig bakom stängda grindar, anlita egen säkerhet och placera din förmögenhet utomlands.

”Men om du inte är väldigt rik är vi hänvisade till social aktion, att gemensamt bygga upp ett fungerande samhälle, att bygga en gemenskap från botten”, säger han.

Mentorer och läxhjälp i Rinkeby

Hamilton tror faktiskt att det går att öka tryggheten. Han litar på att människor kan göra det genom att gå samman i grannsamverkan, tala med grannar och bygga upp förtroende.

I Rinkeby, där Hamilton är verksam, byggs medvetet en ny gemenskap underifrån – med mentorer i skolorna, läxhjälp och studiestöd för barn.

”Steg för steg återetablerar vi en gemenskap som håller”, säger Hamilton.

Det är en långsam process, men när politiken har misslyckats på bred front kanske den enda vägen tillbaka.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

