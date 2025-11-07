Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton visar hur varje politiskt löfte gav motsatt resultat – och varför det hotar Sveriges största tillgång.
Författaren om svenska löftena som misslyckades
Mest läst i kategorin
Ögon i skyn – satelliter för bättre liv på jorden
Smartare beslut om verkliga problem börjar med bättre data. Jordobservation kan ge just det tack vare europeiska satsningar på att öppna upp tillgången till de enorma mängder satellitdata som samlas in varje dag. Föreställ dig att rymdteknik används inte bara för att utforska stjärnorna, utan för att stoppa sjukdomsutbrott innan de ens har börjat eller …
Ryska kvinnor jagar döda soldater – för pengarna
En rysk soldat som stupar i Ukraina kan få nästan två miljoner kronor i ersättning. Det har öppnat för en morbid men lukrativ bransch i landet. Ryska myndigheter och domstolar slår larm om en växande våg av bedrägerier. Kvinnor uppges gifta sig med soldater som strider i Ukraina för att kunna ta del av deras …
USA slår jobbigt rekord – drabbar miljoner
Det är fortfarande släckt på kontoren i den amerikanska statsapparaten. Det kan nu få konsekvenser för miljoner amerikaner, särskilt låginkomsttagare. USA befinner sig i den längsta federala nedstängningen av statsapparetens verksamhet i landets historia. Konflikten mellan republikanska och demokratiska lagstiftare har nu pågått i 36 dagar, vilket är mer än rekordet från 2018–2019. Hundratusentals statligt …
Inget land vill sluta med olja – världen missar klimatmålen
Trots klimatlöften saknar nästan alla länder konkreta mål för att minska olje- och gasproduktionen. Nya FN-rapporter visar att temperaturen riskerar att stiga med upp till 2,8 grader. Bara två dagar innan världens ledare samlas i den brasilianska staden Belém för FN:s klimattoppmöte COP30 presenterar FN:s miljöprogram UNEP en dyster rapport. Ingen av de drygt 60 …
"En enda maskin kan sänka hela fabrikens klimatavtryck"
Tillverkningsföretag har en unik position i den hållbara omställningen. En liten förändring i en produktionslina kan multipliceras tusenfalt när den blir standard i hela branschen. När man går från linjära till cirkulära flöden, när man bygger energiförsörjning som bär sig själv, och när man optimerar logistik efter klimatpåverkan – då skapas ringar på vattnet som …
Otryggheten går numera att mäta i kronor. Bostadspriserna sjunker i vissa områden och företagens säkerhetskostnader exploderar.
Ändå underskattar Sverige fortfarande vad otryggheten faktiskt kostar, menar författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton.
När han talar om otrygghet handlar det inte om abstrakta hot eller diffusa känslor. Istället pekar Hamilton ut konkreta faktorer: barn som inte trivs i skolan, undervisning som inte håller måttet och ett militärt försvar som upphört att existera.
”Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger Hamilton till Realtid TV.
”Ingen såg det komma”
Både regering och opposition prisar trygghet som högsta prioritet – ändå fortsatte otryggheten att växa. Hur kunde politiska beslutsfattare missa något så fundamentalt?
”De brukar faktiskt säga att alla såg det här komma, men sanningen är tyvärr att ingen såg det komma”, säger Hamilton.
Författaren pekar på tre avgörande faktorer: invandring utan integration, statens abdikation från skolan och nedläggningen av det militära försvaret. Dessa förändringar lade, enligt honom, grunden för den massiva otrygghet som nu genomsyrar samhället.
”Det här kunde man se redan för 20 år sedan att vi ligger på en alldeles för hög risknivå”, konstaterar Hamilton.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Sveriges egentliga tillgång
Men det är inte våldet eller kriminaliteten i sig som utgör den verkliga faran. Hamilton menar att något mycket djupare står på spel.
”Den verkliga faran för det svenska samhället är att tilliten, förtroendet mellan människor i samhället, skadas och försämras”, säger han.
Styrkan i Sverige har alltid varit att människor litar på varandra. Ingen behöver göra kreditupplysningar innan man pratar med grannen. Folk är i grunden anständiga och pålitliga – åtminstone har det varit den grundläggande premissen.
Nu är den tilliten hotad, menar Hamilton.
Mirakelmedicin inom varje område
Makthavarna hade stora planer för Sverige. Inom varje samhällsområde presenterades ambitiösa reformer som skulle förbättra livet för medborgarna.
Skolan skulle ge bättre kunskap och ökad likvärdighet. Den ekonomiska politiken skulle eliminera inflationen utan att påverka sysselsättningen. Det militära försvaret skulle förvandlas till en högteknologisk expeditionskår med global räckvidd.
”Och när det gäller invandringen, ja då skulle vi bli det första multikulturella folket i världen”, säger Hamilton.
Alla svenskar skulle få en särskild kompetens att tala många olika språk och agera tillsammans.
”Det var en slags mirakelmedicin som politikerna presenterade inom varje område”, konstaterar han.
Fjärde statliga utredningen om skolan
Ingen av dessa löften har uppfyllts. Istället har utvecklingen gått åt exakt motsatt håll.
Skolresultaten har fallit dramatiskt och likvärdigheten är enligt Hamilton förstörd. Han räknar till att Sverige nu är inne på den fjärde eller femte statliga utredningen som ska försöka rätta till skolmisslyckandet.
När det gäller ekonomisk politik har Sverige nästan den högsta arbetslösheten i Europa. Försvaret står inför 20 år av uppbyggnad för att återskapa det som rustades ned.
”Och när det gäller invandring utan integration så är det precis som statsministern sa”, säger Hamilton och hänvisar till uttalanden om att Sverige aldrig sett något liknande – och att inget land i Europa har upplevt något motsvarande.
Han tänker på social oro och kriminalitet som föds ur grupper av rotlösa unga människor.
”Väldigt rik”
Hur ska medborgare skydda sig från stora politiska misstag? Hamilton är brutalt ärlig.
Det bästa sättet är att vara väldigt rik. Då kan du köpa dig trygghet genom att bosätta dig bakom stängda grindar, anlita egen säkerhet och placera din förmögenhet utomlands.
”Men om du inte är väldigt rik är vi hänvisade till social aktion, att gemensamt bygga upp ett fungerande samhälle, att bygga en gemenskap från botten”, säger han.
Mentorer och läxhjälp i Rinkeby
Hamilton tror faktiskt att det går att öka tryggheten. Han litar på att människor kan göra det genom att gå samman i grannsamverkan, tala med grannar och bygga upp förtroende.
I Rinkeby, där Hamilton är verksam, byggs medvetet en ny gemenskap underifrån – med mentorer i skolorna, läxhjälp och studiestöd för barn.
”Steg för steg återetablerar vi en gemenskap som håller”, säger Hamilton.
Det är en långsam process, men när politiken har misslyckats på bred front kanske den enda vägen tillbaka.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.